Americká věda v ohrožení

Administrativa prezidenta Donalda Trumpa překotným tempem snižuje finanční podporu vědy na federální úrovni.

Prestižní vědecký časopis Nature 3. března 2025 zveřejnil alarmující článek Americká věda je ohrožena – nyní se vědci brání. Jedná se o mezinárodní týdeník publikující nejlepší recenzovaný výzkum ve všech oblastech vědy a techniky na základě jeho originality, důležitosti, interdisciplinárního zájmu, aktuálnosti, dostupnosti a překvapivých závěrů, přičemž má dlouholetou tradici, neboť první číslo časopisu Nature ve Velké Británii vyšlo v listopadu roku 1869. Jinak řečeno, článek zde publikovaný rozhodně nelze brát na lehkou váhu.

Hovoří o tom, jak brzy po druhé inauguraci amerického prezidenta Donalda Trumpa se nová administrativa pokusila zmrazit platby z federálních grantů a provedla dramatické škrty u výzkumu v režijních neboli „nepřímých“ nákladech, kdy překotné tempo a zničující dopad změn politiky administrativy šokovaly výzkumníky. Trumpova administrativa jednající s bezprecedentní rychlostí propustila tisíce zaměstnanců v amerických vědeckých agenturách a oznámila reformy standardů pro granty na výzkum, které mají snížit finanční podporu vědy z federálních zdrojů. Škrty jsou součástí většího úsilí o radikální snížení vládních výdajů a snížení počtu zaměstnanců, které nezastavilo ani to, že v některých případech zde již zasáhly americké soudy. Pro mnoho vědců tak kroky Trumpovy administrativy signalizují změnu priorit, které by mohly ovlivnit vědu na další desetiletí.

Opakované hrozby ukončení financování výzkumu a masové propouštění federálních pracovníků přiměly některé vědce, aby přijali pro ně nezvyklou roli aktivistů a vystupují na svolávaných shromážděních, kdy jejich „aktivismus“ má i další podoby. Například 3. března vydala Unie zainteresovaných vědců a 48 vědeckých společností dopis Kongresu, v němž vyzývají zákonodárce, aby chránili výzkum financovaný daňovými poplatníky. „Akce této administrativy již způsobily značné škody americké vědě a ohrožují zdraví a bezpečnost našich komunit,“ uvádí se v jejich výzvě.

Mezi výzkumníky také koluje spousta petic k podpisu, včetně proti cenzuře vědy, snižování nepřímých nákladů, omezování vesmírné vědy a biomedicínského výzkumu, tedy i proti škrtům ve výzkumu rakoviny, cukrovky, nebo Alzheimerovy choroby. A odborné společnosti rozesílají tipy pro výzkumníky, kteří chtějí na plánovaná shromáždění vysílat své zástupce. Některé z nich vyslali už na největší shromáždění „Stand Up for Science“ coby demonstrace vědeckých komunit po celých Spojených státech. Ústřední událost se konala 7. března 2025 v Lincolnově památníku ve Washingtonu DC, kde měla cirka 2 000 účastníků, přičemž podle organizátorů proběhly paralelní demonstrace ve 32 dalších amerických městech a ze zahraničí byly hlášeny mezinárodní akce solidarity. Za zmínku zde stojí ještě fakt, že populárně vědecký časopis Scientific American se celou svou 175letou historii bránil veřejnému hodnocení kandidátů na prezidenta. Tuto tradici porušil v roce 2020, kdy kritizoval Donalda Trumpa za to, že se zasazuje o snižování fondů pro vědu a v poradních orgánech agentur vědce nahradil zástupci průmyslu.

Už ve svém inauguračním projevu prezident Trump prohlásil, že ukončí veškerou podporu Green Dealu, čímž Evropská unie ve své zelené snaze přichází o velkého spojence. Spojené státy hned první den po návratu Donalda Trumpa do funkce odstoupily od Pařížské klimatické dohody a prezident Trump zastavil financování projektů, které měly na základě zákona Joea Bidena bojovat se změnou klimatu. Trump po svém návratu do Bílého domu také prohlásil, že Spojené státy budou nadále uznávat pouze dvě pohlaví, ženské a mužské. Trumpova administrativa pak nařídila federálním úřadům, aby zrušily všechny vládní programy DEI pro rovnost a začleňování bez ohledu na věk, etnický původ, náboženství, pohlaví, sexuální orientaci, fyzické schopnosti nebo jiné aspekty sociální identity. Donald Trump též vydal exekutivní příkaz, ve kterém stojí, že vojáci vyjadřující odlišnou identitu od svého biologického pohlaví nemohou splňovat podmínky pro vojenskou službu.

Donald Trump také nařídil, aby federální pojišťovací programy přestaly hradit lékařskou péči týkající se změny pohlaví u mladistvých a vyzval ministerstvo spravedlnosti k soudním sporům a zákonům zaměřeným proti této praxi. Kdy zdravotní programy v některých amerických státech pokrývají tuto lékařskou péči a prezidentova směrnice, vydaná v prvním týdnu jeho úřadu, ruší granty na výzkum a vzdělávání udělované lékařským institucím, které poskytují péči transgender pacientům mladším 19 let. Přičemž však kritizoval předchozí Bidenovu administrativu, že vyhodila osm milionů dolarů na transgenderovou myš, kterou si spletl s myší transgenní, tedy biologickým modelem, využívaným v medicínském výzkumu, vzniklým v laboratoři genetického inženýrství. Kdy organismus, do kterého byl přenesen genetický materiál z jiného druhu, se nazývá transgenní organismus.

Na obrázku dvě myši exprimující zesílený zelený fluorescenční protein (eGFP) pod UV osvětlením, lemující jednu obyčejnou NOD/SCID myš z netransgenní rodičovské linie. Foto: Wikipedia, Creative Commons Attribution 2.0 Generic, volné sdílení.

Ukončení amerického genderismu, kdy v USA budou existovat jen dvě pohlaví, ale i konci amerického Green Dealu, drtivá většina naší veřejnosti tleská a volá po tom, aby se tímto vývojem naši politici inspirovali. Což je při naší kritice přebujelého progresivismu v Evropě vcelku pochopitelné a všichni ti, co se řídí „zdravým rozumem“, s tím zjevně souhlasí. Ale při detailním pohledu na tento vývoj v USA nelze souhlasit úplně se vším. I ten zdravý rozum nakonec zůstane stát například nad tím, jak administrativa Donalda Trumpa šmahem ořezává financování vědy na federální úrovni. Kdy obrazně řečeno, pro jednotlivé stromy nevidí les, který skupina pro vládní efektivitu (DOGE) motorovou pilou miliardáře Elona Muska kácí, až z něho třísky létají.

Jako by snad ani ve Spojených státech amerických nikdo netrpěl Alzheimerovou chorobou, nebo rakovinou, cukrovkou, či ischemickou chorobou srdeční, kdy se léčba těchto nemocí, i jejich předcházení, bez řádného vědeckého výzkumu neobejde.

Zde video Associated Press ukazuje, jak argentinský prezident Javier Milei daroval Elonu Muskovi motorovou pilu pro jeho radikální řezy ve výdajích státu, které slíbil snížit o 2 biliony dolarů:

POST SCRIPTUM

Rozsáhlé škrty ve federálním rozpočtu týmu DOGE pod vedením Elona Muska vedly k řadě protestů proti automobilce Tesla. Policejní oddělení po celé zemi vyšetřují útoky na předváděcí místnosti, nabíjecí stanice i samotné vozy této automobilky. Donald Trump nyní uspořádal před Bílým domem se šéfem automobilky Muskem improvizovaný brífing na podporu Tesly s několika vystavenými vozy, kdy se na chvíli posadil do vozu Model S, který pochválil. Americký prezident Donald Trump před novináři prohlásil, že bude usilovat o to, aby byly útoky na prodejce elektromobilů Tesla označeny za domácí terorismus. Zde více o tom, jak si Donald Trum kupuje Teslu a Elon Musk v USA produkci automobilky zdvonásobí během příštích 2 let: https://www.youtube.com/watch?v=RzMzYfB52_c

