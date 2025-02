Není to růžové v armádě, ani na ministerstvu války

Ministryně války Černochová se po dlouhé době objevila na obrazovce. Nedivím se jí, když po dlouhou dobu chodí podivné zprávy o jejím boji se zelenými výložkami jako takovými.

Ministryně války Černochová se po dlouhé době objevila na obrazovce. Nedivím se jí, když po dlouhou dobu chodí podivné zprávy o jejím boji se zelenými výložkami jako takovými. Bezhlavé nakupování vojenské techniky s cílem utratit co nejvíc bez výběrového řízení se táhne minulými roky vlády této koalice jako hodně červená nit všech vnitřních sporů mezi ministerstvem války a generálskými čepicemi.

Vystoupení ministryně války svým vystoupením v televizi Prima místo toho, aby celou nedobrou situaci uklidnila, eventuálně popřela (o to se velmi snažila, ale bez úspěchu), tak ještě pod skrytě doutnající konflikt ještě přihodila pár výživných polínek. (Skoro se lze domnívat, že potřebuje získat body, aby na pražské kandidátce byla ona, a ne dvojčata za TOP 09 – Pekarová Adamová).

Nevěděl jsem to, ale pobavilo mě to, dle jejího sdělení, že lze získat diplomatický pas i když jeden není diplomat (že by to bylo na Ministerstvu zahraničních věcí jako na pražském Magistrátě, kde se rozdávají kamarádům a příbuzným parkovací karty na běžícím pásu, že pane Hřibe?). A mnohem víc mě ještě pobavilo prohlášení Černochové, že ta červená nit vede až na Hrad. Inu proč by nevedla, když tam sedí vrchní velitel ozbrojených sil, bývalá zelená výložka.

Nevím, kde je ten zakopaný pes, zda v osobě paní mistryně, nebo na straně zelených výložek. Problém je ten, že ministryní asi už nebude, zelené výložky (a prezident) zůstanou i po podzimních volbách.