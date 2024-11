„On to tak pánbůh nenechá“ volá uprostřed davu rozhořčená ženština a pekař (Císařův pekař) jí odpovídá: „ Ale nechá, to víte že nechá“…

Máme prezidenta cestovatele. Tedy mimo jiné taky cestovatele. Konečně jsme měli v minulosti několik slavných cestovatelů. Ale ne nikdy cestovatele prezidenta. Ono to vypadá tak, že to, co dřívější prezidenti nestihli, nyní cestovatelsky dohání a dožene současný prezident. Na druhé straně letadlo, tedy vládní letadlo, nemůže neustále parkovat v hangáru, to by mohlo také zrezivět a muselo by se koupit nové. I když si myslím, že nové letadlo se bude muset koupit tak jako tak.

Ale to mě netrápí. Co mě trápí netrápí je státní rozpočet na rok 2025. Zlí opozičníci tvrdí, že je tam několik položek, které jsou takové „vošajstlich“. A tvrdí to i mnozí ekonomičtí experti. A tvrdí to i náš prezident - cestovatel, že má s tím problém, a že taky nemusí ten rozpočet třeba i případně podepsat.

Prezident měl problém i s ukrácením důchodů důchodcům a chtěl se obrátit na Ústavní soud. Neobrátil se, ale chtěl. Nyní se mu nelíbí návrh státního rozpočtu na příští rok. No on mu to ministr financí vysvětlí. A když ne ministr financí, tak rovnou ministerský předseda. To by bylo, aby to nenechal tak, jak to je.

Takže paninko, to víte, že to tak nechá… nechá, nechá - na to se můžete spolehnout…