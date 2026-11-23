Google nás ohlupuje
Vyhledávače jsou nezbytné pro hledání informací na internetu a Google donedávna řídil online provoz na otevřeném webu. Tedy veřejné, propojené síti webových stránek a online služeb používaných k prohlížení zpráv, kdy uživatelům pomáhal najít informace procházením a indexováním webových stránek. To se změnilo, uživatelům jsou nabízeny generativní odpovědi a konverzace založené na umělé inteligenci. Dokonce i Evropský parlament upozorňoval v prosinci loňského roku na skutečnost, že vyhledávače přecházejí od seznamů odkazů k syntetizovaným odpovědím, čímž klesá návštěvnost původních webových stránek, kdy umělá inteligence mění výsledky online vyhledávání a přináší riziko pro kvalitu informací : https://research.europarl.europa.eu/EPRS_ATA%282025%29779238?locale=EN&utm_source=chatgpt.com
Vyhledávání generované umělou inteligencí stále častěji obsahuje nesprávné nebo zkreslené informace. Současné obavy ohledně dezinformací generovaných umělou inteligencí jsou vysoké, například pravděpodobnost, že budou chatboti opakovat nepravdivé informace, se už v srpnu 2025 téměř zdvojnásobila. Kromě toho je podle výzkumníků vyšší důvěra v generativní umělou inteligenci spojena s menším kritickým myšlením. Kdy se také prohlubuje digitální propast, protože mladí uživatelé jsou v oblasti umělé inteligence gramotnější než ti starší, přičemž mladí studenti jsou stále více závislí na používání umělé inteligence ve výuce, což vede k úbytku kreativního myšlení.
Ostatně na problémy s AI při výzkumu a posuzování vědeckých projektů upozorňoval už prof. Jaroslav Petr v září 2023 na stránkách časopisu Vesmír 102, 470, 2023/9 : „Národní ústav zdraví (NIH) už zakázal používat umělou inteligenci při analýze projektů a formulování posudků. Podobný postoj zaujala i Australská rada pro výzkum. Některá vydavatelství nepovolují používat umělou inteligenci ani oponentům rukopisů vědeckých článků. Důvodů k obavám je hned několik. Umělá inteligence nemusí projekt zhodnotit objektivně. Může v kontextu stávající poznatků označit za chybné třeba projekty s novátorským metodickým přístupem či převratnou hypotézou.“
Navíc se dnes uživatelé internetu i u nás setkávají s halucinacemi umělé inteligence ve značně populárním vyhledávači Google, tedy se situací, kdy AI (zejména Google AI Overviews/AI Mode) podává nepravdivé, smyšlené nebo zavádějící informace, ale prezentuje je jako fakta. Hlavní problém spočívá v tom, že si dokáže AI vymyslet v odpovědích zprávy, které ve skutečnosti neexistují. Nebo spojit několik pravdivých informací do nepravdivého závěru a přitom odpovídat sebejistě, i když správnou odpověď nezná.
Umělá inteligence (AI) mění způsob, jakým dnes řadoví uživatelé vyhledávají informace online, neboť používají generativní nástroje umělé inteligence jako vyhledávače a dostává se jim od nich odpovědí, které udržují uživatele na jejich platformách, místo aby je přesměrovávaly na externí webové stránky. A jak se ukazuje, čím vyšší je úroveň důvěry běžného uživatele v umělou inteligenci, tím nižší je jeho kritické myšlení (inverzní korelace). Jinak řečeno, konvergence již zintenzivnila přechod od tradičních vyhledávačů k platformám generativní umělé inteligence, kdy odborníci varují, že taková situace může vést nejen k poklesu kognitivních schopností uživatelů, ale i k informační závislosti.
Ve sdělovacích prostředcích a na sociálních sítích se diskutuje o tom, zda může umělá inteligence, respektive budoucí superinteligence, lidstvo vyhubit. Ale něco takového není na pořadu dne. Naproti tomu umělá inteligence (AI) už běžné uživatele internetu ohlupuje. Tedy namísto vyhledávání původních zdrojů (zásada ad fontes) začali lidé věřit tomu, co jim AI naservírovala. A není tak divu, že i bez vymývání mozků nějakým totalitním režimem jich čím dál tím víc hloupne.
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