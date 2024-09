Piráti v koncích na konci bytí

Pirátská strana - protěžované adoptivní dítě ODS patřící do pomocné školy - utrpělo další fatální neúspěch.

Krajské volby nastavily této pidistraně snad závěrečný účet. Propad obliby strany jako takové až na samé dno společenské užitečnosti je faktický. Sám předseda strany, ambiciozní, namachrovaný jedinec, se soustavně staral o to, aby strana Pirátů skončila v zapomnění. Nepodařená digitalizace stavebního řízení se značně kulhajícím fungováním se ukázala a ukazuje jako velká překážka obnovy postižených krajů zasažených povodněmi.

Není to tak, že bych byl jeden z těch, co využívají příležitost k tomu si do této strany kopnout. Sama strana a její vedení soustavně dělalo jednu politickou chybu za druhou. Absolutní neschopnost sebereflexe, neustálé tvrdošíjné tvrzení o své straně budované na demokratických základech jako záruce jejich schopností, fantasmagorické tvrzení o receptech a schopnostech zajistit digitalizaci čehokoliv, i neodůvodněné nároky na funkce v pětikoalici, to vše se jako dlažba skládalo na cestě jejich neúspěchu.

Jisté je, že tato strana nikomu chybět nebude. Nikomu nebude chybět ani místopředsedkyně za Piráty ve Žvanírně Olga Richterová. Některá její urputná vystoupení v televizních besedách připomínaly „Bartoše v sukni“.

Je skoro jisté, že v příštích volbách se tato strana nedostane do Parlamentu. Dobře jí tak.