Co čekat od Motoristů
Především však tuto situaci kvituje většina motoristické veřejnosti, která díky výsledkům voleb očekává, že tak jako Švýcaři hodlají zdanit elektromobily podílející se na degradaci silnic, elektromobily u nás zdaní ve vládě se zabydlující strana Motoristé sobě. Kdy také na vládě se podílející hnutí Svoboda a přímá demokracie, při eventuálních námitkách enviromentálních aktivistů, vyhlášením k tomu příslušného referenda Motoristy podpoří. Což ale ještě neznamená, že by snad kvůli tomu někde tekla „zelená krev“.
Švýcarsko přistupuje k elektromobilům opatrně, ačkoli jejich podíl na trhu tam roste. I když švýcarská vláda nabízí některé daňové úlevy, neposkytuje plošné dotace na nákup nových elektromobilů a v případě nedostatku elektřiny (v zimě) má v plánu zavést pro elektromobily některá omezení, přičemž v době energetické krize hodlá vyhlásit úplný zákaz jejich jízdy. Pro elektromobily také chystá zavedení nových daní, kdy se zvažují dvě možné varianty. Poplatek podle počtu ujetých kilometrů s ohledem na hmotnost vozu, nebo zdanění elektřiny spotřebované při nabíjení, s cílem zajistit, aby se majitelé elektromobilů podíleli na nákladech spojených s údržbou silnic: https://www.electricdrive.cz/svycari-chteji-zdanit-elektromobily-kvuli-niceni-silnic/
Švýcarský systém poplatků a daní, vztahujících se k silniční dopravě, se od našeho poněkud liší. Například dálniční známka se vztahuje na všechna motorová vozidla do 3,5 tuny, včetně elektromobilů, přičemž je k dispozici pouze v roční variantě. Kromě toho však švýcarská vláda nyní na vědomost dává, že všichni uživatelé silnic mají na jejich údržbu přispívat bez ohledu na druh pohonu jejich vozidla. Cílem je zde nahradit klesající příjmy u daní z fosilních paliv, které dosud tvoří jeden z pilířů financování silniční infrastruktury. Podle návrhu Spolkové rady by tak nejpozději od roku 2030 měly začít platit nové daňové mechanismy, které zajistí, že se majitelé elektromobilů začnou podílet na zdrojích Národního fondu dálnic a městské dopravy. Po ukončení připomínkového řízení by měl parlament představit upravený návrh ústavní změny, o které veřejnost rozhodne v referendu.
Elektromobily s registrační značkou začínající na EL jsou u nás osvobozeny od placení dálniční známky, kdy majitelé těchto vozidel nemusí k tomu podávat žádosti ani podnikat žádné další kroky pro získání osvobození. Podobně jako klasické elektromobily, jsou od dálničních poplatků osvobozena i vozidla poháněná vodíkovými palivovými články, vyrábějící si vlastní elektřinu pod kapotou, která se však na našich silnicích téměř nevyskytují. Od 1. července 2022 u nás byla zrušena silniční daň pro všechny osobní automobily a dodávky do 12 tun, bez ohledu na typ pohonu. Jelikož se osvobození od silniční daně vztahuje na všechny osobní vozy, nebyly elektromobily vůči vozům se spalovacími motory v tomto ohledu zvýhodněny.
Ovšem významná část výnosu spotřební daně z paliv na čerpacích stanicích je i u nás určena na financování modernizace a údržby silnic, což se majitelů elektromobilů nijak netýká. Bude tak třeba zavést nové daňové mechanismy, které zajistí, že se i majitelé elektromobilů zdaněním jimi k pohonu užívané elektřiny, stejně tak jako tomu bude ve Švýcarsku, začnou na financování údržby silnic podílet. Ale kdo by měl u elektromobilů kontrolovat (a jak často) jejich tachometry, když jiná verifikace ujetých kilometrů po našich silnicích není možná? To by snad měl stát každým rokem svolávat všechny elektromobily do Stanic technické kontroly (STK) a na základě odtud putujících hlášení pak u jednotlivých elektrických vozů vyměřovat daň?
Inu, mnohem jednodušší je zatížit novou daní elektřinu na každém z odběrových míst, na kterých elektromobily dobíjí své baterie. Přičemž zde platí, že čím vyšší je hmotnost elektromobilu (nejen čím vyšší rychlostí se pohybuje), tím vyšší je i jeho spotřeba, která se udává v kilowatthodinách na 100 km. Tedy čím vyšší je spotřeba elektromobilů, do níž se kromě jiných faktorů promítá i jejich hmotnost, tím vyšší daně by jejich majitelé, podílející se na degradaci našich silnic, měli při dobíjení trakční baterie platit.
Jinak řečeno, v České republice má řidičský průkaz přibližně 6,6 milionu lidí, téměř 3/4 populace nad 15 let. Toto číslo může sloužit za podklad i třeba jen hrubého odhadu počtu kverulantů z řad motoristické veřejnosti, volajících po tom, aby na údržbu našich silnic prostřednictvím spravedlivé daně přispívali i majitelé elektromobilů.
Karel Wágner
Filip Turek a prověrka ?
Kdo uvěřil konspiračním teoriím, podle nichž neprojde Filip Turek bezpečností prověrkou, je vedle, jak ta jedle !
Karel Wágner
Chválit teroristy se nevyplácí
A jak to tak vypadá, zřejmě se taková chvála nakonec nevyplatí ani Filipu Turkovi, ikoně strany Motoristé sobě.
Karel Wágner
Strach budící GMO
Díky neutuchajícím dohadům kolem genetických modifikací nebude na škodu si v tomto povídání na víkend něco o nich povědět.
Karel Wágner
Turek do tepláků nepůjde !
Ač by si to řada kritiků strany Motoristé sobě pro výrok nově zvoleného poslance Filipa Turka přála.
Karel Wágner
Od lidské krve k palivu
Krev stojí za dalším průlomem v koncepci palivových článků a dokonce i výroby syntetického paliva.
