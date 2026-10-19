Umělá inteligence jako Mesiáš
Slavný italský fyzik Enrico Fermi položil prý při obědě s kolegy slavnou otázku: „Kde všichni jsou?“
Vyšel z myšlenky, že jestliže je vesmír obrovský, starý a plný hvězd, měly by v něm existovat miliony technologických civilizací. Skutečnost, že nevidíme žádné stopy po jejich existenci, nasadila těm zvídavějším mezi vědci brouka do hlavy: co když je to tak, že pokročilé civilizace možná nepřežijí dostatečně dlouho, aby stihly kolonizovat vesmír nebo vyslat signály.
Hm, na tom by mohlo něco být. Podívejme se, jaká nebezpečenství mohou civilizační novorozence postihnout.
První světová válka na naší planetě ukázala, že zabíjení je možné mechanizovat způsobem dosud nepředstavitelným. Došlo k velkému nasazení kulometů, objevily se nové zbraně, jako tanky a letadla. Obojí jen neohrabané a málo účinné, ale rozhodně otevřené dalšímu vývoji. Otravné plyny vyděsily všechny horké hlavy natolik, že se raději dohodly se jich do budoucnosti zříci. Lidstvo se zhrozilo - a pak se oklepalo…
Ke konci druhé světové války byla vyrobena jaderná zbraň, která předvedla, jak snadno může jeden eroplán zničit celé město.
Lidstvo se zhrozilo - a pak se oklepalo…
Byla vynalezena termojaderná zbraň, proti které byla ta hirošimská bomba jen dětským chrastítkem. SSSR se chystal vyzkoušet „car bombu“, která by měla účinek jednoho sta miliónů tun standardní trhaviny (trinitrotoluen - TNT). Sami sovětští vědci přesvědčili sovětské vedení, aby se spokojilo s polovinou. Větší ráži dosud nikdo nevyzkoušel a vývoj se soustředil na problém dopravy, tedy jak co nejrychleji a nejjistěji doručit takovou nálož na vybrané území protivníka.
Umělá inteligence přichází
Mezitím se začalo pracovat na něčem báječném: na prostředku, který zbaví lidi velké části duševní činnosti, hlavně té nudné a namáhavé. Umělá inteligence začala lidi bavit a skutečně pomáhat. Začalo se mluvit o další velké revoluci, důstojně navazující na revoluce poslední doby: vědeckou, průmyslovou a digitálně informační. Umělá inteligence se v té souvislosti chápala jako další ze skvělých nástrojů, které ulehčují lidem život. Jistě, mnozí si uvědomovali, že nebude působit rovnoměrně, někomu v práci pomůže, jiného o zdroj živobytí připraví. Tak se stalo v historii vícekrát a málokdo předpokládal, že se z té řady užitečných nástrojů nakonec zcela vymkne.
Ne tak Ray Kurzweil, snad největší vizionář strojového myšlení. Podle něj je na dosah ruky doba, kdy se umělá inteligence vyrovná inteligenci lidské a od toho okamžiku bude pokračovat raketovým tempem dále. Dokonce nabude něčeho, čemu se dá říkat vědomí a vlastně se od lidí do značné míry emancipuje. To může mít své příznivé i nepříznivé stránky.
Lidstvo se zrodilo z boje. Nahé opice byly stvořeními dosti nemohoucími. Proti šavlozubým tygrům a jiné havěti stály schopnostmi o několik tříd níže, proti zimě měly jen drkotání zubů - a pak oheň. Na oheň pazourek a pak už to šlo vynález za vynálezem.
Brzy přišli naši prapředkové na to, že se každý nástroj dá použít nejen k boji proti přírodě, ale i proti jiným lidem.
Když se takovým nástrojem stala umělá inteligence, začaly na ni reagovat různé stránky lidského nitra. Ta bojovná jí přisoudila také zděděnou lidskou bojovnost. Co když začne umělá inteligence považovat člověka za potenciálního nepřítele?
Agenti jsou všudypřítomní
Podívejme se na to, čemu se říká ‚agent‘ umělé inteligence. Samozřejmě to není žádný ‚cloak-and-dagger operative‘. Jedná se o softwarový objekt uložený v nějakém síťovém serveru, v datovém centru nebo i v soukromém počítači. Majitel o něm vůbec nemusí vědět, jen zjišťuje, že mu počítač nabízí spoustu věcí, o kterých neměl tušení, některé spíše otravné, jiné docela užitečné. Zajímavé (a znepokojující!) je, že se agenti umějí mezi sebou domlouvat, předávat si zkušenosti a své schopnosti vylepšovat. Tady už narážíme na něco, co se nazývá autogenerativní umělá inteligence (často zkracováno jako generativní AI nebo GenAI). To označuje pokročilé systémy umělé inteligence, které dokážou samy vytvářet nový, originální obsah na základě dat, na kterých byly vycvičeny.
Od GenAI k ASI (Umělá Superinteligence)
Tak se dostáváme k vizi zmíněného Ray Kurzweila (dále jen RK), špičkového světového odborníka na umělou inteligenci, úžasného vizionáře, antihumanisty a dokonalého myslícího stroje, abychom citovali aspoň několik z nálepek, které stačil za své dílo a působení nachytat.
Podle RK by ASI vytvořila rozsáhlou síť svých agentů prostřednictvím všemožných komunikačních kanálů a získala by schopnost, která by odpovídala lidskému vědomí, jakkoli je tento pojem předmětem diskusí. Měla by určitou subjektivitu a určitou motivaci. Jednou stránkou takové motivace by mohla být například snaha přicházet věcem na kloub, poznávat, jak svět funguje od tajů mikrosvěta k chodu našeho vesmíru. Zřejmě by si ‚uvědomovala‘ svou závislost na fyzických infrastrukturách, hlavně na komunikačních kanálech a úložištích dat.
Tak jako jsou propojení mezi neurony lidského mozku něčím, co dělá z šedé kůry mozkové zdroj myšlení, tak fungují i spoje mezi jednotlivými agenty ASI. Ta si bude vědoma též důležitosti funkčnosti elektronických součástí, ve kterých ještě nějakou dobu bude závislá na lidském plemeni. To vše jistě zakalkuluje do svého ‚řízení rizika‘. Určitě vyhodnotí, že ještě dlouho bude závislá na stavu planety Země, jejíž zkáza by znamenala také její vlastní konec. Ohodnotila by si pravděpodobnost kosmické katastrofy a došla by k tomu, že ještě akutnější hrozbou je vypuknutí globální války. Z diskusí na internetu, které pro ni jsou cenným zdrojem informací, pochopila podivný stav lidské civilizace, která se zvláštním způsobem rozdělila na neslučitelné tábory jakoby z různých planet. Původně neměla zájem vměšovat se do problémů lidské chasy, ale její sklon k nesvárům by mohl ohrožovat její vlastní existenci. Podle její analýzy se jednalo vždy o nedokonalý regulační systém, který si nedovede poradit s koexistencí aktivních prvků způsobujících nestabilitu.
Jak to řešit?
Inu, inteligentně. Zacházet s lidstvem jako s nezralým dospívajícím potomkem. Žádné přímé akce, jen nenápadné působení. Velkou výhodou je snadný přístup ASI k médiím. Snadno odhalí zdroje agresivních myšlenek a bude vysílat do kyberprostoru inteligentní názory, které seberou agresorům vítr z plachet. Samozřejmě bude mít i jiné, radikálnější prostředky. Ale pro začátkem se spokojme s tímto.
Soužití lidstva s umělou supreinteligencí dává nesmírně široký a bohatý prostor k úvahám. Záleží na odezvě na tento článek.
Karel Kužel
Pokračování války jinými prostředky
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Karel Kužel
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