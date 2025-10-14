Předseda Obvodního báňského úřadu v Mostě Miloš Matz se přiznal ke korupci

To je neuvěřitelné, co se v naší zemi děje! Šéf báňského úřadu, který má dohlížet na spravedlivý a zákonný postup, se sám přizná ke korupci a manipulaci. A ještě se zdá, že to celé bylo kvůli protislužbě – zahradě zdarma.

A ještě se zdá, že to celé bylo kvůli protislužbě – zahradě zdarma.

Z toho, co jsem si přečetl, vyplývá několik šokujících bodů:

Přiznání k manipulaci: Předseda Obvodního báňského úřadu v Mostě, Miloš Matz, se sám doznal, že záměrně zdržoval a ovlivňoval schvalovací proces rekultivace lomu ČSA.[1][2][3] To je naprosto neakceptovatelné selhání státního úředníka.

Klientelismus a protislužby: Pan Matz měl pomoci založit spolek „Krajina budoucnosti“ bývalému manažerovi společnosti Rekultivace Tomáši Šolarovi.[4] Za to mu měl Šolar zařídit práce na zahradě. Takhle si tady někteří pletou veřejnou funkci se soukromým podnikáním.

Zneužití postavení: Nejenže pomohl spolek založit, ale ještě ho nestandardně přizval do schvalovacího procesu, radil mu, jak se odvolávat, a nechával jeho zástupce nahlížet do spisu.[1][2][3] To je jasné zneužití pravomoci veřejného činitele.

Dezinformace a panika: Spolek Krajina budoucnosti, který díky této podivné spolupráci vznikl, pak šíří argumenty o jedovaté vodě a ušetřených penězích pro těžaře, které ale těžební společnost opakovaně vyvrátila.[4] Zdá se, že jediným cílem bylo celý proces zdržet a poškodit těžební společnost, která přitom postupuje podle rozhodnutí vlády.

Je dobře, že předseda Českého báňského úřadu Martin Štemberka podal na svého podřízeného trestní oznámení a postavil ho mimo službu.[1][2][3] Stejně tak je správné, že i těžební společnost se od jednání pana Šolara distancovala a zvažuje právní kroky.

Celá kauza ukazuje na zarážející propletenec osobních zájmů a zneužívání funkcí. Doufám, že policie celou věc důkladně vyšetří a viníci budou potrestáni. Tady nejde jen o nějakou zahradu, ale o důvěru v celý státní aparát a o miliardové projekty, které mají napravit škody po těžbě. Občané si zaslouží transparentnost a spravedlnost, ne takovéto zákulisní hry.

Odkazy:

  1. novinky.cz
  2. iuhli.cz
  3. hornicky-klub.info
  4. khk-usti.cz
úterý 14.10.2025

