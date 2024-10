Pirátská loď má značně potrhanou vlajku, narazila na dno a nabírá do podpalubí vodu

Je evidentní, že si za mnohé události posledních dní mohou Piráti sami. A když ne Piráti, tak jejich předseda Bartoš určitě. Došlo ke katastrofálnímu selhání při digitalizaci stavebního řízení.

To mělo v popisu práce ministerstvo ovládané právě Bartošem. Dnes je již evidentní, že se mělo uvést do praxe k 1. lednu, kdy ouřadové nečerpají dovolenou, že se mělo odzkoušet – a to důkladně - v jednom menším kraji. Že se měli pracovníci stavebních úřadů řádně a důkladně proškolit. Že se mělo udělat ještě mnoho dalších důležitých věcí.

Hlavní Pirát byl odvolán. Po právu, leč dost nečestným způsobem. Ale s bukanýry se nikdy v minulosti nezacházelo v rukavičkách. Takže čekat něco jiného od jindy v jednání uhlazeného předsedy vlády se asi nedalo čekat. Zvláště, když tato vládní pidistrana utrpěla značnou porážku v krajských volbách.

Až sem je to logické.

Co už jsem nechápal, bylo po odvolání Bartoše jeho prohlášení, že Pirátská strana odchází z vlády. Vždy jsem se domníval, že o zásadních záležitostech tato strana rozhoduje hlasováním všech svých členů. No aspoň k tomuto aktu došlo později. Nedokážu si představit, co by se stalo, kdyby členové strany rozhodli, že ve vládě zůstanou a hodili svého hlavního Piráta přes palubu a pod plnými plachtami pluli dál.

A tak nějak jsem si myslel, že existuje něco jako pirátská čest. To že plavčík Lipavský jako první zahodí pirátské tričko bylo vzhledem k jeho nezkušenému mládí snad – možná - omluvitelné. Plavba na pirátské lodi zmítající se na vlnách opovržení bylo asi nad jeho síly. Na rozdíl od Lipavského vysoce postavená členka pirátského vedení Richterová podlehla volání peněz a místo toho, aby pomáhala napínat plachty na pirátské lodi, jak se od ní zákonitě čekalo, tak se drží truhlice s penězi zuby nehty. Mít měsíčně pouhých sto tisíc místo dvě stě tisíc je opravdu rozdíl. Ono to dělá za rok skoro jeden milion čtvrt – a to už je pěkně plná sumička, která vyváží i ztracenou pirátskou čest. Pevně věřím, že v příštích volbách jí to členové pirátské strany připomenou, že se měla přestat držet truhly a napínat plachty.

Hlavní Pirát i jeho pobočník vystřelili ještě pár dělových koulí při donuceném vyplutí z přístavu Pětikoalice směrem k baštám ODS. Dělové koule ovšem hladce sklouzly po hradbách a zapadly bez povšimnutí do moře...