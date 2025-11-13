Blízká setkání s robotikou
V Moskvě si v pondělí 11. listopadu odbyl premiéru robot AIDOL, první ruský humanoidní robot s umělou inteligencí. Jeho prezentace skončila fiaskem, když se výkřik nejmodernější ruské techniky skácel k zemi a jeho tvůrci scénu rychle zakrývali provizorní oponou. Zde autentické záběry, na kterých ruský humanoidní robot na pódiu během svého debutu zkolaboval: https://www.youtube.com/watch?v=UuUSR8Ty
Oproti ruským konstruktérům podstatných úspěchů na poli robotiky dosahují dva výrobci elektromobilů, spolu soupeřící. Totiž poměrně mladá čínská společnost Xpeng a americká Tesla. Xpeng sází na vlastní software, umělou inteligenci a pokročilé asistenční systémy, kdy dceřiná společnost Xpeng AeroHT, jak se o tom psalo i u nás, kombinuje šestikolku pro automobilovou silniční dopravu a dron eVTOL s kolmým vzletem a přistáním v modulárním vozidle nazývaném Land Aircraft Carrier (Pozemní letadlová loď). Přičemž zkušební verze v loňském roce absolvovaly veřejné lety a první továrna pro masovou výrobu vozidla (10 000 ročně) byla uvedena v minulých dnech do provozu : https://www.youtube.com/watch?v=KwOrxzWQiW0
Tesla vyvíjí řadu let autonomního humanoidního robota s názvem Optimus, tudíž je IRON přímým konkurentem Optimu. Tedy XPeng se stal konkurentem Tesly v další oblasti (ve skutečnosti nepředstavil jen humanoidy, ale i robotaxi) a rivalita mezi Teslou a Xpengem se od elektromobilů přesouvá k humanoidním robotům nové generace. Čínská společnost Xpeng ve středu 5. listopadu v jejich Science Parku v jihočínském Kantonu uspořádala 2025 XPENG AI Day. Předvedla své produkty vybavené umělou inteligencí, přičemž největší pozornost budila humanoidní robotka, tedy robot v ženské verzi. Kdo neovládá angličtinu, může si u tohoto delšího videa se zevrubným výkladem nastavit české titulky : https://www.youtube.com/watch?v=NERM5Pz82Yo
Nový humanoidní robot IRON od Xpengu měří 178 cm, váží 74 kilogramů a běží na třech vlastních čipech umělé inteligence, které mu dohromady poskytují výpočetní výkon 2 250 bilionů operací za sekundu (TOPS). Diváky ohromil svými plynulými, lidským se blížícími pohyby, kdy mnozí z účastníků první prezentace nabývali přesvědčení, že se dívají na člověka v převleku. Odhalení konstrukce robota následně ukázalo rychlý pokrok v koordinaci umělé inteligence a interakci v reálném světě, což zvýšilo očekávání ohledně širších technologických ambicí společnosti Xpeng. Aby výrobci publiku dokázali, že tu nejde o člověka převlečeného za robota, na pódiu rozřízli svému výtvoru nohu a odhalili tak jeho skutečné, mechanické jádro. V reportážních záběrech po rozepnutí umělé kůže na zádech robota pak široká veřejnost mohla zahlédnout i něco málo z jeho skeletu. U tohoto krátkého videa lze rovněž nastavit české titulky: https://www.youtube.com/watch?v=O5--ZJwX6bI
Čínský robot IRON má humanoidní páteř, bionické svaly a polovodičovou baterii, díky čemuž najde celou řadu uplatnění. Společnost Xpeng si dala za úkol dosáhnout masové výroby spolehlivého, pro zákazníky bezpečného humanoidního robota do konce roku 2026. Nepůjde však o sluhy či služky v domácnostech zbohatlíků, ale roboti Xpengu, vybavení umělou inteligencí, budou zastávat funkce informátorů, recepčních, nejrůznějších průvodců a nákupních asistentů.
