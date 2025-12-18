Pyramidy v Lysé aneb vánoční ztráta zdravého rozumu
Alza si v Lysé nad Labem (ul. Stržiště) pronajala, nebo koupila kus plotu od majitele zahrady a místo části plotu tam umístila svůj výdejní blok. Nic krásného, ale pravděpodobně potřebného. Takže místo kusu plotu je ten box, před ním je chodník, pak je (byl) asi 1,5 metru široký travnatý pás oddělující chodník od relativně frekventované silnice vedoucí směrem na Byšičky. Ti, co si přišli vyzvednout autem zásilku, aby nepřekáželi silničnímu provozu, vjížděli auty na travnatý pás. Během dvou týdnu byl travnatý pás změněn na blátivé něco, při větším dešti v blátivou bažinku. Nic hezkého.
Takže. Minulou sobotu (menší provoz) nastoupila technika a něco pracovníků služeb a přivezla novou hlínu na prostor před výdejní blok a také na travnatý pás na protilehlé straně silnice, kde občas také parkovala auta. Nový travnatý pás osadila betonovými pyramidami pospojovanými kabelem proti krádeži. Protější strana byla osazena tyčemi, rovněž s kabelem proti krádeži.
Skutečně dnes již nikdo na travnatý pás před zmíněným výdejním boxem nikdo nevjíždí. Ti, co si přijeli vyzvednout balíček, i ti, co pravidelně „krmí“ výdejnu parkují nyní kde se dá a vjíždějí často na travnatý pruh o kus dál. Ekologicky vyřešeno … ???, esteticky… ??? Na kolik to všechno přišlo město Lysá nad Labem…???
Nebylo lepší před tím boxem udělat takový záliv, kde by mohla auta na nezbytnou dobu zaparkovat? Dohodnout se z Alzou, že uhradí náklady a třeba navíc zaplatí nebo vysadí někde deset stromů. Nebylo by to rozumné řešení? Asi nebylo, pyramidy jsou funkční, hezké a trvanlivé. Zcela ekologické, to hlavně.
Otto Kamm
„Je těžké být debilem, protože konkurence je obrovská!“
Diagnóza byla jasná, jsem a budu debil. Navíc po porodu mě sestra (tedy ne má vlastní, ta zdravotnická) pustila ještě z výšky na hlavu. Maminka se chtěla soudit, ale doktor jí to rozmluvil. Řekl, že existuje podezření, že ten pád na hlavu mně v podstatě pomohl.