Škatulky a máme se dobře

Nejhorší je, když se začne škatulkovat. Stačí aby někdo řekl, že z toho, jak to Fialova vláda vede - vidí rudě až fialově, tak je automaticky Babišovec.

Stačí aby dobře situovaný důchodce se zmínil, že o budoucích důchodech se nemluví pravda a je hned ve škatulce letitého nemakačenka, který si navíc vůbec důchod nezaslouží a nedej bože, když někdo poukáže na to že se jeden Ukrajinec opil a dal někomu přes ústa - tak je hned proruský dezolát a chcimír.

Já třeba do žádné škatulky nepatřím. Aspoň si to nemyslím. Jsem spokojený se vším co současná vláda dělá a jak vládne.

Například si myslím, že paní Nerudová se měla nominovat a následně jmenovat eurokomisařkou. Je to milá, chytrá, akční, vždy upravená erudovaná dáma. Samozřejmě, že zlí opoziční jazykové tvrdí, že by to byla katastrofa a Fiala a celá pětikoalice by se v očích veřejnosti absolutně znemožnila. To samozřejmě je pouhopustá spekulace. Vláda objektivně deklarovala, že trafika paní Nerudové v podobě dobře placeného europoslance je dostatečně dostatečná trafika za její zásluhy. A je hned vidět jak současná vláda je moudrá, prozíravá a spravedlivá.

Nebo ta Liberta. Prej stála už náš stát něco kolem miliardy jenom na mzdách, co musel stát zaplácnout za toho vlastníka těch hutí. To se to kritizuje, když se neříká, že se od Liberty na daních ze zisku vybralo za minulé roky víc než dost. Voni ti kritici říkají, že to nebylo víc než dost, že to bylo víc než málo, a dokonce tvrdí, že vůbec nic. Že jsme byli rádi, že platila ta Liberta odvody z mezd zaměstnanců. Které se ovšem letos přestaly posléze platit. No ale tomu nevěřím, že by naše vláda byla tak hloupá.

Že se nám daří dobře, to je trnem v oku těm na druhém břehu. Klidně nám nechá vyhodit muničák ve Vrběticích, aby nám způsobili škodu. My jsme tak prozíraví, že abychom jim neumožnili tu nezaslouženou radost z jejich akce, že jsme nikdy veřejně neřekli kolik toho tam bouchlo, jakou škodu to způsobilo a komu to patřilo. Čímž jsme jim vzali vítr z plachet a naopak jsme zveřejnili jejich jména. Těch agentů - škodilů. Zveřejněním jejich jmen jsme je absolutně znemožnili, takže už nebylo ani zapotřebí na ty záškodníky vydat mezinárodní zatykač.

Nebo ty kuchařky na těch školách. Prej malé platy. To že to zamáznou v 15,00 to neříkají. A co ty tradované plné igelitky jídla odnášeného domů jako zaměstnanecký benefit? A to, že dva měsíce o prázdninách chodí do školní jídelny jenom aby daly nějaký ten vzájemný klábos a kafe. Symbolicky lehce něco uklidí, aby se neřeklo. Když mají malou výplatu, tak ať si jdou pro sociální dávky na pracák, dávno už tam nejsou fronty.

Jak říkám, škatulkujeme, máme se dobře a lidi si toho neváží.