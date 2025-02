AI kurzy pro učitele jako snadná cesta k miliónům z dotací?

Čerpat desítky miliónů z dotací na vzdělávací kurzy skrz Úřad práce možná není zas tak složité, jak se na první pohled zdá. Představím vám jeden byznys model, jak by toho šlo dosáhnout i se zcela zanedbatelnými investicemi.

Možná už jste četli třeba o vzdělávacích kurzech pro piloty dronu. Akreditace, školící středisko, drahé vybavení, odborné znalosti, praxe, výukové materiály a velké investice do reklamy, abyste získali jednotlivé uchazeče pro svůj kurz. Nic z toho však pro naše účely nebude potřeba, jde to mnohem snadněji! I když to asi nebude příliš morální a předem varuji, že tento postup může být v rozporu s podmínkami dotací...

Založení školící firmy

Dotační podmínky vyžadují 18 měsíců provozovat školící činnost, takže s novou firmou to nepůjde. Dnes však není problém si koupit hotovou firmu, která potřebná oprávnění již několik let má. Na základní kapitál vám postačí klidně 100 korun. Abyste neměli sídlo u sebe doma, můžete si za pár stovek měsíčně pronajmout virtuální sídlo třeba v Praze.

Svou firmu / projekt můžete pojmenovat podobně, jako se jmenuje vzdělávací program na Úřadu práce – „Jsem v kurzu“. Umožní vám to skvělou slovní manipulaci ve veškerých textech a projekt ÚP pak krásně prolne s tím vaším.

AI kurz digitálního vzdělávání

Nejjednodušší obor pro školení je AI – umělá inteligence. Ta totiž vše bude dělat za vás, vy jí jenom budete zadávat povely. AI toho umí hodně a lidé z ní budou nadšení. Že vy sám nejste žádný IT odborník, to se díky tomu úplně ztratí.

Cena podobných kurzů se běžně pohybuje kolem 15.000-25.000 Kč za osobu. Minimální délka kurzu je 16 hodin, během kterých si tedy hravě vyděláte i 6místné částky. A je úpně jedno, že informační hodnota vašeho kurzu bude stejná jako bezplatné video na YouTube.

18% spoluúčast uchazeče/zájemce

Kurzy digitálního vzdělávání jsou dobré v tom, že nevyžadují akreditaci, ale nevýhodu mají v tom, že vyžadují 18% spoluúčast – to kvůli vyšší efektivitě kurzů, aby měli zájemci důvod si pečlivě vybírat a nešli na něco, co vůbec nepotřebují. To se dá ale snadno obejít.

Založte si nadaci, vždyť jste přece dobráci!

Vzdělávání je přece veřejně přínosné! Měl by ho mít přístupné každý a zdarma! Zaplaťte zbývající doplatek skrz váš nadační fond. Kde ale na to vzít? Prostě ten kurz zdražte, dostanete o to více peněz z dotace a budete si moci dovolit poslat něco nadaci, která doplatí ten zbytek. Nadace si samozřejmě může vybírat, koho podpoří, nikdo vás nebude nutit přispívat na kurzy od konkurence. Příjemcem nebude vaše firma, ale lidé po celé republice, takže to nebude ani tak okaté.

Kde sehnat školitele?

Jak už zaznělo, předvádět základy AI zvládne prakticky každý. Takže stačí, aby uměl komunikovat a nebál se vystupovat před lidmi, to ostatní už je malina. Nepotřebujete ani nikoho na plný úvazek. Jen si dejte pozor, když budete nabírat třeba nějakou instagramovou influencerku – mohla by totiž zveřejnit na sítích více, než je zdrávo. Podle pravidel by školitel sice měl mít vzdělání v oboru a minimálně roční praxi, ale to asi nikdo nekontroluje.

Školy jako cílová skupina

Kde ale provádět školení, když nemáte ani žádnou kancelář? Zaměřte se třeba na školy, ty jsou vybavené počítačovými učebnami. Učitelé budou rádi, že nemusí kvůli školení nikam cestovat, a vy budete rádi, že nemusíte platit za školící prostory. Win-win.

Takový přístup má zároveň i jednu obrovskou výhodu – limitováni budete jen počtem školitelů, ne počtem místností ve své kanceláři. Takže zvládnete proškolit třeba 15 škol naráz.

Marketing zdarma

Platit za reklamu? Zbytečné. Najdetě si seznam škol a zavolejte jim. Řekněte, jak úžasné školení nabízíte (AI je hodně trendy), že jim vše zařídíte, nikam nebudou muset jezdit a bude to naprosto zdarma! No kdo by takovou nabídku odmítnul? Dejte limit minimálního počtu účastníků a ředitel vám na kurz dotlačí klidně i vychovatelku z družiny, která to sice vůbec nepotřebuje, ale bude to mít zdarma, tak o co jde. Možná to školení dostane zaplacené i v rámci platu, takže nepřijde ani o svůj čas.

Veřejná reklama v našem případě navíc není úplně žádoucí, protože bychom se tím zbytečně zviditelňovali. My potřebujeme mít uchazeče pod kontrolou. Jedná se přeci jen o veřejný kurz vystavený v nabídce na Úřadu práce, a na škole by mohli být dost překvapení, kdyby se jim tam dobýval někdo úplně cizí.

Ředitelé bývají dost vytížění, takže se nebojte, že by se šťourali v obchodním rejstříku, aby třeba zjistili, že majitelům firmy s kapitálem 100 Kč je pouhých 20 let, koupili ji před pár měsíci a už mají školení za miliony. Udělejte si důvěryhodné webové stránky, které rozptýlí pochybnosti.

Složitá registrace – ach ta byrokracie

Registrace do kurzu na Úřadu práce není úplně jednoduchá – potřebujete k tomu ověření, například bankovní identitou, vyplňovat formulář, a lidem se budou zobrazovat i informace, které jste jim úmyslně zatajovali.

Napište jim podrobný návod, jak se do vašeho kurzu zaregistrovat. Natočte jim k tomu video. Upozorněte je, aby vyplňovali jen povinné údaje, ať na vás zbytečně neupoutají pozornost kontrolních orgánů – že se kurz koná ve škole, to není nic neobvyklého, ale že se ho účastní jen zaměstnanci místní školy, to už je trochu zvláštní. Tuplem když takových kurzů budete dělat desítky, ale veřejný pro nezaměstnané ani jeden.

Nejvíc otázek bude kvůli nutnosti stát se Zájemcem o zaměstnání. To prostě vysvětlete tak, že to vůbec nic neznamená, že to prostě MUSÍ zaškrtnout, aby to měli zdarma. Bez ohledu na to, že tím třeba budete popírat skutečný význam tohoto políčka.

A konečně jdeme školit!

Poté, co vám ředitel zaplnil celý kurz svými podřízenými a poskytl vám bezplatně prostory a vybavení školy pro vaši akci, můžete konečně odstartovat to úžasné školení.

Celou první hodinu vyplníte jen tím, že se budete přihlašovat do ChatGPT, protože k němu máte jen jednu licenci a všichni tak sdílí stejný účet, což značně komplikuje přihlašování (protože na jeden mail školitele chodí PIN k přihlášení na jednotlivé počítače, navíc z více škol současně). Je to sice tak trochu v rozporu s podmínkami služby a není to úplně vhodné zahájení odborného školení AI za půl milionu, ale účitelé za to neplatí, takže nebudou mít potřebu dožadovat se adekvátní kvality a leccos vám projde.

Druhou hodinu se už můžete pustit do práce – napíšete nějakou otázku a umělá iteligence vám odpoví plynulou českou řečí! Wow, právě se stáváte naprostou hvězdou, jak kdybyste tu AI udělal vy. Ti, kteří AI vidí popré, nebudou věřit vlastním očím. Zadejte jim samostatnou práci, ať si po tom výkonu trochu odpočinete. Ale po pár pokusech jim dojdou kredity, takže o nějakém důkladnějším zkoušení si mohou nechat jen zdát.

Blíží se třetí hodina kurzu, ale učitelé mají za sebou už i celý den školní výuky a začínají být vyčerpaní. Za zkrácení školení budou velmi rádi. Kdyby kurz platili ze svého, tak by jistě na dodržení časové náplně trvali, ale takhle se rádi spokojí se třemi hodinkami místo čtyřech a dřívější odchod domů je naopak potěší. Sice by měla být z kurzu audionahrávka, což by byl pro vás průšvih, ale to asi nikdo nekontroluje.

A podobný program si připravíte i na další dny, jen s jinými aplikacemi. Třeba na tvorbu obrázků, kde opět stačí jen napsat text, jak má obrázek vypadat, a umělá inteligence ho vygeneruje. Nebo napsat text, který přečte nějaký avatar a vytvoří se video. Můžete si nechat tvořit i zpěv s hudbou. Hodně lidí taková věc nadchne a budou s kurzem spokojeni.

Můžete taky třeba zkusit koupit každému nějaký dáreček a z těch 15.000 Kč za osobu pustit třeba stovku. Tím si jejich přízeň získáte ještě více. Mají to zadarmo a ještě něco dostanou, no kdo by si na takový kurz stěžoval? Že jim k tomu ani nedáte žádné studijní materiály, to přece vůbec nevadí, zrovna tak jako nevadí, že se kurz zkrátil z podmínkami povinných 16 hodin na pouhých 12.

Nebojte, problémy nebudou...

Vsadali jste na velmi dobrého koně – AI je zázrak, který opravdu nadchne. Případný nespokojený účastník to bude brát tak, že to je „zadarmo“, tak proč do toho šťourat. Nikdo navíc nechce být ta černá ovce, která se takové akce jako jediná odmítne účastnit (a dost možná bude účast i povinná, přestože tím škola výrazně přesahuje svoje pravomoce).

Ono za pochodu se z toho i dost blbě vystupuje – podmínky dotace jsou totiž napsány pouze ve prospěch školitele. V případě vašeho odstoupení od kurzu stát kurz sice neproplatí, ale budete povini ho uhradit vy sami. Předpokládá se totiž, že účast na kurzu je vaše vlastní svobodná vůle, ne že se jedná o skupinovou akci, do které vás někdo natlačil. Takže z kurzu zadarmo se pro vás stane kurz za 25.000 Kč, na který nechcete.

Kde není žalobce, tam není soudce.

Fantazie, nebo realita?

Možná je tento dotační byznys model jen mou fantazií, možná to nikdo nedělá, nebo možná se právě tohle a právě teď odehrává na desítkách škol a úřadů po celé republice a z dotací na to plují desítky miliónů korun pár vzájemně propojeným jedincům.