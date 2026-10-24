Velvyslankyně Ruska zešílela?
Úvod pokračoval tímto sdělením: „Uvedla to minulý týden na setkání s proruskými sympatizanty v sídle KSČM. Hájila přitom chování šéfa Kremlu Vladimíra Putina.“
Nu což, bulvár je bulvár. Produkce ‚bulšitů‘ je jeho uměleckou licencí. Horší je, když nechutnou metodu nálepkování používají i média, která jsou považována za seriózní. Sugerují svým konzumentům představu, že každý, kdo si přijde vyslechnout slovo velvyslankyně největší země světa, musí být nutně proruským sympatizantem. Ale nepřidávejme těmto ‚ctihodným a váženým‘ médiím jakékoli další nálepky.
Podívejme se na roli velvyslance v situaci, kdy vysílající a hostitelská země nemají standardní, natož přátelské, politické vztahy, což je náš případ.
Zkušený a psychicky odolný diplomat se v takovém případě uchýlí k tomu, co mu prakticky zbývá, tedy ke krizovému řízení, udržování základních komunikačních kanálů a ochraně vlastních občanů.
Anna Ponomarjovová má přes své mládí velké diplomatické zkušenosti a na ruské ambasádě v Praze opakovaně působila v různých diplomatických hodnostech. Ještě významnější zkušeností je její studium na Univerzitě Karlově, kde úspěšně promovala v roce 1994. Studentská léta a styk s mladými Čechy jí jistě dodaly odvahu k současné nelehké misi. Na druhé straně dlužno říci, že žádná kaše se nejí tak horká, jak se uvaří. Zvláště ne v Čechách, jejichž obyvatelstvo je na evropské poměry až neuvěřitelně tolerantní. Však také celý pokrokový západní svět musel obdivovat, s jakou blahovůlí byl u nás přijat sjezd sudetoněmeckého landsmanšaftu!
Určité kontroverze vzbudil fakt, že setkání se uskutečnilo v sídle KSČM, tedy nástupnické organizace KSČ. Jeho budova je mohutná, i když menší než její dřívější paláce v dobách, kdy penetrace komunistické strany u nás byla výrazně větší než v Sovětském Svazu (11% proti 6,7%).
V současném Rusku jsou všechny strany hlásící se ke komunismu v součtu jen docela malou částí politického spektra, ale čeští komunisté mají ze všech našich politických stran vůči Ruské Federaci nejméně výhrad.
Ruská velvyslankyně odpovídala na všechny otázky velmi podrobně a dobrou češtinou bez přízvuku. Jen na otázku týkající se války na Ukrajině nebyla schopná dát kvalifikovanou odpověď. Nabídla, že zprostředkuje návštěvu kompetentních vojenských odborníků. A právě to značně rozvlnilo mediální scénu. S největší pravděpodobností k takové diskusi nedojde, a tak si zvídavější občané budou muset vytvářet názor z útržků zpráv a různých komentářů.
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