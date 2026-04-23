CO2 ve službách lidstva

Oxid uhličitý, jinak též kysličník uhličitý, lidově zvaný sodovkový plyn, je označován za škůdce klimatu.

Respektive za lidmi produkovaného strůjce antropogenního globálního oteplování (AGW). Málo kdo už mluví o jeho zužitkování, nebo využití při skladování či dokonce výrobě enegie. Přitom však díky CO2 můžeme na nejrůznějších lokalitách ukládat elektřinu, kterou vyprodukují místní obnovitelné zdroje na období kdy slunce nesvítí, nebo vítr nefouká. Jedná se o princip zkapalňování a opětovného vypařování plynu, který se do úspěšného konce podařilo jako prvnímu dotáhnout italskému startupu Energy Dome se sídlem v Miláně. Kdy jejich technologie CO2 BATTERY, využívající kysličník uhličitý, solárním parkům umožňuje nákladově efektivní skladování velkého množství energie.

Kysličník uhličitý, jako jeden z mála plynů, který lze kondenzovat a skladovat jako kapalinu pod tlakem při teplotě okolí, se využívá v uzavřeném termodynamickém procesu při skladování energie s vysokou hustotou bez extrémně nízkých (kryogenních) teplot. Na podobném principu zkapalňování a opětovného vypařování plynu, označovaném zkratkou LAES (Liquid Air Energy Storage), se pro skladování elektrické energie začal využívat i zkapalněný vzduch. Jenže ten je třeba uchovávat za velmi nízkých teplot, konkrétně při –196 stupních Celsia. Jinak řečeno, skladování energie z obnovitelných zdrojů pomocí nových technologií nám ukazuje, že zlořečeného CO2 lze využívat k nápravě toho, co podle klimatologů způsobuje. Tedy že v našem područí i on může, jak se dnes říká, bojovat s globálním oteplováním. Ovšem kromě skladování energie může sloužit i k její výrobě, jako je tomu třeba u superktirických turbín: https://www.youtube.com/watch?v=M55XzxjmON0

Z oxidu uhličitého lze díky moderním technologiím vyrábět širokou škálu produktů. CO2 tak přestáváme vnímat pouze jako odpadní skleníkový plyn a stává se z něj surovina. Široké využití CO2 je technologicky možné, ale často energeticky náročné, kdy cílem do budoucna je tyto produkty vyrábět s využitím čisté energie, aby tak byl celý proces uhlíkově neutrální. Jako třeba při výrobě syntetických paliv (e-paliva), kdy pomocí elektřiny a vodíku lze CO2 přeměnit na methanol, naftu, benzín nebo letecké palivo.

Ale CO2 se využívá i jako náhrada fosilních surovin při výrobě plastů a polymerů, jako třeba polyuretanu, který se používá do matrací, izolací, nebo autosedaček. Na stavbách se CO2 ukládá do betonu, čímž se tak beton stává pevnějším a zároveň se CO2 trvale „uzamkne“. A dokonce z něho lze vyrobit grafen nebo uhlíková nanovlákna, což jsou superpevné a lehké materiály pro průmysl a elektroniku. Kromě toho se v potravinářství CO2 využívá nejen k sycení nápojů (limonády, pivo, víno), nebo v pevné formě jako suchý led, ale existují už technologie pro výrobu umělých tuků a napodobenin bílkovin. Kdy koncepce tuků a olejů vyráběných z kysličníku uhličitého se může zdát poněkud zvláštní, ale jejich potenciál je obrovský: https://blog.idnes.cz/karelwagner/maslo-vyrabene-z-uhliku.Bg24070427

I když je oxid uhličitý sám o sobě skleníkovým plynem, pokud je z prostředí odebrán a izolován v uzavřeném energetickém cyklu, nepřispívá ke skleníkovému efektu. V turbínách se dá CO2 (Carbon Dioxide) využívat jako super kritický kysličník uhličitý. Superkritické CO2 turbíny mají vyšší tepelnou účinnost než stávající parní turbíny a odpovídají celkovým cílům malých modulárních reaktorů (SMR) při nižších investičních nákladech a menších rozměrech, aniž by došlo k přílišnému snížení tepelné účinnosti. Mílovými kroky v tomto směru postupuje Čína, která v prosinci 2025 spustila první superkritickou CO2 turbínu pro výrobu energie z odpadního tepla v ocelárně. Přičemž v Evropě již běží projekt CO2OLHEAT pro využití potenciálu průmyslového odpadního tepla a jeho přeměnu prostřednictvím superkritických cyklů CO2 na elektřinu. Dokonce se začíná u nás testovat CO2 turbína v cementárně společnosti CEMEX v Prachovicích, kde evropský projekt CO2OLHEAT bude demonstrován v reálném průmyslovém prostředí : https://co2olheat-h2020.eu/demonstration-site/

Zlořečený oxid uhličitý tak v turbínách přináší zvýšení efektivity, vylepšení flexibility a spolu se škálovatelností lepší integraci do stávajících průmyslových závodů.

Autor: Karel Wágner | čtvrtek 23.4.2026 9:09 | karma článku: 6,10 | přečteno: 67x

Karel Wágner

Tak se ukaž, blamáž

Aneb jeden z mýtů, co se dosud u nás vážou k onemocnění Covid-19, způsobenému virem SARS-CoV-2.

17.4.2026 v 8:08 | Karma: 12,63 | Přečteno: 365x | Diskuse | Věda

Karel Wágner

Jak si vyrobit svůj benzín

Elektromobil se dá dobíjet doma ze zásuvky, kdežto spalováky musí jezdit pro palivo na benzínku.

13.4.2026 v 9:09 | Karma: 11,30 | Přečteno: 232x | Diskuse | Společnost

Karel Wágner

Benzín z uhlí ?

Svět se dnes nachází v režimu zvýšené poptávky po energiích všeho druhu, tedy i potřebných palivech.

9.4.2026 v 9:09 | Karma: 14,71 | Přečteno: 245x | Diskuse | Společnost

Karel Wágner

Nejnovější ekologické palivo

Svoje raketové a dronové útoky Írán rozšířil na ropnou a plynovou infrastrukturu států Perského zálivu.

5.4.2026 v 9:09 | Karma: 9,93 | Přečteno: 213x | Diskuse | Věda

Karel Wágner

Bez nafty a benzínu ?

Řada společností a výzkumných institucí pracuje na zdokonalení procesů výroby náhrady fosilních paliv.

1.4.2026 v 9:09 | Karma: 8,41 | Přečteno: 184x | Diskuse | Společnost
Nejčtenější

Hastroši na Pražském hradě aneb Den otevřených dveří z pohledu výchovy k tanci a kultuře

Den otevřených dveří 18. dubna 2026. Zrcadlový salon pro slavnostní hostiny.
19. dubna 2026,  aktualizováno  20. 4. 7:19

Byl jsem jeden z těch, kteří po Zemanově zabetonování Pražského hradu do tohoto největšího hradního...

Dvorecký most promění také pražskou autobusovou dopravu v Praze. Máme velký přehled

Dvorecký most
16. dubna 2026  10:35

Už zítra se slavnostně otevře Dvorecký most, nová 361 metrů dlouhá spojnice přes Vltavu mezi...

Speciální tramvaje i plavby zdarma. Slavnostní otevření Dvoreckého mostu bude velkolepé

Testovací jízdy tramvají a autobusů po novém Dvoreckém mostě v Praze (12....
14. dubna 2026  13:38,  aktualizováno  15. 4. 12:45

Spojuje lidi s prací, školou, rodinou, zábavou i kulturou. Je neodmyslitelnou součástí životů...

GALERIE: Tajemství Tančícího domu odhaleno. Výroční výstava zpřístupní skryté části

1945
21. dubna 2026,  aktualizováno  12:06

Tančící dům slaví kulatiny. Výstava v galerii ukáže originály Franka Gehryho, skryté prostory a...

Pes, běžci i letadlo. Takto čtenáři deníku Metro vyfotili Dvorecký most. Který snímek vyhrál?

Dvorecký most očima čtenářů deníku Metro
22. dubna 2026  5:30

Ještě jednou se vracíme k nové pražské spojce mezi Podolím a Zlíchovem. Dvorecký most krátce po...

Na přejezdu u Veselí nad Lužnicí vlak srazil a zabil muže, provoz na trati stojí

ilustrační snímek
23. dubna 2026  9:27,  aktualizováno  9:27

Na železničním přejezdu u Veselí nad Lužnicí na Táborsku srazil dnes ráno vlak muže, který nehodu...

Nejvyšší soud potvrdil 5,5 roku vězení za bodnutí muže před plzeňským barem

ilustrační snímek
23. dubna 2026  9:27,  aktualizováno  9:27

Za bodnutí muže do hrudníku před plzeňským barem si Jindřich Sander s konečnou platností odpyká 5,5...

V Kynšperku opravují historický unikát, náklady se vyšplhají na 24 milionů

Rekonstrukce historické lávky v Kynšperku nad Ohří přes řeku Ohři je v plném...
23. dubna 2026  10:52,  aktualizováno  10:52

V Kynšperku pokračuje rekonstrukce lávky přes Ohři. Aktuálně nad vodním tokem stojí jen její...

Nález odloženého zavazadla uzavřel Florenc. Obě linky metra stanicí projížděly

Nález odloženého zavazadla zaměstnal složky Integrovaného záchranného systému v...
23. dubna 2026  10:12,  aktualizováno  10:51

Nález podezřelého kufru ve čtvrtek ráno ovlivnil provoz stanice metra Florenc na lince B i C....

