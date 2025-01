Prodejci zbraní a střeliva musí povinně hlásit tzv. „podezřelé nákupy“.

Rakušanovo ministerstvo přichází s novou povinností pro prodejce zbraní a střeliva s platností od soboty 4. ledna 2025. Tato povinnost nařizuje prodejcům hlásit podezřelé nákupy zbraní a střeliva.

Co si pod touto definicí představit? Každý prodejce zbraní a střeliva je povinen hlásit podezřelé chování držitele zbrojního průkazu při nákupu zbraně, i když k tomuto nákupu potřebuje nákupní povolení, které vydává příslušné oddělení Policie ČR, o které si žádá držitel zbrojního průkazu, a bez kterého není oprávněn prodejce držiteli zbraň prodat. Na nákup střeliva držitel zbrojního průkazu povolení nepotřebuje, stačí mu pouze tento průkaz. Toto opatření, ze strany Rakušanova ministerstva, se jeví jako alibistické. Není přece v silách a odbornosti prodejců zbraní, aby byli schopni rozeznat, co je a co není podezřelé chování.

Daleko účinnější a efektivnější pro rozpoznání podezřelého chování osoby, která žádá o vydání zbrojního průkazu, by bylo, kdyby se k jeho zdravotní způsobilosti vyjadřoval jeho praktický lékař, který bude mít nově elektronický přístup do jeho zdravotní dokumentace od všech specialistů. Tento přístup praktičtí lékaři nemají, a tím pádem dochází k neúplnému posouzení zdravotní stavu při vydání lékařského potvrzení, což byla fatální chyba v kauze D. K. Kdyby měl jeho praktický lékař přístup do částí zdravotnické dokumentace vedené psychiatrem podstatných pro posouzení zdravotní způsobilosti, kladný lékařský posudek o držení zbrojního průkazu by mu nevydal. A kdyby jeho psychiatr věděl o držení zbrojního průkazu, mohl podat návrh na místní oddělení PČR k odejmutí zbraní.

Neznalí problematiky volají po psychotestech u psychologa. Tato cesta je však z kapacitních důvodů slepá. Mnoho trestných činů bylo spácháno osobami, které dosahovaly v psychologických testech těch nejlepších výsledků, a přesto byly v afektu trestný čin schopné spáchat, nejen s palnou zbraní.

Závěrem, naši zákonodárci by měli začít u příčiny, a to je řešení systémových problémů. Pokud by chtělo Ministerstvo vnitra zefektivnit záchyt zdravotně nezpůsobilých žadatelů o zbrojní průkaz, je nutné, aby praktičtí lékaři měli možnost sdílet důležité části zdravotní dokumentace pro posouzení zdravotní způsobilosti k držení zbraně s dalšími odbornými lékaři a naopak.