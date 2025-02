Co chystá Elon Musk

Nejen do politiky, ale už i do amerického trendu udržitelného bydlení začal vizionář Elon Musk údajně mluvit.

Cílem jeho společnosti SpaceX dle dosavadních vyjádření je vybudovat technologie nezbytné k tomu, aby se lidstvo stalo multiplanetárním. Přičemž všechny současné programy SpaceX jsou nedílnou součástí vývoje technologií nezbytných k tomu, aby se mise na Mars staly realitou a umožnily v nadcházejících letech vyslat na povrch Marsu tisíce lidí a miliony tun nákladu. V souvislosti s touto jeho vizí se pak na sociálních sítích začalo diskutovat o tom, jaké že bude prvním kolonizátorům na rudé planetě stavět Musk příbytky, když na Zemi začal preferovat minimalistické bydlení.

Vizionář Elon Musk si totiž před čtyřmi lety pořídil modulární dům americké firmy Boxabl, který ve svém sídle využívá jako dům pro hosty. Což údajně vedlo Muska k tomu, že svým stoupencům začal doporučovat takovýto symbol udržitelného bydlení, který lze postavit během několika hodin a je navržen tak, aby při využití moderních technologií byl energeticky účinný a cenově dostupný, tedy by si ho mohl dovolit kdokoliv, ať už žije ve městě, nebo na venkově. Pokud by sdělovacími prostředky prosakující zprávy byly pravdivé, pak by to znamenalo, že by se dalo bydlení vyrábět sériově jako auta. Muskův přístup by pak měl spočívat v narušení tradic stavebního průmyslu tak, jako narušil tradice automobilového průmyslu svými elektromobily. Kdy při zaměření na nákladovou efektivitu hodlá na trh uvádět základní model domu s podlahovou plochou 35 m2, jehož modulární konstrukce umožňuje propojení mezi jednotkami a tím v případě potřeby rozšíření obytné plochy.

Což vyhovuje vyznavačům nového životního stylu, neboť miniaturní dům má podporovat minimalistický životní styl, který se zaměřuje na to, co je opravdu důležité. Kdy omezený prostor má pomáhat redukovat hromadění nepotřebných věcí a podporovat organizovanější, účelnější život. Zatímco tato vize Elona Muska se zřejmě dosud nenaplnila, na netu americké společnosti představují nejrůznější verze mobilních domků, některými youtubery mylně připisovaných firmě Tesla, jejichž cena se pohybuje od deseti do patnácti tisíc dolarů. Ty jsou konstruovány jako mobilheim, tedy jako mobilní domek, který lze zapřáhnout za auto a odtáhnout tam, kam potřebujete. Zde pak pro představu jedno z loňských videí, které měly s plánovanými domky Elona Muska seznamovat veřejnost:

https://www.youtube.com/watch?v=cdvOl41KKFs

Jinak řečeno, přes všechny fotografie, vytvářené umělou inteligencí, na netu zveřejňované entuziasty, definitivní podoba typizovaného Muskova domu je stejnou záhadou, jakou byla legendární paní Columbová. Tedy diskutovaný kompaktní modulární domek, podle posledních zpráv v základní verzi za zhruba 10 tisíc dolarů (250 tisíc korun), označovaný za krabicovou skládačku, kterou je možné rozložit během několika hodin, navržený tak, aby byl energeticky účinný a nákladově efektivní, širokým vrstvám obyvatelstva dostupný. I když při takovéto nízké ceně by v tom nějaké háčky jistě byly.

Přesto se na sociálních sítích spekuluje o tom, že se Muskovy krabicové domky začnou vyrábět v Číně, podobně jako tam robotizovaná továrna vyrábí elektromobily Tesla, dovážené do USA i Evropy. Neboť mnohé má nasvědčovat tomu, že Muska neinspiroval ani tak proslulý Quay House z městečka Conwy v severním Walesu, nejmenší domek Velké Británie, jako honkongské mikrobyty. Kdy honkongský trend minimalizovaného bydlení následovaly na pevninské Číně projekty bytových architektů z Pekingu, navrhujících série minibytů takzvané třetí generace. A kdy také China Vanke, jeden z největších developerů v zemi, měl reagovat na hongkongský výstřelek zvaný „shoebox housing“ a spustit projekt Cloud City ve čtvrti Tianhe v Guangzhou, kde klientům rovněž nabízel bydlení „v krabicích od bot“. Takovéto bydlení ale najdete i v Japonsku, jak tomu nasvědčuje toto video s prohlídkou bytu o výměře 30 metrů čtverečních v Tokyu :

https://www.youtube.com/watch?v=nICwRg1PuqQ

V roce 2021 Musk prohlásil, že hodlá vybudovat „texaskou utopii“, kde by zaměstnanci mohli žít a pracovat. A jak se na konci loňského roku ukázalo, již se definitivně rozhodl v jižním Texasu, u pláže Boca Chica, kde sídlí společnost SpaceX, začít budovat plánované firemní město. K čemuž představitelé společnosti SpaceX uvedli, že vybudování města je nezbytné pro další růst pracovních sil v oblasti a rozvoj společnosti. Kdy však zaměstnanci jsou smluvně vázáni mlčenlivostí, takže se od nich nikdo nedozvěděl, jak vlastně ty domy, ve kterých mají v Muskově městě bydlet, budou vypadat. Což vyvolalo další spekulace, opírající se o fakt, že Musk využívá modulární dům.

Ovšem podle investigativců zvěsti o krabicovém domku Elona Muska, doslova za pakatel, patří k falešným zprávám a dezinformacím. Otázkou tak zůstává, kolik z údajné Muskovy revoluce ve stavebním průmyslu, co nám na internetu předkládají youtubeři, vůbec může být realitou, když na serveru Tesly, ani na stránkách SpaceX, dokonce ani na záznamech z posledních konferencí, na nichž Elon Musk vystupoval, o jeho „úžasném domku“, jak by ho jistě nazval Donald Trump, žádné zmínky nenajdeme. Nakonec i YouTube, největší internetový server pro sdílení videosouborů, vydal u videa o Muskově krabicovém domku za 10 tisíc dolarů upozornění, že obsah prezentovaný ve videích je určen výhradně pro zábavní účely.

Přesněji řečeno, že i když zde můžeme „svobodně čerpat z faktů, fám i fikcí, diváci by neměli interpretovat žádnou část obsahu jako faktickou nebo definitivní informaci.“

