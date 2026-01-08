Auto na baterky, nebo spalovák ?
Respektive mezi milovníky aut do zásuvky a zastánci aut na benzín nebo naftu, či přesněji řečeno, mezi stoupenci elektromobilů na baterie (BEV) a stoupenci automobilů se spalovacím motorem (ICE). Přičemž spalovací motory ICE (Internal Combustion Engine) jsou tepelné stroje, které přeměňují chemickou energii paliva (benzín, nafta, plyn) na energii mechanickou jeho spalováním ve válci, čímž pohánějí vozidla, generátory a další zařízení. Jejich provoz tak zahrnuje tolik dnes sledované emise a závislost na fosilních palivech, což je odlišuje od elektromotorů v autech do zásuvky. I když současné spalovací motory můžou v případě potřeby bez úprav přecházet na moderní syntetická paliva, která by měla po roce 2035 v Evropě řešit emise CO₂. Nakonec i Škoda Auto již používá jako prvotní náplň do vyrobených naftových vozů a pro tankování v logistice syntetické palivo HVO, kdy schválení pro provoz značí symbol XTL na krytu uzávěru palivové nádrže: https://www.auto.cz/skoda-uz-pouziva-syntetickou-nahradu-nafty-vyrabi-se-z-odpadnich-tuku-a-oleju-156534
Jenže aby to nebylo až tak jednoduché, elektrické motory se při pohonu dnešních elektromobilů leckdy prolínají s palivem ve válcích. Elektromobil, zkráceně EV (z anglického Electric Vehicle), je rozsáhlý pojem a zahrnuje každý vůz, který ke svému pohonu používá elektřinu. Elektromobily lze rozdělit na bateriové elektromobily, zkráceně BEV (z anglického Battery Electric Vehicles), zvané též auta do zásuvky, na hybridní elektromobily, zkráceně HEV (z anglického Hybrid Electric Vehicles) a elektromobily s palivovými články FCEV, z anglického Fuel Cell Electric Vehicles, dnes téměř výhradně na vodík. Elektromobily na baterie (BEV) využívají k pohonu elektromotory, kdy elektrickou energii získávají primárně z dobíjecích stanic či bodů a uchovávají ji v bateriích. Hybridy se pak, lidově řečeno, od auta na baterky liší tím, že se v nich kromě elektromotorů stále nachází spalovací motor.
V obecném smyslu tohoto slova se za hybrid považuje kombinace dvou (nebo více) různých systémů, technologií nebo zdrojů, které spolupracují za účelem vyšší efektivity, nižších nákladů, nebo lepších vlastností, než jaké má každý z nich samostatně. Hybrid je tak kombinací alespoň dvou různých řešení, což platí i v kontextu automobilového průmyslu, klíčové součásti dopravního sektoru, kdy hybridní automobily kombinují spalovací motor a elektromotory, přičemž smyslem tohoto spojení je efektivita, flexibilita a úspory. Což zpravidla nemíní skousnout fanatičtí odpůrci spalovacích motorů, včetně těch montovaných do hybridů, i když ve skutečnosti patří hybridy k enviromentálním hnutím preferovaným elektromobilům.
Zde je třeba zdůraznit, že hybridy ve srovnání s konvenčními vozidly, na rozdíl od laických představ, zpravidla výrazně snižují náklady na klíčové komponenty díky racionálním konstrukčním konfiguracím, aniž by došlo ke ztrátě jízdního výkonu a životnosti, jak nám to dnes dokládají asijští výrobci, chytající se nových příležitostí. Koncepce hybridu si zachovává výhody tradičních vozidel na benzín nebo naftu s využitím energeticky úsporné vlastnosti čistých elektromobilů a dosahuje integrace výhod obou modelů. Stále populárnější hybridní elektromobily tak představují nové řešení pro udržitelný rozvoj automobilového průmyslu tím, že výrazně zlepšují úspory energie a snižují emise. Je pravda, že pro laickou veřejnost je ve všech těch hybridech, o kterých píší novináři, mnohdy těžké se vůbec vyznat. Ale k pochopení jednotlivých nuancí každému zájemci o toto téma napomůže práce vědeckého týmu, která objasňuje provozní principy a rozsah jejich použitelnosti pro různé typy hybridních elektrických vozidel z tohoto odkazu: https://www.mdpi.com/1999-4893/18/6/354?utm_source=chatgpt.com
Pokud jde pak o porovnávání provozních nákladů, zcela irelevantní jsou zde výkřiky některých majitelů auta do zásuvky, že si na střechu rodinného domu pořídili fotovoltaiku a svůj elektromobil nabíjí zadarmo. Kdy vám každý ekonom potvrdí, že nic takového jako „elektřina zdarma“ neexistuje. Pokud dobíjíte své elektrické auto doma ze sítě, vyjde vás podle společnosti ČEZ ujetí 100 kilometrů na 90 korun. Při standardním domácím odběru cca 6 Kč/kWh → při spotřebě 15–18 kWh/100 km to činí kolem 90–108 Kč na 100 km, kdy s výhodnou distribuční sazbou může být cena nižší, často kolem 4 Kč/kWh v nízkém tarifu, pokud energii čerpáte především v nočních hodinách. Jenže každý doma nabíjet nemůže a obvyklé ceny, například pro registrované uživatele na veřejné stanici E.ON Drive činí cca 8 Kč/kWh AC a 12–13 Kč/kWh DC. Tedy cena dobíjení u veřejných stanic je oproti domácímu nabíjení výrazně vyšší a jestliže na nabíječkách nechcete ztrácet drahocenný čas, musíte akceptovat skutečnost, že rychlé dobíjení (DC) je ještě dražší.
Podle dostupných dat z testů a srovnání veřejného dobíjení dosud vypadalo reálné průměrné rozpětí cen u nás takto: cca 90–115 Kč/100 km u pomalejších veřejných nabíjecích stanic (AC) a cca 195–400+ Kč/100 km u rychlodobíjení (DC) na veřejných stanicích ve městě či na dálnici, kdy záleží na ceně za kWh a spotřebě vozu (včetně ceny ~13–27 Kč/kWh a spotřeby 15–20 kWh/100 km). Náklady při rychlém DC nabíjení tak často leží mezi ~200 až ~400 Kč/100 km, kdy se nejvyšší cena objevuje (prakticky po celé Evropě) především na dálničních rychlodobíjecích sítích bez slevových tarifů. Takových plateb však v běžné praxi u nás moc nebývá, poněvadž typický český majitel elektromobilu, co si auto do zásuvky pořídil především proto, aby na jeho pohonu ušetřil, si některý z výhodných dobíjecích tarifů po zakoupení vozu hned vyřídil. K tomu je třeba podotknout, že od nového roku se měnily ceny. Koho to zajímá, souhrnné informace o cenách veřejného nabíjení 2026 v ČR najde zde: https://www.youtube.com/watch?v=M62KbSahO0o
Každopádně však za 100 km jízdy autem se spalovacím motorem řidič zpravidla platí 160–280 Kč na 100 km, podle typu auta, spotřeby a ceny paliva. Ovšem současné Full hybridy, zvané též plnohybridy (full = plný, plně), s baterií nabíjenou prostřednictvím spalovacího motoru, vykazují úsporu paliva 30-40%. Kdy nepotřebují žádné slevové tarify na to, aby se i u těch vůbec nejvyšších cen pohonných hmot na dálnicích nemusely potýkat s výdaji přesahujícími i 400 Kč/100 km, jak tomu někdy bývá u čistě elektrického auta (BEV). Kdy síť čerpacích stanic pohonných hmot (v budoucnu schopná přejít na syntetická paliva) je jim v městské zástavbě plně k dispozici pomalu na každém rohu, přičemž nemusí platit žádné paušály, ani nemusí plánovat tankování na delších trasách. A kdy čas potřebný pro natankování nádrže (tzv. plnou), ani zdaleka nedosáhne doby, kterou musí majitelé čistě elektrického auta trávit u rychlé nabíječky, provázené mnohdy poruchou nabíjení či obsazeností, když si po deklarovaném dojezdu hodlají dobít trakční baterii na nejčastěji doporučovaných 80 procent, tedy ne úplně. Koho to zajímá, zde najde názorné video samotných stoupenců elektromobilů na baterie (BEV) dokládající, proč si auto do zásuvky u nás široká veřejnost pořizovat nemůže: https://www.youtube.com/watch?v=ByVL3p0jE8o
Je pravda, že u hybridů záleží na způsobu jejich využití. V poslední době se začalo mluvit o tom, že plug-in hybridy (PHEV), dle dosavadních zkušeností poruchami nejčastěji sužované elektromobily, v Evropské unii růžová budoucnost nečeká, jelikož v míře znečišťování životního prostředí nejsou až tak vzdálené benzinovým automobilům, když reálné údaje o emisích u nich jsou skoro pětkrát vyšší, než uvádějí laboratorní testy. Podíl sledovaných emisí se totiž u nich neodvíjí jen od dané technologie, ale i od způsobu jízdy jejich uživatelů. Většina PHEV je navržena tak, aby provoz vozidla, když se trakční baterie vybije, automaticky přešel do režimu spalovacího motoru, kdy může jezdit tak dlouho, dokud mu nedojde palivo. Tedy v plug-in hybridu se dá jezdit i s nenabíjenou baterií. A jak se ukázalo, mnoho majitelů plug-in hybridů (PHEV) ve skutečnosti jezdí hlavně na spalovací motor, protože je nenabíjejí, tedy v nich po městech pak jezdí na benzín. Což automobilky hodlají řešit zavedením povinného nabíjení plug-in hybridů, kdy můžou majiteli omezit funkce vozu jenom proto, že právě nemá kde, nebo kdy nabíjet: https://www.electricdrive.cz/nemci-chteji-povinne-.../
Přitom Full hybrid (FHEV), který je spolehlivější a méně rizikový, na kratší vzdálenosti po městech (při vyhláškami omezených rychlostech v obcích) může jezdit na elektřinu a stejně tak zpravidla popojíždí v zácpách, kdy z jeho výfuku nevychází kouř. V městském provozu a v plynulé koloně se všechny jeho rozjezdy odehrávají čistě na elektřinu, spalovací motor při jízdě po městě zůstává vypnutý nebo běží v optimálním režimu a spotřeba paliva klesá. Z hlediska provozních nákladů je pak v případě tohoto elektromobilu pro uživatele zajímavá absence potřeby externího nabíjení, což znamená, že neplatí za časté připojování k síti, neboť FHEV se nabíjí spalovacím motorem a rekuperací. Každé auto když brzdí, nebo jede z kopce, má totiž v sobě hodně kinetické energie. U běžného auta se spalovacím motorem se tato energie při brzdění promění hlavně v nevyužitelné teplo, které se jednoduše ztratí, ale u elektromobilů to funguje jinak. Elektromotor začne pracovat jako generátor a tuto energii přeměňuje na elektřinu, která je následně ukládána do trakční baterie nebo jiného akumulačního prvku a může být znovu využita k pohonu vozidla. Tento proces se nazývá rekuperační brzdění a přispívá ke zvýšení energetické účinnosti vozidla.
Po pravdě řečeno, plug-in hybrid (PHEV) je kompromisním řešením výrobců automobilů, kterým kompenzují prodeje klasických aut se spalovacím motorem, kdy jim umožňuje plnit CO₂ flotilové limity (emisní limity EU), vyhnout se vysokým pokutám a čerpat státní pobídky, které podporují poptávku. Plug-in hybrid (PHEV) dobíjený ze sítě, u nás preferovaný automobilkou Škoda Auto, je řešením pro někoho, kdo má možnost nabíjení doma nebo v zaměstnání a většina jízd je do 50 km. Jestliže však chce maximální spolehlivost, nemá možnost nabíjení doma nebo v práci a přitom jezdí kombinovaný provoz (město + dálky), budou pro něho vhodnějším řešením full-hybridní (FHEV) systémy s baterií nabíjenou prostřednictvím spalovacího motoru a rekuperací, které Škoda auto přes svůj slogan „Simply Clever“ vůbec nenabízí, i když vykazují úsporu paliva 30 až 40 procent oproti konvenčním autům. Kdy třeba hybridy Lexus, které se samy dobíjejí během jízdy (self-charging) a jsou vždy připravené vyrazit na cestu, při kombinaci spalovacích motorů s elektromotory spotřebují o 30 % méně paliva na sto kilometrů jízdy v porovnání s vozy, které disponují pouze konvenčním motorem. A přitom žádná zásuvka, žádné čekání, žádné kompromisy : https://www.lexus.cz/electrified/self-charging-hybrid
Zájem o elektromobily (EV) u nás roste, přičemž v posledních letech celá řada sdělovacích prostředků básní o jimi preferovaných bateriových elektromobilech, aniž by kdy porovnaly prodej bateriových elektromobilů (BEV), zvaných auta do zásuvky, s prodejem hybridních elektromobilů (HEV). Přitom i podle tiskové zprávy Svazu dovozců automobilů a zástupců servisních služeb (SDA) bylo v roce 2023 u nás už registrováno celkem 40 804 osobních automobilů s hybridní pohonnou jednotkou, kdy především registrace hybridů bez vnějšího dobíjení (self-charging), tedy full-hybridní systémy, navzdory nulové státní podpoře, zaznamenaly enormní nárůst o 42,5 %. Ve svých tiskových zprávách za rok 2024 neuvádí SDA explicitně celkový počet registrovaných osobních vozidel s hybridní pohonnou jednotkou, jen jejich procentuální podíl (24 %). Kdy odhadovaný počet hybridních osobních automobilů registrovaných v roce 2024 činil cirka 55 600 vozidel: https://www.seznamzpravy.cz/clanek/ekonomika-byznys-trendy-analyzy-zajem-o-hybridni-a-elektricke-automobily-letos-v-cesku-vzrostl-293609
Inu, proti gustu žádný dišputát, jak se u nás říká. Každý má právo na své preference, ať už jde o jídlo, partnera, nebo nový automobil. Je každého věc, jaký vůz si pořídí, pro jaký se rozhodne, nikdo by ho k žádné variantě neměl ničím nutit. Ovšem průběžné podíly z registrací ukazují, že z celkového počtu 227 052 u nás nově registrovaných osobních automobilů za 11 měsíců loňského roku bylo 12 587 bateriových elektromobilů, tedy aut do zásuvky, zatímco prodej nových osobních aut s hybridním pohonem do listopadu 2025 vzrostl o 30,4 procenta, na více než 61 000 vozů.
A to už je, jak se u nás říká, slovo do pranice.
Karel Wágner
Změny v čínské elektromobilitě
Jako vůbec první na světě zavedla Čína od 1. ledna 2026 limity spotřeby energie v elektromobilech.
Karel Wágner
Hurá zpátky na stromy ?
Když si stoupenci elektromobilů podávají s milovníky spalovacích motorů ruce, může to někomu tak připadat.
Karel Wágner
Hoj ty štědrá večeře !
Tuk ve formě oleje ke smažení se v české kuchyni používá poměrně často, ovšem nejvíce tomu bývá o Vánocích.
Karel Wágner
Motoristé nejásají
Nejenom Motoristé sobě, ale i všichni ti, co po roce 2035 hodlají jezdit v nových autech se spalovacími motory.
Karel Wágner
Konec zákazu spalovacích motorů
Tvrzení, že čínské automobilky svými elektrickými vozy dobývají světový trh, asi nikdo zpochybňovat nebude.
|Další články autora
Poznáte značku auta podle světel?
Poznáte automobilovou značku jen podle tvaru předních světel? Není to vždy snadné, masky se často...
Pražští chodci. Vystrkují na okolí zadky, křičí, přenášejí svůj skromný majetek
Není to vždycky společensky přijatelné, ale některé lidi, které na cestách po Praze potkám, za...
Prahu v roce 2026 čekají velké dopravní změny: uzavírky metra, nové tratě i opravy silnic
Rok 2026 přinese Pražanům výrazné změny v dopravě. Čekají je uzavírky stanic metra, rozsáhlé opravy...
Spartakiádní vrah, StB a tlak shora. Metoda Markovič jde v nové sérii na hranu
Dlouho očekávaná šestidílná minisérie o dopadení spartakiádního vraha začíná už v pátek 9. ledna....
Biatlon v Oberhofu 2026: V kolik startují čeští biatlonisté a proč přišla změna v programu
Světový pohár v biatlonu se po vánočních svátcích a Novém roce vrací. A to do německého Oberhofu....
Vzácný jev i ve světovém měřítku. Led na Lipně zezelenal, vědci znají příčinu
Neobvyklý přírodní jev zaznamenali vědci i pozorovatelé na konci roku 2025 na Lipně. Velké množství...
Na vyhazov neměla škola právo. Učitelka vyhrála letitý spor s gymnáziem
Po šesti letech skončil spor Dany Wittnerové s vedením sokolovského gymnázia. To pedagožku...
V Havlíčkově Brodě vykolejila cisterna s naftou. Provoz je omezený
V Havlíčkově Brodě před čtvrtou hodinou ranní při jízdě nákladního vlaku vykolejil cisternový...
Havárie vodovodu pod Mariánským mostem v Ústí nad Labem je opravená
Havárie vodovodu v Děčínské ulici v Ústí nad Labem je opravená. Místo je průjezdné bez omezení,...
Známe výsledky volby Školky roku 2025. Která mateřská škola u rodičů zabodovala nejvíce?
Chystá se vaše dítko v roce 2026 do školky? Vybíráte z vícero ve vašem okolí, nebo vás jen zajímají podrobnosti, jak to ve vaší budoucí školce...
- Počet článků 493
- Celková karma 11,26
- Průměrná čtenost 2025x