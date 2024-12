Jak dál, pane Koloběžko?

Řeč bude o Wolfowitzově doktríně, což je světodějný dokument, který sepsal za svého šéfa Wolfowitze nesmírně výkonný a zdatný úředník s přízviskem ‘Scooter’ - Koloběžka.

V devadesátých letech zavládla ve Spojených státech euforie vyvolaná vítězstvím nad sovětským impériem ve studené válce. Dosavadní vojenskou rovnováhu mezi oběma bloky se podařilo zpochybnit díky iniciativě amerického prezidenta Reagana, který ještě před svým zvolením byl ovládán myšlenkou „My vyhrajeme, oni prohrají“. Byl přesvědčen, že komunismus – v očích Američanů reprezentovaný především Sovětským svazem – je třeba zničit, ne se pouze snažit o pokračování politiky détente a vytvoření co možná nejlepších podmínek pro koexistenci.

Jako bývalý herec ovládal zajisté techniku blafování. Místo karet vsadil na program SDI (Strategic Defense Initiative), lidem chápaný jako ‚kosmické války‘ proti zločinnému nepříteli. SDI byl program téměř absolutní obrany proti strategickým střelám. Agentura DARPA vyvinula velké množství zbraňových komponent, které dělaly čest jejímu názvu (Defense Advanced Research Projects Agency, česky Agentura ministerstva obrany pro pokročilé výzkumné projekty). Byla vyvinuta nesmírně působivá sbírka úžasných hraček, ale jedna věc je mít báječné komponenty a druhá vytvořit z nich funkční systém. To druhé Američané ani zdaleka neměli. Sověti v té době experimentovali s „fugasovými“ raketami. Fugas je ženijní zbraň: Vykopej velkou jámu, na dno dej výbušniny a na to naházej všelijakou munici a železný šrot. Když se to v pravý čas odpálí, udělá to pořádnou paseku.

‚Fugasové‘ rakety fungovaly obdobně. Balík šrotu se navedl na dráhu blízkou k družici nepřítele a zničil ji rozmetanými úlomky. Nadřazenost amerických hraček nad kosmickými fugasy byla bezpochyby jednou z hlavních příčin vítězství USA ve studené válce.

Vítězství nestačí. Zajisti si trvalou nadřazenost!

Wikipedie praví:

„Wolfowitzova doktrína je neoficiální název pro původní verzi Směrnice obranného plánování pro fiskální roky 1994–1999 (z 18. února 1992), kterou vydal náměstek ministra obrany USA pro politiku Paul Wolfowitz a jeho zástupce Scooter Libby. Nebyl zamýšlen pro veřejné zveřejnění, ale pronikl do New York Times 7. března 1992 a vyvolal veřejnou polemiku o zahraniční a obranné politice USA. Dokument byl široce kritizován jako imperialistický, protože dokument načrtl politiku unilateralismu a preventivní vojenské akce k potlačení potenciálních hrozeb ze strany jiných národů a zabránění vzestupu diktatur na velmocenské postavení.“

Jen poopravme: Irve Lewis Libby měl toho ‚Scootera‘ jen jako přezdívku, rodiče mu to jméno nevybrali. Při prolistování jeho kariérou je zřejmý původ velmi přiléhavé přezdívky, ‚Scooter - Koloběžka‘ mu padne jako perfektně ušité sako.

Osvícený dokument tedy byl ‚zveřejněn neplánovaně‘ (rozuměj: došlo pravděpodobně k řízenému úniku přísně tajného materiálu) a svět zařval hrůzou. Časem bylo vydáno několik dalších verzí, postupně zmírňovaných, ale i ta poslední byla dostatečně silným receptem jak si udržet trvalou nadvládu. Hlavní zbraní byla likvidace jakéhokoli konkurenčního kandidáta na místo hegemona. Včetně i relativně malých regionálních.

Svět pokročil a Spojené státy se zapletly do tolika proxy-válek za šíření svobody a demokracie, že jim to začalo přerůstat přes hlavu. Mimo jiné slábne ochota spojenců bojovat za cíle prospívající daleko více zájmům USA než jim.

Na novou situaci reaguje zřejmě současný prezident Trump.

S novým prezidentem jiná předložka

Zatímco dřívější prezidenti se řídili heslem Amerika NADE všemi, ‚koňský handlíř‘ Trump si myslí, že správně je Amerika PŘEDE všemi. A dopředu se chce prodrat tvrdou prací. Čeká ho boj na dvou frontách, proti externím strukturám, z nichž více než státy vadí nadnárodní společnosti, ale i proti vlastním národním bažinám - nechvalně známému Deep State.

V naší české kotlince to můžeme sledovat jako napínavý zápas, jehož výsledek se nás nakonec příliš nedotkne. Průšvih to bude v každém případě. Ale jeden důvod máme, proč mu držet palce:

Některé z jeho dětí mluví česky.