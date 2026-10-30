Hexhamské hlavy
Za hexhamské hlavy je označována dvojice artefaktů neznámého původu vyobrazující lidské hlavy, zprvu umístěné v domácnosti majitelů pozemku, později odevzdané k vědeckému zkoumání. Zájem médií vzbudila především svědectví o záhadných jevech, co se k těmto artefaktům měly vázat, které v Anglii před 55 lety oživily zájem o podivné úkazy, bulvárními plátky považované za řádění hlomozícího ducha. I když je tato kauza opředena mýty, dá se z ní vyloupnout podstatné jádro, dokládající zadokumentované projevy dosud neobjasněného fenoménu, který ve skutečnosti nemá s duchy nic společného a přesto je řadou našich skeptiků, především pak Českým klubem skeptiků Sisyfos, jeho existence stále popírána : https://blog.idnes.cz/karelwagner/otevreny-dopis-ceskemu-klubu-skeptiku-sisyfos.Bg12014666
V roce 1971 v městečku Hexham z hrabství Northumberland na severu Anglie dva bratři, jedenáctiletý Colin Robson a osmiletý Leslie, na zahradě rodinného domu na Rede Avenue objevili dvě kamenné hlavy. Obě velikosti zhruba tenisového míčku, vyřezané ze zelenošedého kamene s křemennými skvrnami, jedna zřejmě mužská a druhá možná ženská, co chlapcům připadaly jako ošklivé hlavy panenek. Po tom co kamenné hlavy odnesli chlapci domů, měla rodina zjistit, že se hlavy samy od sebe pohybují a mění svou polohu na policích, aniž se jich někdo dotýkal, aby se pak domácnost Robsonových následně stala dějištěm celé série znepokojivých událostí. Lahve se zničehož nic rozbíjely, po domě se ozývaly podivné zvuky ve stěnách, dveře se v noci záhadně samy otevíraly. Nicméně všechny zde pozorované úkazy měly údajně vymizet po tom, co byly kamenné hlavy z Hexhamu zaslány k prozkoumání archeoložce Dr. Anne Rossové, jedné z předních britských odbornic na keltskou kulturu a náboženství.
Dr. Rossovou po tom, co začala kamenné hlavy studovat, překvapil sled událostí v jejím domě. Zničehonic se tu začaly masivní dubové dveře samovolně otevírat a pak bez závanu vzduchu prudce zavírat, takže to vypadalo, jako by tu někdo neviditelný práskal dveřmi, navíc v několika místnostech bez zjevných příčin lokálně klesala teplota téměř až k bodu mrazu. Když pak v domě začaly poletovat drobné předměty a ze zdí se ozývaly záhadné zvuky, rodina v panice zavolala místní policii. Přivolaná hlídka přijela situaci prověřit jako možný pokus o vloupání nebo vandalismus, namísto toho se však na chodbě a v pokojích policisté stávali přímými svědky toho, jak se dveře od šatních a vestavěných skříní začaly samy od sebe divoce otevírat a s prásknutím zavírat. Následně se v jedné z místností těžký dřevěný nábytek, konkrétně stoly a komody, začal sunout po podlaze přímo proti policistům a členům rodiny, jako by ho tlačila obrovská neviditelná síla. Policisté sice prohledali dům, zda v něm nejsou skryté nějaké mechanismy nebo táhla, například dráty či vlasce, aby vyloučili promyšlený podvod. Jejich podezření se ale nepotvrdilo a pro jimi pozorované úkazy nenašli žádné racionální vysvětlení. A tak do protokolu zapsali, že zdroj pohybu předmětů i všelijakých zvuků je nezjistitelný, aby nakonec odtud odjeli s tím, že pro jimi pozorované úkazy nemají vysvětlení a nijak jim nemohou zabránit.
V roce 1976 vystoupila doktorka Rossová v relaci veřejnoprávní stanice BBC, kde prezentovala svůj výzkum hexhamských artefaktů a popsala i výše zmíněné události, ke kterým docházelo v jejím domě, čímž popudila část odborné veřejnosti. To, že se v domě archeoložky Dr. Anne Rossové před 55 lety samovolně otevíraly a zabouchávaly masivní dveře, nebo že se tu samovolně, tedy samy od sebe, pohybovaly kusy těžkého nábytku, leckomu připadá neuvěřitelné. Jenže se dochovala svědectví očitých svědků z řad policistů, reálnost tohoto dění dokládající. Navíc byly takovéto úkazy v průběhu historie pozorovány i na jiných místech v nejrůznějších koutech světa. U nás docházelo dokonce k tomu, že se vyvlékaly dveře z pantů, jak nám to připomíná 22. října letošního roku na YouTube zveřejněný dokument Fenomén konečně potvrzen nezpochybnitelnými svědky, s archivním záznamem pořadu Střepiny z března roku 2006, mapujícím události v domě rodiny Svobodových, kde se svědkem řady podivných jevů, včetně vypadávání dveří z pantů, stal Sbor dobrovolných hasičů Bobrová: https://www.stream.cz/badatele/dalsi-pripad-poltergeist-fenomen-konecne-potvrzen-nezpochybnitelnymi-svedky-65594607
Kdy velitel hasičů podával svědectví o tom, jak těžké vchodové dveře z masivu se samy vysadily z pantů a spadly na zem. Později novinářům řekl: „Kdybych něco podobného viděl jen já sám, mlčím jako hrob. Ale protože nás tam bylo zhruba patnáct svědků, povím vám to. Kolem jedné hodiny, když jsme vynášeli střepy, začaly vypadávat dveře z pantů. Samy, nikdo se jich ani nedotkl. Celkem devatery dveře tu vypadly. Pak došlo na skříně, kácely se ode zdí dovnitř pokojů a pak padla i lednice, velká dvoupatrová v předsíni. Čtyřikrát jsme ji s chlapama postavili, spadla zas. Co mě šokovalo nejvíc? Hluboký talíř na stole v kuchyni. Před mýma očima vybuchl a zbyla po něm hrst drtě. To všechno jsem viděl, opravdu. Čím to všechno je, nevím, vysvětlení nemám“.
Ve skutečnosti není možné nadále odmítat fakt, že se mohou zničehož nic, nečekaně a spontánně, jaksi samy od sebe, před zraky přítomných osob, vyvléknout těžké vchodové dveře z pantů a spadnout na zem. Ovšem takovéto fyzikální jevy jsou svým způsobem ojedinělé, sporadické, vyskytující se v určitou chvíli jen v dané lokalitě. Při studiu tohoto fenoménu pak nelze zaměňovat vědecká kriteria za zdravý selský rozum (common sense), neboť hledisko zdravého či selského rozumu je hlediskem metafyziky. Zdravý rozum reaguje na důsledky, nikoliv na příčiny jevů. Mýty zdravého rozumu nepředpokládají všechny stránky, všechny vztahy a zprostředkování jevů. Metafyzický způsob nazírání dříve či později narazí vždy na hranici, za kterou je už jednostranný, omezený, a zaplétá se do neřešitelných rozporů, protože pro jednotlivé věci zapomíná na jejich souvislosti. Kdy pro příklad nemusíme chodit daleko, stačí se ohlédnout za tolik dnes populárními nanomateriály, u nichž vstupují do hry komplikované jevy ze světa fyziky, které nejsou na první pohled zřejmé a viditelně se vzpírají tzv. zdravému selskému rozumu.
Rozpory ovšem nelze řešit metodou „ex cathedra“, tedy od stolu, formálně. Metodou, která v případě fenoménu zvaného poltergeist vede k poznání, je metoda „ex occasione“, tedy z nastalé skutečnosti, z faktické situace. Na staré anglické přísloví The proof of the pudding is in eating (pudink zkoušíme tím, že ho jíme) skutečný badatel nezapomíná.
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