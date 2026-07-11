Summit skončil, rozpaky nad konáním prezidenta zůstávají
Vláda několikrát zdůraznila, že účast na tomto večírku osobou prezidenta je spojena s určitými riziky, především s tím, že se bude rozdávat i soda v neprospěch naší vlády a že může rovněž dojít i k mytí hlav. Hrozilo tedy nebezpečí, pokud by došlo k mytí hlav, ohrožení másel na hlavách zúčastněných a, v případě prezidentské hlavy, másla nejvzácnějšího.
Poťouchlé rozhodnutí ústavního soudu tato rizika vůbec nebralo v úvahu a prezidentovu účast na summitu nejen doporučilo, ale i přímo přikázalo. V té situaci se vláda zachovala státnicky moudře a připustila účast prezidenta včetně třech hochů ochranky. I zde se prezident zachoval nepochopitelně a několik členů ochranky vyměnil. Jednak potřeboval mít po ruce svého poradce (asi se nevyzná v tom, která vidlička je ta na salát) a také nutně potřeboval svého fotografa, aby měl důkaz pro manželku, že tam skutečně byl. Okleštěním počtu ochranky nebral vůbec v úvahu, že by mohl třeba být (nám) ukradenej. Co prezidentovi poradci během summitu radili se nedozvíme, podléhá to utajení.
My občané této republiky můžeme pouze konstatovat s úlevou, že prezident nám ukradený nebyl (zatím).
Otto Kamm
Asi takhle…
Je evidentní, že nežijeme v jednoduché době. A současná vláda to nemá lehké. To snad nikdo nepopírá.
Otto Kamm
Příště tu televizi ihned vypnu
Nikdy jsem se nevyjadřoval k blokerům prezentující své názory na Idnes.cz. Tak nějak jsem ctil jejich názory, i když jsem s nimi nesouhlasil.
Otto Kamm
Opravdu mě bylo líto poslance Fialy v nedělní Partii na Primě.
Ale je zapotřebí konstatovat, že už tím, že neodřekl svoji účast v diskusi, projevil dost velkou odvahu a sebevědomí.
Otto Kamm
Jeden z posledních zastánců minulé vlády na Primě
Jsme svědky ve všech televizních besedách úporného obhajování vlády minulé a snahy zpochybnit veškerou dosavadní i budoucí činnost vlády zvolené v posledních volbách.
Otto Kamm
Pyramidy v Lysé aneb vánoční ztráta zdravého rozumu
Prohlašuji, že jsem si nikdy nic neobjednal u fy Alza a jejich reklamního zeleného podižvíka absolutně nesnáším.
|Další články autora
Myslíte, že znáte Česko? Tento letní test vás možná překvapí
Léto je ideální čas objevovat krásy Česka. Nabízí se hned několik míst, které rozhodně stojí za...
Internet se baví rekonstrukcí náměstí za půl miliardy. Lidé na Jiřáku navrhují bazén nebo prales
Náměstí Jiřího z Poděbrad v Praze, kterému dominuje modernistický kostel Nejsvětějšího Srdce Páně,...
Zapomenutá historie slavného pražského lunaparku Eden. Jeho horská dráha měřila 5 km!
Do Edenu v pražských Vršovicích dnes míří lidé hlavně na koncerty nebo za fotbalem. Před sto lety...
Vypečené pražské semafory. Našli jsme v Praze přechod pro chodce, kde by uspěl jen Usain Bolt
Spěcháte a zelený panáček ne a ne se rozsvítit. Neustálým nervózním mačkáním čudlíku se sice...
Kam za filmy pod širým nebem? Těchto 8 pražských kin nabízí promítání zcela zdarma
Kam v Praze vyrazit za atmosférou promítání pod širým nebem a neplatit přitom vstupné? Vybrali jsme...
Jedním z dokončených projektů z radničního participativního rozpočtu Tvoříme Osmnáctku je i...
Severočeské muzeum a univerzita budou intenzivněji spolupracovat
Užší spolupráci plánují Severočeské muzeum (MUZA) a Technická univerzita v Liberci (TUL). Vysoká...
Stovky zbraní, mezi nimi i unikáty. Na západě Čech skončila zbraňová amnestie
Několik unikátů přinesli lidé v Plzeňském kraji policistům při půlroční zbraňové amnestii, která...
Jablonec nad Nisou zdraží o stokorunu lesní školku, rodiče zaplatí 1600 korun
Jablonec nad Nisou zdraží o stokorunu lesní školku, od září zaplatí rodiče za dítě 1600 korun...
První kočárek navržený pro maximální blízkost: Vyzkoušely jsme Thule Charm 2 in 1
Hledáte kočárek, který vaše miminko dokonale ochrání, poskytne mu prémiové pohodlí a vám umožní mít ho neustále na očích a na dosah? V redakci jsme...
- Počet článků 532
- Celková karma 0
- Průměrná čtenost 746x
„Je těžké být debilem, protože konkurence je obrovská!“
Diagnóza byla jasná, jsem a budu debil. Navíc po porodu mě sestra (tedy ne má vlastní, ta zdravotnická) pustila ještě z výšky na hlavu. Maminka se chtěla soudit, ale doktor jí to rozmluvil. Řekl, že existuje podezření, že ten pád na hlavu mně v podstatě pomohl.