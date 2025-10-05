Pár poznámek, postřehů a názorů těsně po volbách
Tak dopadlo to, jak mnozí předpokládali, na rozdíl od nekriticky zahleděných jedinců do své jedinečnosti, kteří se již dokonce viděli jako budoucí předseda vlády (Rakušan). A myslím si, že uskupení Spolu se rozpadne na prvočinitele. Zůstane po nich skanzen voličů v Brně, v Praze a okolí. Při této příležitosti podotýkám, že se pravděpodobně značně oslabil i vliv moravské vinařské loby a dojde ke zdanění vína. Dříve, nebo později.
Pokud bude moderovat v ČT televizi ještě Moravec, tak budoucí představitelé vlády se budou určitě zdráhat potvrzovat svoji účast v jeho pořadech. Skoro bych řekl, že jeho dobře placené chvíle na výsluní budou ukončeny. V diskusních pořadech na Primě opozice zasedne po levici TT a budeme vidět a slyšet méně třeba paní Kovářovou (STAN), která neuměla nikdy nic jiného než tvrdit, že za všechno může Babiš. Leda, že by přesedlala, názorově prozřela a začala tvrdit, že za všechno může Fiala. To se ale asi nedá čekat, takže ji budeme vidět méně častěji, přestože leckdy byla zábavná - až k popukání.
Nepochopil jsem, proč Stanjura opětovně za pět minut dvanáct představil státní rozpočet. Že by mu jeho podřízení pozdě (na poslední chvíli) dodali rozpočet? Tomu nevěřím. Pokud ano, tak by měli být vyměněni. Argument, že se nechtělo, aby ministři chodili s čepicí „žebrat“ od prázdnin o zvýšení rozpočtu, nechápu. Pokud by bylo jejich „žebrání“ ku prospěchu věci, tak nebyl důvod ho tajit.
Bohužel se budu muset smířit tím, že pravděpodobně bude místopředsedkyní Sněmovny za Piráty - Richterová. Nemám ji rád, na druhou stranu je velmi pozitivní, že pirát Hřib už nebude cloumat pražskou dopravou.
Bohužel se po mnoha neúspěšných pokusech se vyšplhat do nějaké funkce se zadařilo a paní „ekonomka“ Šichtařová byla v Praze zvolena na kandidátce SPD. Pevně doufám, že nebude opětovně tvrdit, jak tvrdila před nedávnem v televizi, že EU by měla Spojeným státům (USA) poskytnout na jeho zboží a služby nulovou daň. Že se pak Tramp zastydí a poskytne rovněž EU nulovou daň. Tento ekonomický názor je názorem poživatele stopkovýtrusných hub (Psilocybe). A poživatelé těchto houbiček neměli být zvoleni.
V každém případě nás čeká změna. Snad k lepšímu, po vládě Fialy by to neměl být tak velký problém.
Otto Kamm
Desatero chyb současné vlády, potažmo Fialy
Je zapotřebí zdůraznit, že úspěchy jakékoliv vlády jsou obecně vnímány jako samozřejmost, proto byla přeci zvolena. Nikdo nebude volit někoho, o kom se předem ví, že to neumí.
Otto Kamm
Aféra Bitcoiny z té druhé - rubové strany
Celá záležitost lehce zamrzla a je ve stádiu vyčkávání. Není se ostatně co divit, volby jsou přede dveřmi a provinění je evidentní.
Otto Kamm
Je úplně jedno jak to dopadne, vítěz už je znám
Setkání, jednání, v tomto formátu, jiném formátu, na severu, nebo na jihu, v Turecku nebo někde jinde, to vůbec není důležité.
Otto Kamm
Nefalšovaná klauniáda v přímém přenosu
Nejdřív jsem se domníval, že se jedná o část vystoupení Letní Letná. Teprve po chvíli jsem pochopil, že ten výborný čteč humoriády je ministr dopravy .
Otto Kamm
Tak jsem si dnes vsadil, že nový, první schválený premiér s důvěrou - bude Fiala.
Rád si občas vsadím. Většinou na koně, tedy na rovinné dostihy. Nerad vsázím na favority, jednak to není ten správný adrenalin, jednak kurz na vítěze je většinou dost nízký. A jen výjimečně vsázím společenské sázky.
