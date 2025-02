Situace je vážná, možná i zoufalá

Koalice sáhla do skrytých rezerv a v rámci již probíhajícího předvolebního boje vyslala do diskuse na Primě do senátu odloženou poslankyni Němcovou, známou jako nesmiřitelnou bojovnici proti všemu, co má aspoň trochu červenou barvu. Vyzbrojena zeleným květákem v klopě svého kostýmku nezklamala a zastávala v diskusi své neměnné názory. Řešila se hlavně otázka postavení EU ve světě, a související otázky ekonomického charakteru nejen v EU, ale i v naší republice. Přitom odpovědi na všechny otázky, řešení všech problémů je možná docela jednoduchá záležitost. EU nebyla pozvána k důležitým jednáním o Ukrajině proto, protože její ekonomika zaostává a v dnešní době kdo není ekonomicky silný, je politicky nezajímavý. Naši představitelé nebyli pozváni na schůzku s francouzským prezidentem, protože naše ekonomika, naše zahraniční politika je taková, jaká je… Je evidentní, že pokud má být EU ekonomicky a politicky silná, aby byla důstojným partnerem, musí mít své členy jednotné a ekonomicky silné. Diskutuje se, kde vzít peníze v ČR na další nákupy vojenské techniky. Cesta půjčování si peněz, nebo zvyšování daní je sice řešení, ale hodně nešťastné. Jediné řešení je omezit výdaje státu. Máme moc poslanců a zbytečný Senát…(možná, že máme i moc generálů na počet vojáků)… Máme moc ministerstev, krajů, okresů, vesnic… Máme moc zdravotních pojišťoven, pracovníků televize a rozhlasu… Máme nefunkční školství a zpackanou inkluzi… Máme moc skladových hal a málo dobře fungujících továren … Stavíme málo bytů, žádné přehrady… Třicet let se bavíme o silničním okruhu kolem Prahy, o rychlodráze… Máme moc neziskových, státem podporovaných společností… Máme zkrátka moc zbytečností, kterých se nechceme zbavit, protože není na to odvaha. Obzvlášť, když by to stálo voličské hlasy. A voličské hlasy, hodně voličských hlasů, zajišťuje vybrané skupince vyvolených pohodlný život.* *(někdy i málo voličských hlasů, že paní Richterová (Piráti)…