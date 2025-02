Brzda americké elektromobility

Donald Trump ve svém inauguračním projevu slíbil ukončit Green New Deal, zelený pobídkový program v USA.

V loňském roce Donald Trump prohlašoval, že pokud se vrátí do úřadu, může „dupnout na brzdu“ u výroby elektromobilů, které označil za katastrofu pro střední třídu a učinil z nich jeden z ústředních bodů své vyhrocené kampaně. Ve svém inauguračním projevu pak slíbil ukončit Green New Deal, zelený pobídkový program v USA. Federální správa silnic již nařídila státům, aby zastavily program National Electric Vehicle Infrastructure (NEVI), který prezident Donald Trump uvedl jako příklad Green New Dealu. Trumpova administrativa totiž pozastavila financování Národního programu pro infrastrukturu elektrických vozidel (NEVI), jenž poskytuje státům finanční prostředky na strategické nasazení nabíječek elektrických vozidel (EV), na jejich získání, instalace a síťové připojení, správný provoz a údržbu.

Podle posledních zpráv se Donald Trump nyní rozhodl zrušit všechny nabíjecí porty ve federálních budovách, které Americká správa všeobecných služeb (GSA) pod jeho vedením už nepovažuje za kritické. A tak je nebudou moci využívat vládní, ani soukromá vozidla zaměstnanců, což byla dosavadní praxe. Jinak řečeno, v rámci rozsáhlé politické změny nařídila administrativa Donalda Trumpa vypnout všechny nabíječky elektromobilů ve federálních budovách po celých Spojených státech, což znamená zrušení nejméně 8 000 nabíjecích portů, které spravuje americká General Services Administration (GSA). V tuto chvíli není jasné co s nabíječkami mimo provoz a s vozidly, která je dosud používala, vlastně bude.

GSA je zodpovědná za správu federálních aktiv včetně vozového parku v rozsahu cirka 650 000 vozidel. Za Bidenovy správy se GSA pustila do přechodu na „vozidla s nulovými emisemi“, což mělo zahrnovat nákup více jak 58 000 elektromobilů a instalaci více než 25 000 nabíjecích portů. Nyní se však GSA připravuje na vyřazení elektromobilů, které má aktuálně ve své flotile, i když nikdo neví, jaký osud je má potkat. Není totiž jasné, jak GSA vyřazovaná vozidla nahradí, zda půjde o nákup nových modelů se spalovacím motorem, nebo o přerozdělení starších vozů flotily. Kromě toho však GSA spravuje některé samostatné federální agentury, takže ani tam si nikdo už nebude elektromobily dobíjet.

Tento vývoj navazuje na Trumpovo pozastavení programu National Electric Vehicle Infrastructure (NEVI), iniciativy v hodnotě 5ti miliard dolarů, zaměřené na rozšíření národní sítě nabíjecích stanic pro elektromobily. Přičemž ohlášené rušení federálních nabíječek není jen překážkou pro plány na elektrifikaci federálního vozového parku, ale ovlivní i dosavadní podporu elektromobility.

Nová Trumpova nařízení nástup americké elektromobility zřejmě nezastaví, ale určitě ho zpomalí.

