Tvrzení, že něco „lítá jako nudle v bandě“, je neobyčejně rozšířené. Význam může být jednak spojen s prostorem ve smyslu, že něco skutečně má tolik místa k pohybu, že je to až nemístné nebo s myšlenkovým procesem či nerozhodností.

Stačilo si poslechnout v neděli na Primě vzrušenou obhajobu Fialovo počínání - nepočínání. Nikdo snad nepochybuje o tom, že digitalizace stavebního řízení je mírně řečeno dost zpackané. A nikdo asi nepochybuje, že Fiala nenašel dostatek odvahy tuto záležitost chlapsky řešit. Takže vysvětlení způsobu odvolání Bartoše bylo dost zmateční a skutečně Fiala připomínal svou obhajobou pověstné nudle v bandě.

Že výsledek posledních dvou voleb je nemilým překvapením pro celou pětikoalici je evidentní a způsobilo značnou nervozitu v jejich řadách.

Zhrzení Piráti se po vykopnutí z vládních postů postavili k mikrofonu a nakydali dost hnusu na způsob vládnutí Fialovy vlády. Až sem dost pochopitelné a přehledné. Ukřivdění a odstrčení mají tendenci se pomstít. No ale, co když Piráti mají pravdu? Co potom?

Tak pokud skutečně Piráti mají pravdu, tak to svědčí o jejich charakteru. Dokud inkasovali tučnou ministerskou apanáž, pokud měli politické náměstky na všech ministerstvech, tak drželi hubu. Teprve když hrozí ztráta dobře placených míst, tak promluvili. Kdyby se svými tvrzeními přišli před rokem, tak by se zasloužili minimálně to, aby se jejich tvrzení ověřila a vyšetřila. Nyní jsou jejich tvrzení bezcenná, protože se na ně pohlíží jako na nepravdivé a účelové. Přesunout své chyby na někoho jiného.

Je smutné, že jsme svědky toho, co se nyní děje. Neodbornost, neschopnost vládnout, absence slušného jednání v nejvyšších patrech naší společnosti.

Ještě rok to musíme vydržet. Nic jiného nám nezbývá.