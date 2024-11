Budoucnost naftových motorů

Po silnicích České republiky dnes jezdí cirka 6 milionů automobilů růz-ného stáří, z čehož je 35 tisíc elektromobilů.

S podobnou situací se setkáme v řadě států Evropské unie. A pokud je dnes hlavním cílem EU snížit dopady osobní mobility na životní prostředí, rozhodně by se tu vyplatila podpora průmyslové výroby uhlíkově neutrálního e-paliva, které lze natankovat do nádrže prakticky každého vozidla co jezdí na benzín nebo naftu, a to bez dalších investic do infrastruktury. Šlo by tak o kvalitativně obrovský posun, když by se začalo i se staršími vozy jezdit „ekologičtěji“. Poněvadž uhlíkově neutrální syntetická paliva, vyráběná elektrochemickou redukcí CO2, plně nahrazují benzín i naftu ve spalovacích motorech a můžou v krátkodobém horizontu významně snížit negativní dopady silniční dopravy na životní prostředí a v důsledku toho i na lidské zdraví.

Jinak řečeno, vzhledem k tomu, že za hlavní zdroje znečištění dopadajícího na klima bývá na půdě Evropského parlamentu označována doprava poháněná fosilními palivy a spalování těchto paliv pro výrobu energie i vytápění, nabývá využití syntetických e-paliv na významu. Přičemž odpovídají Směrnici (EU) 2016/2284 o snižování národních emisí některých látek znečišťujících ovzduší, která je jedním z legislativních nástrojů přispívajících k dosažení cílů v horizontu roku 2030 a letech následujících. Kdy se Směrnice zaměřuje na pět látek znečišťujících ovzduší odpovědných za negativní dopady, mající významné účinky na lidské zdraví a životní prostředí, a to : oxid siřičitý (SO2); oxidy dusíku (NOx ); nemethanové těkavé organické sloučeniny (NMVOC); amoniak (NH3 ) a jemné částice (PM 2,5 ). Této směrnici pak zcela vyhovuje, světe div se, ze vzduchu vychytávaného CO2 vyráběná e-nafta, plně kompatibilní se všemi současnými naftovými motory, která neobsahuje žádnou síru, ani aromatické uhlovodíky. Je pravda, že nějaké oxidy dusíku NOx pokaždé vznikají reakcí atmosférického dusíku při hoření všech paliv v motorech, tedy třeba i v případě dosud Evropskou komisí protěžované bionafty, vyráběné z rostlinných složek, jejíž nejčastěji uváděnou nevýhodou je zvýšení emisí oxidů dusíku (NOx).

Ovšem v případě e-nafty spalované v moderních dieselových motorizacích obavy z emisí dusíku budou bezpředmětné. Problém s emisemi oxidů dusíku u naftových motorů automobilový průmysl už vyřešil využitím kapalného aditiva AdBlue v systému SCR, kde řídicí jednotka vypočítává optimální množství vstřikovaného AdBlue v závislosti na zatížení a otáčkách motoru do systémů odvádějících spaliny. Povrch katalyzátoru má reakční vrstvu z titanu, wolframu a vanadu, kde vzácné kovy a amoniak z aditiva reagují se škodlivými oxidy dusíku a z výfuku pak vychází pouze neškodný dusík N2 (který dýcháme ve vzduchu) a obyčejná voda. Tedy v případě individuální dopravy využívaných naftových motorů při spalování uhlíkově neutrální syntetické e-nafty nemají automobily žádné negativní dopady na lidské zdraví a životní prostředí, neboť z jejich výfuků nevychází oxid siřičitý (SO2), ani oxidy dusíku (NOx), ani nemethanové těkavé organické sloučeniny (NMVOC), ani amoniak (NH3). Navíc je důležitou součástí moderních automobilů s dieselovým motorem filtr pevných částic Diesel Particulate Filter (DPF), který má za úkol zachytit jemné prachové částice z výfukových plynů, aby neunikaly do ovzduší. Kdy si prst zastrčený do výfuku takového auta nevěřící Tomáš od sazí neumaže.

Od 1. ledna 2030 podle normy Euro7 pro nově vyráběná auta měl platit emisní limit pouhých 30 gramů CO2 na 1 km, což v podstatě znamenalo ukončení výroby klasických automobilů, tankujících do nádrže fosilní paliva. V takovém případě by se totiž musela spotřeba auta pohybovat kolem 1,2 litru nafty na 100 km, nebo 1,4 litru benzinu na 100 km. Poslanci Evropského parlamentu sice schválili 13. března 2024 novou emisní normu Euro 7, při vyjednávání o původním návrhu EK se jim však podařilo dosáhnout výjimky. Emise CO2 tak k 1. lednu 2030 zůstanou na úrovni, kterou dnes obsahuje platná emisní norma Euro 6, a to včetně limitů testování. Tedy emisní limity CO2 pro auta se spalovacími motory se zatím nemění, ale nikde není psáno, že se výhledově měnit nebudou. Naproti tomu je už jisté, že od roku 2027 budou benzín a nafta zatíženy novým systémem emisních povolenek ETS 2, který podle některých ekonomů pohonné hmoty zdraží až o 30 %. Což bude také jeden z aspektů dalšího vývoje, při kterém se rozdíl mezi cenou klasické motorové nafty a cenou syntetické e-nafty začne snižovat.

Dosavadní metody výroby e-paliv ze zachyceného CO2 se zpravidla jeví dražší než výroba konvenčních pohonných hmot v rafinériích. Jenže ruská invaze na Ukrajinu a snaha Evropy vyvázat se ze závislosti na ruské ropě staví syntetická paliva do jiného světla. Kdy jejich neustále zdokonalovaná výroba a využití v masovějším měřítku podstatně snižují jejich cenu, což uhlíkově neutrálním e-palivům dává větší potenciál. Přičemž na rozdíl od ropy zdroje oxidu uhličitého nám nikdy nevyschnou, neboť je obsažen ve vzduchu i oceánech a přeměna tohoto „škodlivého skleníkového plynu“ na různé chemikálie ve skutečnosti zvyšuje naši energetickou bezpečnost. Tedy silniční doprava, využívající uhlíkově neutrální e-naftu, by nakonec jistě byla v souladu i s cíli EU v oblasti klimatu.

Ale pokud hovoříme o lákavé možnosti růstu dieselových motorizací, nesmíme zapomínat na pověstnou žábu na prameni. Evropská komise sice tvrdí, že chce podpořit činnosti pohlcování uhlíku a pracuje na jasných pravidlech za účelem jejich využívání, aby tak vytvářela obchodní příležitosti pro průmysl. Jenže při snižování emisí v silniční dopravě se elektrochemické konverzi oxidu uhličitého od Evropské komise, vedené Ursulou von der Leyen, žádné podpory nedostává.

