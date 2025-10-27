Filip Turek a prověrka ?
„Turek chtěl být vtipný, ale je směšný“, říká herec a režisér Milan Šteindler, jeden z tvůrců České sody, legendárního satirického pořadu České televize, když popisuje rozdíl mezi jejich humorem a tím, co za humor označuje Filip Turek, který „na České sodě vyrostl“. Dotklo se ho to, že se Turek zaštiťuje jejich pořadem: „Pokud se někdo v souvislosti s rasistickými nebo nacistickými myšlenkami začne ohánět Českou sodou, považuju za správné se ozvat.“ Podle Šteindlera se Turek jen snaží vymluvit ze svých afér a jestliže se vymlouvá nebo něčím omlouvá to, co udělal, nejspíše si za tím nestojí a není si tak úplně jistý tím, že to byl dobrý humor: https://denikn.cz/1873180/turek-je-surrealny-produkt-stal-se-tim-o-co-jsme-se-pokouseli-v-divadle-sklep-rika-steindler/
Nejrůznější konspirátoři na netu vedou diskuse o tom, zda Filip Turek, jako lídr strany Motoristé sobě, může i po jeho aférách, rozvířených novináři, být nominován na post ministra zahraničí v nově vznikající vládě, kdy také spekulují o zapletení tajných služeb do povolebního vyjednávání. A nechybí tu ani zmínky o bezpečnostní prověrce, kterou kvůli některým jeho výrokům ze sociálních sítí, co se zdají naplňovat znaky trestného činu, Filip Turek nemůže projít. Neboť jeho kontroverzní výroky budí podezření na možné trestné činy hanobení národa a rasy, podněcování k nenávisti či schvalování trestného činu, což sdělovacím prostředkům potvrdil mluvčí policie. A aby toho nebylo málo, konspirátoři přišli s teorií, podle níž jde o chytrý tah Andreje Babiše, který Motoristům jejich lídra na ministerstvo zahraničí klidně dosadí, neboť počítá s tím, že ho poté, co nedostane prověrku, z ministerského postu odvolá a dá si tam svého člověka.
Ale jak to u nás s těmi bezpečnostními prověrkami vlastně je? Inu, ústředním správním orgánem pro tuto oblast je Národní bezpečnostní úřad (NBÚ), jenž provádí bezpečnostní řízení, které u jednotlivých osob zahrnuje ověření a posouzení rizik, důvěryhodnosti a bezúhonnosti. V případě složitějších situací, jako je například prověrka pro vyšší stupně utajení, zajišťuje NBÚ prověření ve spolupráci s dalšími složkami, jako jsou zpravodajské služby a Policie ČR. Pokud někdo neprojde bezpečnostní prověrkou, znamená to, že jako bezpečnostně způsobilá osoba vyhodnocen nebyl a nezískal tak osvědčení o přístupu k utajovaným informacím. Konkrétní důvody se posuzují individuálně a jsou v zásadě tři: jde o člověka, který není bezúhonný a může kvůli tomu být vydíratelný, nebo jsou v jeho životě momenty, kvůli nimž je manipulovatelný, nebo se ukázalo, že z hlediska bezpečnostních rizik není spolehlivý.
V roce 2003 bezpečnostní prověrku nezískal Jan Kavan, který ji potřeboval, aby mohl být ve své diplomatické roli v OSN formálně zaměstnancem ministerstva zahraničí. Oficiální zdůvodnění jeho neúspěchu při prověrce není známo, neboť NBÚ podle zákona jej směla sdělit pouze jemu. V posledních letech pak budilo pozornost neudělení prověrky Vratislavu Mynářovi, kancléři bývalého prezidenta Miloše Zemana. Ten o prověrku zažádal po nástupu na Hrad v roce 2013, aby prezidentská kancelář v září 2015 oznámila, že prověrku na stupeň přísně tajné nezískal.
Jenže Zákon č. 412/2005 Sb. o ochraně utajovaných informací stanovuje, že členové vlády mají přístup k utajovaným informacím ze své funkce, a to bez nutnosti platného osvědčení, neboť přístup k utajovaným informacím získávají na základě svého postavení. Tento přístup je definován v § 58 zákona a zahrnuje kromě prezidenta republiky jak poslance a senátory, tak i ministry. Navzdory tomu, že nemají osvědčení, jsou tito povinni zachovávat o utajovaných informacích mlčenlivost a nesmí k nim neoprávněným osobám umožnit přístup. Což nemění nic na tom, že Filip Turek již jako nově zvolený poslanec, ani jako případný ministr zahraničních věcí, bezpečnostní prověrku, kterou provádí Národní bezpečnostní úřad (NBÚ), nikterak nepotřebuje.
Co je však důležitější, poslance a senátory chrání imunita zvaná „procesní exempce“, tedy ochrana před trestním stíháním. Poslance a senátory tak nelze trestně stíhat bez souhlasu komory, jejímiž jsou členy. Pokud komora souhlas s trestním stíháním odepře, je toto stíhání po dobu výkonu mandátu vyloučeno a poslance nebo senátora může policie zadržet jen tehdy, pokud byl dopaden při páchání trestného činu, nebo bezprostředně poté. Tedy i kdyby byl Filip Turek vzhledem k jeho dřívějším výrokům na sociálních sítích z nějakého trestného činu obviněn, jak o tom spekulují i sdělovací prostředky, nemůže být stíhán bez souhlasu Parlamentu, podobně jako Tomio Okamura, nebo Andrej Babiš.
Je více než zřejmé, že v nové vládě bude kladen větší důraz na ekonomickou diplomacii. Nakonec i ministerstvo průmyslu a obchodu, kde pravděpodobně bude Karel Havlíček, může být jedním z aktérů zahraniční politiky. A tak se ekonomika v příštích letech do diplomacie bude promítat více než za dosavadní vlády Petra Fialy. Přičemž Andrej Babiš, jak prohlašuje, si bude zahraničně bezpečnostní témata dělat primárně sám, z pozice premiéra. Proto také dojde ke zrušení pozice ministra pro evropské záležitosti, kdy se nejspíše do jeho kanceláře ve Strakově akademii nastěhuje „ministr pro kotrmelce“, tedy ministr pro sport a prevenci, kterého nově vznikající vláda zavádí jako prebendu Motoristů.
Jinak řečeno, v případě bezpečnostní prověrky Filipa Turka konspirátoři pláčou na špatném hrobě. Což ale nemění nic na tom, že se nová vláda Andreje Babiše bez zkušeného diplomata na postu ministra zahraničí neobejde.
Karel Wágner
