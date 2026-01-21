Létající popravčí
Trochu horor:
Nenápadný chlapík postávající v parčíku při návštěvě zahraničního státníka otevře úplně obyčejný městský batoh a vyloví z něj jakousi dětskou hračku. Za okamžik se hračka vznese do vzduchu, přelétne hlavy přihlížejících a bleskově se přichytne na obličeji státníka. Než se kdokoli dokáže pohnout, hračka vpálí do čela hosta projektil asi jako z jateční pistole.
Umělá inteligence praví:
Podle dostupných důkazů zatím neexistuje prokázaně dron, který by se uchytil na hlavě oběti a vpálil jí do čela náboj. Takový scénář je ale velmi blízký stávajícím technologiím. Podstatnou část této vize představují drony s rozpoznáváním obličeje a letovou autonomií, které jsou dnes skutečností a mohou být použity k cíleným útokům. Jejich dostupnost roste; základem může být běžný komerční dron, který má vestavěné funkce pro sledování objektů a vyhýbání se překážkám. Podle experimentátorů stačí pár hodin práce a základní technické znalosti k jeho přeprogramování pro lov lidí.
Současná situace:
Likvidace nežádoucích představitelů cizích států by se mohla mnohým zdát velmi žádoucí. V případě silného vůdce může nastat několik situací:
- lidem nenáviděný tvrdý diktátor, jehož konec jeho lid uvítá. Vypukne euforie s příměsí nerozhodnosti, jak dál. Pokud mezinárodní zdravé síly mezitím připravily národu vhodného nástupce, vše se v dobré obrátí. V opačném případě vypukne bezvládí a boj o’nástupnictví. Zvítězí ten nejhorší a je světem nakonec akceptován.
- je zabit autoritář, který je lidem uctíván za to, že vyvedl národ z ponížení a pomohl uchránit národní bohatství před rozchvácením agresívními mocnostmi. Mezi nejušlechtilejšími představiteli pokrokového světa rozkvete naděje, že nespravedlivě vlastněné přírodní bohatství bude správným způsobem přerozděleno.
Jenže: Osiřelý národ vzkypí nenávistí ke všemu pokrokovému a do čela si zvolí vůdce, který bude bránit bohatství svého národa prostředky mnohem nevybíravějšími než tomu bylo doposud.
- nebo třeba…
…ale dost, k prosazení správných věcí naštěstí není třeba krveprolití. Dobří soudci se obejdou bez katů. Stačí dát dohromady skupinu ochotných mezinárodně uznávaných soudců v oblasti mezinárodního práva, kteří dokáží vynést mezinárodní zatykač.
Problém je, že se ta zajímavá dronová technologie dostane do temných zákoutí světové sítě. Státníkům celého světa pak bude muset být přidělena vnější vrstva ochranky. Budou to speciálně vycvičení myslivci s brokovnicemi, které se doposud nejlépe osvědčily jako účinná zbraň pro zneškodňování malých rychlých dronů.
Ale nic netrvá věčně, ani radost výrobců brokové munice. Rozumní lidé se přestanou ucházet o místa ve vizuálním popředí a přenechají riziko droního polibku ctižádostivcům, kteří touží po koruně mučedníka. Likvidací pomatence se ničeho pozitivního nedocílí.
V civilizovaných zemích se ustaví laskavé, shovívavé a pečující vlády, jejichž nejvyšší metou bude všeobecné štěstí. Ale lidé jsou různí a vždy se najde dost nespokojenců, kteří do svého srdce mír a štěstí nevpustí.
Co byste čekali dál? Inu, moudří lidé přijdou na to, jak z mečů ukout pluhy a jak ze zabijáckých dronů udělat nositele štěstí. Láskonosný dron rozpozná podle svěšených koutků a pohaslých zraků neomylně nešťastného člověka. Obejme jeho hlavu sametovými chapadélky a pod nos mu nanese vonnou mast s ingrediencemi přinášejícími uvolnění a pocit slasti. Při odletu dron zdokumentuje šťastný obličej políbeného, což poskytne cenná data pro vyhodnocování účinnosti systému.
S drony štěstí bude líp!
Karel Kužel
