Vyhořelá společnost

Psáno pro Neviditelného psa 27.1 Zatím jsme se měli v Evropě dobře a politici to měli relativně snadné. Hleděli si svých výnosných funkcí, jednou za čtyři roky voličům mnoho naslibovali a vyměnili si místa.

Kdo bude živit naše důchodce? Uprchlíci? To je vtip!

Evropa stárne a snižuje se počet ekonomicky aktivních lidí, kteří přispívají do sociálního systému. Dnes prý připadá na jednoho důchodce 1,8 plátců sociálního pojištění. Do roku 2050 to bude jen 1,2 lidí na jednoho důchodce.