Dopis Českému klubu skeptiků
Český klub skeptiků i po vydání první verze této publikace z roku 2011 trval v našich sdělovacích prostředcích a na jejich přednáškách umanutě na tom, že žádný fenomén zvaný poltergeist neexistuje. Prof. MUDr. Jiří Heřt, DrSc., jako čelný představitel Sisyfa, se totiž k existenci tohoto fenoménu na jejich webu jednou povždy vyjádřil těmito slovy: „Ve všech vyšetřených případech byl poltergeist úmyslným, různě motivovaným, nebo výjimečně i podvědomým dílem člověka, většinou adolescenta.“ https://www.sisyfos.cz/clanek/947-poltergeist
A tak jsem na svém blogu 2. února 2012 zveřejnil Otevřený dopis Českému klubu skeptiků Sisyfos, zaslaný k rukám tehdejší předsedkyně Ing. Lenky Přibylové:
Vážená paní inženýrko,
v roce 2009, kdy propukl mediální humbuk kolem proslavených hořících zásuvek ze Strašic, jsem se vrátil ke psaní a založil si na serveru iDNES blog, abych zde postupně publikoval články, zabývající se především tím, co je obecně označováno za anomální jevy, jež bývá obtížné vysvětlit v rámci současných, nám známých teorií. Pochopitelně se pak na moji hlavu snesla lavina skeptické kritiky, neboť o takovéto jevy se zajímá i české skeptické hnutí, reprezentované Českým klubem skeptiků Sisyfos. Nelibost českého skeptického hnutí vyvolala i moje publikace Poltergeist existuje! (Československý spisovatel, 2011), za kterou mi již jeden ze stoupenců českého skeptického hnutí, zásobující mne kritickými maily, pohrozil tzv. Bludným Balvanem, rozdávaným Komitétem pro udělování Bludných Balvanů (BlB) Sisyfa, a to odpůrcům kritického skeptického myšlení.
Naše sdělovací prostředky v posledních několika letech informovaly své diváky, posluchače a čtenáře i o dvou mezi laickou veřejností značně populárních fenoménech, totiž o fenoménu zvaném UFO a fenoménu zvaném POLTERGEIST. Na sisyfovském webu jsem našel článek, kde RNDr. Jiří Grygar, CSc., pracovník Fyzikálního ústavu AV ČR a svého času předseda Učené společnosti ČR, k problematice UFO říká: „Myslím, že podstatné je uvědomit si, že ona anglická zkratka UFO, znamená v překladu „Neidentifikovaný létající objekt“ a nic víc. Když se mne proto někdy novináři ptají, zda věřím na UFO, odpovídám, že nejde o otázku víry, nýbrž definice. Je jasné, že ve chvíli, kdy kdokoliv - alespoň jeden člověk na světě - pozoroval jev, který si neuměl vysvětlit, tak tím je existence UFO jako jevu prokázána, ale tím se ještě nic neříká o případné příčině tohoto jevu. Celý problém, alespoň jak ho vidím v té nejzákladnější rovině, je ono neoprávněné směšování pojmů ve sdělovacích prostředcích, totiž že ten, kdo použije slova UFO, tím současně automaticky považuje za prokázané, že jde o projev činnosti mimozemšťanů. Je to typicky chybné zkratové myšlení, které nemá ve vědě přirozeně co dělat, čili tato implikace prostě a priori neplatí“ (Jiří Grygar - UFO, ufologie a ufománie. Archiv článků, web Sisyfos, 1.8.2006).
Ovšem i v případě fenoménu zvaného POLTERGEIST, leckdy v tisku označovaného za projev činnosti strašidel či duchů (stejně tak jako UFO za projev činnosti mimozemšťanů), se ve skutečnosti „jedná o neoprávněné směšování pojmů“, totiž že ten, kdo použije slova POLTERGEIST, tím má současně automaticky považovat za prokázané, že jde o projev činnosti strašidel či duchů. I zde se jedná evidentně o „typicky chybné zkratové myšlení, které nemá ve vědě přirozeně co dělat, čili tato implikace prostě a priori neplatí“.
Klub Sisyfos, který objektivní realitu fenoménu POLTERGEIST dosud neuznal, vždy namísto toho jen spekuloval o tom, zda jsou svědci „poltergeistova řádění“ hodnověrní, zda lžou nebo nelžou, přičemž nikdy nepřiznal, že nelžou. Ale jak říká ve svém článku doktor Grygar, ve skutečnosti u takovýchto fenoménů „tolik nejde o to, zda svědek je hodnověrný nebo nehodnověrný“. Jako čelný představitel Vašeho klubu RNDr. Jiří Grygar v případě UFO, i já v případě dosud neobjasněných přírodních jevů, označovaných některými sdělovacími prostředky za poltergeistovo řádění „spíše a priori předpokládám, že nepodvádí nikdo, čili že svědci poctivě ohlašují, co vidí“, i když jejich pozorování „neříká nic o případné příčině tohoto jevu“. Sami svědci si opravdu obvykle neuvědomují, že jsou tu fyziologická a psychologická omezení, která musí analytik vzít v úvahu, aby z těch pozorování dostal věrohodné údaje. Rozhodně zde však platí, že nelze zaměňovat reálnou existenci jevu samotného s jeho mylnou, či chybnou interpretací, podávanou v nadstavbách reportáží některých sdělovacích prostředků, jak tomu klub Sisyfos dosud u fenoménu POLTERGEIST činil.
Jestliže podle Českého klubu skeptiků Sisyfos platí výrok doktora Grygara „Je jasné, že ve chvíli, kdy kdokoliv - alespoň jeden člověk na světě - pozoroval jev, který si neuměl vysvětlit, tak tím je existence UFO jako jevu prokázána“, proč nemá pak, paní inženýrko, podle dosud prezentovaných názorů a stanovisek českých skeptiků platit moje „Je jasné, že ve chvíli, kdy celá řada očitých svědků pozorovala fenomén obecně známý jako POLTERGEIST, který si neuměla vysvětlit, byla tím existence tohoto fenoménu prokázána“ ? Samozřejmě by mne pak také zajímalo, proč vlastně očité svědky fenoménu zvaného POLTERGEIST, označovaného některými sdělovacími prostředky za řádění duchů a strašidel, stále jen považuje klub Sisyfos na svých přednáškách a besedách ať už přímo, či nepřímo, za pouhé lháře, podvodníky a duševně choré, když očité svědky fenoménu zvaného UFO za lháře, podvodníky a duševně choré (až na občasné výjimky) nepovažujete?
Objektivní realitu fenoménu POLTERGEIST přece nelze jednoduše odmítat jen proto, že sám tento pojem, pro který dodnes neznáme správné české synonymum, kdysi dávno v německy mluvících zemích původně označoval hlomození nějakého ducha. Když se ukázalo, že kvantové částice mohou být vzájemně propojeny tak, že bez ohledu na vzdálenost mezi nimi vykazují při pozorování tytéž vlastnosti, nazval Albert Einstein tento jev „strašidelné působení na dálku“. A přece se moderní přírodověda nepřestala tímto jevem zabývat jen proto, že Einstein hovořil o „strašidelném“ působení, ale rakouský nositel Nobelovy ceny Erwin Schrödinger nazval Einsteinovo „strašení“ následně „provázaností“, kterou prohlásil za základ kvantové fyziky. Pokud tedy jde o obecné, po celém světě srozumitelné, obrazné (nikoli však doslovné) označení souboru podivných jevů, kdysi dávno považovaných prostými lidmi za projevy duchů či strašidel, bohužel neznám vhodnější výraz než v rámci dlouholetých tradic užívaný termín POLTERGEIST. Samozřejmě je popis tohoto fenoménu u nás spojen s problémem vhodné terminologie především v důsledku toho, že nám dosavadní pozorování „nic neříká o případné příčině tohoto jevu“.
To ovšem není vina našich nešťastných a mnohdy zoufalých spoluobčanů, kteří se ve svém bydlišti s „řáděním poltergeista“ setkávali, setkávají a nadále budou setkávat, a to až do té doby, než vědecká obec tyto jevy úplně objasní a my se je naučíme „krotit“. Je pravda, že v případě pozorovaného samovznícení na místech výskytu „řádění poltergeista“ má každý z nás právo přivolat Hasičský záchranný sbor ČR, nebo v případě neznámého pachatele destrukcemi ohrožujícího náš majetek a naše zdraví (fenomén POLTERGEIST dosud nebyl českou akademickou obcí prohlášen za přírodní jev) i Policii ČR, připravenou dle svého motta Pomáhat a chránit. Jenže přivolaní hasiči a policisté mohou jen konstatovat čeho že tu byli svědky, jaké úkazy či jevy pozorovali na vlastní oči. I když budou dobré k podivným jevům a úkazům nějaké protokoly, které objektivní realitu „neuvěřitelných skutečností“ v bytech či domech potvrzují, je třeba si uvědomit, že žádný z hasičů či policistů nemůže pozorované jevy vědecky objasnit, tedy exaktně interpretovat, aby pak mohla být v dalších, adekvátních případech přijata opatření, která by zabránila ohrožení zdraví a majetku dalších našich spoluobčanů. K tomu je třeba zajistit data a poznatky z nejrůznějších měření, která mohou zajistit jednotlivé úřady státní správy, kam patří ze zákona i Akademie věd České republiky, respektive její jednotlivé ústavy jako veřejné výzkumné instituce.
Jinak řečeno, bez řádného základního výzkumu není možné žádný z přírodních jevů či úkazů vědecky objasnit, tedy exaktně interpretovat, což by mělo platit i pro fenomén zvaný POLTERGEIST. Český klub skeptiků Sisyfos je od roku 2000 členem Rady vědeckých společností České republiky, která koordinuje 75 vědeckých společností z přírodovědeckých, lékařských, společenskovědních a technických oborů, přičemž ČKS Sisyfos také pravidelně pořádá svoje přednášky pod záštitou Akademie věd ČR v její budově na pražské Národní třídě. Rád bych tedy vzhledem k těmto skutečnostem znal, paní inženýrko, zcela jasné a zřetelné stanovisko Českého klubu skeptiků Sisyfos k objektivní realitě či k vlastní existenci fenoménu, dosud (trochu nešťastně) zvaného POLTERGEIST.
Děkuji Vám předem za Vaše pochopení a odpověď.
Se srdečným pozdravem
Karel Wágner
Dopis zaslaný Českému klubu skeptiků si na mém blogu přečetlo 4 000 čtenářů. Ovšem od členů ctěného klubu Sisyfos, i když jim byl zaslán doporučeně, jsem dosud žádnou odpověď neobdržel.
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