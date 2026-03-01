Opravdu mě bylo líto poslance Fialy v nedělní Partii na Primě.
Neúspěchy vydávané za úspěchy, styl vládnutí, četné závažné aféry a nedobrá ekonomická situace vedla k nezvolení pětikoalice a k jejímu odchodu do opozice. Naše země se za posledních pět let zadlužila o neskutečných 1,3 bilionu. Došlo k 30 % inflaci, snížení úspor obyvatel. Rozpačitá důchodová reforma. Ministr financí, tedy minulý ministr financí odvedl takovou práci, že vlastní spolustraníci ho pro jistotu nezvolili ani do poslaneckých lavic. Podařilo se rozhádat vedení armády s ministerstvem obrany.
Předpokládal jsem, že se debata bude ubírat více směrem do budoucna. Místo toho došlo k diskusi o tom, co bylo. Fiala všechno v minulosti líčil v jasných barvách, jeho oponent v tmavé šedi.
Nemyslím si, že všechno minulé byla jedna velká katastrofa. To určitě ne. Ale je dobré si uvědomit, že skutečně mnoho věcí šlo dělat lépe a promyšleněji. Nevím proč se tak nedělo, zda proto, že se chtělo a nemohlo, nebo se neumělo a nechtělo. O kvalifikaci některých ministrů jsem nejen já, ale asi i mnozí pochybovali. Zpackaná digitalizace stavebního řízení a neuvěřitelné pochybení na ministerstvu spravedlnosti zůstane dlouho v paměti občanů. Nákupy ministerstva obrany vyvolávaly velké pochybnosti. Rovněž mnoho otazníků kroužilo kolem ministerstva školství. Vysoké ceny elektřiny nepřispěly k ekonomickému rozvoji našeho průmyslu.
A chápu, že je snadné chyby kritizovat než se jich nedopouštět. Osobně doufám, že v budoucnu chyby minulého vládnutí budou napraveny a nových chyb bude co nejméně.
Jeden z posledních zastánců minulé vlády na Primě
Jsme svědky ve všech televizních besedách úporného obhajování vlády minulé a snahy zpochybnit veškerou dosavadní i budoucí činnost vlády zvolené v posledních volbách.
