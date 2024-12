Tak všechno je v nejlepším pořádku, aspoň k dnešku

Stačí si pustit zprávy. Optimismus z každé řádky, z každé věty. Největší obavy jsou o to, zda StarDance dospěje ke zdárnému konci.

Rozpočet je schválený, ty nějaké nepodstatné účetní mouchy se vysvětlí, nebo se na ně zapomene. V pondělí se to prezidentovi vysvětlí tak důkladně, že nebude mít záminku to nepodepsat.

Na fakultě v Plzni se žádný střelec nenašel, tak sláva, žádná studující rychlokvaška zraněna nebyla. (poctivým studentům se omlouvám). Jižní Korea se sice tak nějak politicky kvrdlá, ale atomové elektrárny nám postaví, tak jako tak. Prý určitě.

Máslo sice o moc nezlevní, ale bude (po Vánocích) ho dost. Krávy dostaly pokyn, že musí víc dojit, jinak si na ně ministr zemědělství došlápne. Důchodci dostanou přidáno, dostanou přidáno i hasiči a policajti. Soudní zapisovatelky, kuchařky, školníci a kantoři rovněž, takže budou mít krásné vánoční svátky. A o to jde.

Hřib ostatně vrátil těch 250 000,- korun, které mu po 50 000,- přistávaly na účtě – neoprávněně. Měl chudák tolik práce, že se půl roku nepodíval na výpisy z účtu. Když to vezmu kolem a kolem, tak je to jeden z nejpracovitějších lidí v naší republice. Nejenže rozumí dopravě, ale za čtvrt milionu rozumí i pražské energetice.

Po poštách se budou rušit nějaké vesnické lékárny. Buď tam staříci málo marodí, takže nepotřebují tolik léků, vitamínů a tak, nebo berou preventivně Oscillococcinum bratru skoro za 600,- korun. Pomáhá jim to, přestože nic v těch tabletách není. Takže další léky nepotřebují. Nepotřebují chodit k lékaři, nebo k zubaři, tedy pokud ho mají. Když ho nemají, tak nechodí tak jako tak. Inu psychika je psychika a když se něčemu věří, tak je to pravda.

Já třeba věřím, že synáček amerického prezident přestal brát drogy, pistolku potřeboval na osobní ochranu a ty nezaplacené daně ve výši 330 milionů (na naše peníze) je zrovna takové malé přehlédnutí jako je (bylo) opomenutí našeho radního Hřiba. Takže – proč mu neudělit milost.

Ostatně Hřib je nýmand. To taková Richterová (místopředsedkyně za Piráty ve Žvanírně) bere 200 000,-Kč měsíčně, nikoho nezastupuje, a kupodivu ještě Fialovi hází klacky pod nohy. A je tam pořád a ještě rok bude a bude. Asi se kamarádí s dvojčaty.

Stejně je ten Fiala borec. Všechno ustojí, navíc budeme mít do pěti let německé platy. Vyhraje příští volby. Koupíme si zpět aerolinky, nebo třeba naše bývalé vodovody a kanalizace (to by byl dobrý nápad). Přestane drancovat ČEZ, znárodní potravinářské řetězce. Je to vizionář, protože má vizi. A tu má málokdo…!!!