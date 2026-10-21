Past, ze které není úniku? Proč lidstvo kvůli AI narazí do „kosmické zdi“
Vesmír je nekonečně velký a plný planet, ale přesto v něm panuje hrobové ticho. Kde všichni jsou? Vědci pro to mají jedno děsivé vysvětlení: Velký filtr. Jde o pomyslnou zeď, na kterou narazí každá civilizace, když dosáhne určité technologické úrovně. V ten moment se prostě sama vymaže z mapy.Mnozí doufali, že lidstvo tuto vesmírnou kletbu zlomí. Že stvoříme superinteligentní umělou inteligenci (ASI) – digitálního Mesiáše, který vyřeší nemoci, chudobu i války. Jenže realita je mnohem temnější. Máme v téhle hře totiž obří handicap.
Iluze jedné planety: Nejsme jedno lidstvo
V sci-fi filmech čelí hrozbám zničená, ale sjednocená Země. V reálném světě je to ale úplně jinak. Neexistuje žádné „lidstvo“ jako jeden tým. Na planetě vedle sebe žijí civilizace, které se navzájem hluboce podezírají, nebo rovnou nenávidí. Místo toho, aby se AI stala společným zachráncem, stává se nejnebezpečnější zbraní v dějinách. Sledujeme v přímém přenosu největší závody ve zbrojení, jaké kdy tahle planeta zažila.
Digitální bůh s prstem na spoušti
Představte si, že superinteligenci jako první dokončí USA, nebo naopak Čína. Co se stane?
• Vítěz bere vše: Ten, kdo bude mít v rukou „digitálního Mesiáše“, okamžitě získá absolutní ekonomickou, vojenskou a kybernetickou nadvládu nad zbytkem světa.
• Preventivní úder: Pokud Peking nebo Washington uvidí, že ten druhý je jen krůček od spuštění všemocné AI, nebudou nečinně přihlížet. Strach z absolutní porážky může odpálit globální konflikt dřív, než kdokoli stihne říct slovo „mír“.
Západ vyvíjí AI pro peníze a moc, Východ jako dokonalý nástroj pro totální kontrolu lidí a drcení konkurence. Takhle se nechová civilizace, která směřuje ke spáse. Takhle se chová civilizace, která staví rozbušku pod vlastní zadky.
Narazíme do zdi dřív, než jsme čekali?
Skutečným Velkým filtrem pro nás není samotná technologie. Problémem není kód, čipy ani roboti. Problémem jsme my sami. Umělá inteligence jen jako obří zrcadlo znásobí naše vlastní chyby, sobectví a touhu po moci. Pokud nedokážeme AI vyvinout společně, bez tajností a bez geopolitických her, náš vysněný Mesiáš nás nezachrání. Naopak. Bude to právě on, kdo nás plnou rychlostí namíří přímo do té neúprosné vesmírné zdi, za kterou už není vůbec nic.
Karel Kužel
Umělá inteligence jako Mesiáš
Chmurná teze: Každá civilizace po dosažení určité technologické úrovně narazí na zeď a zničí se. Dokáže lidstvo, že pro něj tato teze neplatí? Není háček v tom, že máme na Zemi civilizací více?
Karel Kužel
Pokračování války jinými prostředky
Vojenský teoretik Carl von Clausewitz přinesl nový pohled na činnost, kterou se lidstvo zabývá od nepaměti. Zkusme si představit, zda by jeho analytická mysl nenašla nový vztah mezi politikou a válkou.
Karel Kužel
Budeme zajímaví?
Pro koho zajímaví? Je důležité abychom byli zajímaví pro NI? Pro tu všeznalou, svět zkoumající a zároveň dobývající - Umělou Inteligenci?
Karel Kužel
Létající popravčí
Jednou z nejstarších činností, kterými se lidstvo zabývá, je válčení. Do této aktivity se investovalo mnoho vynalézavosti a úsilí, jejichž výsledky jsou často zázraky lidského důvtipu. Například inteligentní selektivní zabíjení.
Karel Kužel
Nejhloupější sedláci mají největší brambory
Úsloví zdánlivě nesmyslné vás zavede přes biodiverzitu až diverzitě politické. Nevěříte? Zkuste se přesvědčit. Nemusíte být zemědělský odborník ani politolog.
|Další články autora
„Pokutu jsem moc neřešil.“ Muž včera vylezl na Liblice, dole čekali policisté a hasiči
Nejvyšší stavba v Česku ještě stojí, ale už zhasla. Zatímco se Liblice připravují na demolici,...
Do Kamenického Šenova historickým motoráčkem. Čekají vás sklářské poklady i čedičové varhany
Když se řekne Kamenický Šenov, řadě lidí automaticky naskočí pohádka o nevychované princezně...
6 podzimních kousků, které má v šatníku každý. Vyzkoušeli jsme, jak z nich sestavit nový outfit
Do pozadí ustupují některé předimenzované střihy, přehnaně sportovní outfity i nenápadný...
Všimli jste si zelených trubek poházených v lese? Mají účel, který většinu lidí nenapadne
Při procházkách po lesích lze narazit na velké množství rozházených zelených rour. Třeba v oblasti...
První sníh nebo 7 stupňů? Ani jedno. Pro výměnu letních pneumatik platí jiné pravidlo
Řidiči začínají s příchodem podzimu řešit, kdy vyměnit letní pneumatiky za zimní. Často se přitom...
Konec hornické dominanty. Těžní věž Dolu ČSA poslal k zemi více než metrák trhaviny
Sedmdesátimetrová skipová těžní věž bývalého Dolu ČSA v Karviné definitivně zmizela. Betonovou...
Nákladní souprava se zasekla pod viaduktem a strhla traverzu
Hasiči zasahují v Kostěnicích na Pardubicku, kde se nákladní souprava zaklínila při průjezdu pod...
Ve Žďáru nad Sázavou bude dál v koalici Žďár-živé město, ANO, KDU a My pro Žďár
Ve Žďáru nad Sázavou bude v novém volebním období pokračovat koalice vítěze Žďár - živé město s...
Porucha potrubí odstřihla Prahu 11 od tepla. Část města bude i bez pitné vody
Porucha na vodovodním potrubí narušila v Praze 11 dodávky tepla a teplé vody pro desítky tisíc...
Objevily jsme parádní herní kufříky, které naše děti zatím nepustily z ruky
Léto a prázdniny jsou v plném proudu, což pro nás maminky znamená jediné – vymyslet atraktivní program pro děti a přežít dlouhé cesty autem nebo...
- Počet článků 246
- Celková karma 0
- Průměrná čtenost 941x
Zájmy: cyklistika, fotografie, politika, společnost. Vyznávám diskusi, konfrontaci názorů. Leckdy provokuji. Svoboda je více než dobro. Členem KSČ jsem nikdy nebyl z důvodu oboustranného nezájmu. Totéž platí o StB.