Bludy Jiřího Rusnoka v Otázkách Václava Moravce.

O kompetencích většiny politiků si nedělám velké iluze, přesněji řečeno žádné iluze. Ale někdy jsem vyloženě šokovaný. Sledoval jsem 27. 10. polední pořad České televize Otázky Václava Moravce o platech politiků.

Jiří Rusnok hovoří „zasvěceně“ o tom, že by se platy politiků neměly záviset na minimální mzdě, ale na hodnotě mediánu mzdy. Nemám nic proti tomu, ale Jiří Rusnok vysvětluje divákům, že medián mzdy je nejčastější vyplácená mzda.

Takže informace pro diváky či čtenáře: medián je prostřední hodnota statistické veličiny. Polovina veličiny má menší hodnotu, polovina větší hodnotu.

Modus veličiny je nejčastější hodnota veličiny.

Pokud by chtěl někdo jako Jiří Rusnok chtěl tvrdit, že by se např. platy politiků měly záviset na nejčastěji vyplácené mzdě, pak informace nejen pro Jiřího Rusnoka, ale asi i jiné politiky a občany: Český statistický úřad znám medián mzdy, který je o několik tisíc korun nižší než průměrná mzda.

Hodnota průměrné mzdy je zkreslena vysokými manažerskými a smluvními mzdami, takže se pak zdá, že se máme docela dobře. Uvádí se, že cca 2/3 pracujících nedosáhne na průměrnou mzdu.

Protože jsem napsal několik článků, ve kterých jsem pracoval i s různými statistickými údaji včetně údaji o příjmech, tak jsem si zjišťoval i údaje o průměrné mzdě, mediánu či modu. Český statistický úřad mi poslal informace o průměrné mzdě, mediánu a také informaci, že nemá informaci o modu mzdy.

Podobně na dotaz České správě sociálního zabezpečení ohledně průměrného důchodu, mediánu a modu důchodu mi tento úřad poslal informaci o průměrném důchodu, mediánu. Co se týká modu důchodu sdělil mi rovněž, že nezná modus důchodu. Tato informace mě překvapila, neboť ČSSZ má kompletní seznam, databázi všech v Česku vyplácených důchodů, takže je otázkou několika SQL dotazů, které by z této databáze zjistily modus mzdy.

Informace, která by neměla být pro myslící lidi překvapující: medián důchodu je jen o několik desítek korun nižší než průměrný důchod. Je to dáno tím, že extrémní platy a mzdy jsou co se týká vyplácených důchodů docela skrouhnuté. Ti, kdo mají velké příjmy mají dost na to, aby si na důchod našetřili a hlavně mají strop na sociálním pojištění.

Jiří Rusnok není jediný, kdo si plete modus a medián. I ekonomičtí redaktoři České televize vykládali podobné bludy.

Kdo nám tedy vlastně vládne? Nabízí se něco o blbcích.

Pravý doktor přírodních věd Karel Vašíček.