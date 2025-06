Na bitcoinovou aféru se názory diametrálně liší. Koalice sice přiznává, že to bylo pochybení, ale že je zapotřebí počkat.

Na bitcoinovou aféru se názory diametrálně liší. Koalice sice přiznává, že to bylo pochybení, ale že je zapotřebí počkat, co (slušná, pracovitá, cílevědomá a spravedlivá) nově nainstalovaná ministryně vyšetří, ozřejmí, dokáže. Opozice argumentuje, že je to neuvěřitelný průšvih, že se někdo napakoval a že celá vláda by měla zabalit kufry a zmizet z povrchu tohoto světa.

Vypadá to, že do voleb se toho moc nedozvíme. A předpokládám, že pokud se něco dozvíme, tak to budou jenom drobky, které neohrozí volební výsledek vládnoucích stran.

Takže se bude vyšetřovat, mlžit a bude to trvat dost dlouho, hlavně nic zásadního do voleb.

Přitom skutečně nevím, když vše bylo jenom takové pochybeníčko, proč se nezveřejní smlouva o darování miliardy ministerstvu spravedlnosti. Tato smlouva existuje a určitě je tam popsáno za jakých okolností, respektive co musí ministerstvo udělat, aby ten obolos obdrželo. A hned by bylo jasno, zda se jednalo o účinnou pomoct vyprání mnohem větší sumy ve prospěch soudně trestaného člověka za podvody (člověka majícího přístup k nemalým sumám peněz pocházejících z nezákonného podnikání), či nikoliv.

Smlouva se určitě zveřejňovat nebude. Ono by se mohlo, kdyby se chtělo. Ale je evidentní, že se nechce.