Nefalšovaná klauniáda v přímém přenosu
Nejdřív jsem se domníval, že se jedná o část vystoupení Letní Letná. Teprve po chvíli jsem pochopil, že ten výborný čteč humoriády je ministr dopravy a že se jedná o volební program nevšedního ansámblu pod názvem Spolu.
Ocenil jsem, že se čteč nezabýval tím, co budou dělat zítra, pozítří. Vzal to hopem a hned nastínil, jak to bude vypadat, tedy jak se budeme mít senzačně dobře těsně před dalšími volbami. Tedy za podmínky, že máme dostatek smyslu pro humor, dostatek smyslu pro nevšední tvrzení a spoustu nezřízené odvahy a důvěry, že dáme této cirkusové formaci dostatek hlasů v těchto podzimních volbách.
Tak nějak jim uniklo, že lidé obecně milují klauny, taškařice v přímém přenosu a krkolomné kousky k popukání. Ale potom, po představení, se vracejí k realitě všedních dnů. Takže klaunská vystoupení sice berou, ale nechtějí se jimi řídit. Tedy pokud nejsou modří optimisté, nebo zásadní masochisté.
Na druhou stranu musím uznat, že představení bylo vyvážené, nebylo pouze plné smíchu, bylo tam přimícháno i něco emotivního k zamyšlení, obrazně řečeno hra na city, city, které slabší povahy by dokázaly dohnat až k pláči. Postaraly se o tuto citovku zejména obě dvě ženské představitelky tohoto nevšedního spolku svými dosavadními činy.
No nic, pobavil jsem se, slyšel jsem neuvěřitelné a pevně doufám, že v těchto podzimních volbách se tahle cirkusová parta neuplatní.
Otto Kamm
Tak jsem si dnes vsadil, že nový, první schválený premiér s důvěrou - bude Fiala.
Rád si občas vsadím. Většinou na koně, tedy na rovinné dostihy. Nerad vsázím na favority, jednak to není ten správný adrenalin, jednak kurz na vítěze je většinou dost nízký. A jen výjimečně vsázím společenské sázky.
Otto Kamm
A bylo to dramatické až do poslední chvíle
Tedy, ne že by někdo čekal, že to vláda neustojí, to nikoliv, ale drámo spočívalo v tom, zda vláda bude stát jenom po kolena, nebo až po pás v bahně nepřesvědčivých odpovědí a tvrzení.
Otto Kamm
Ten zásadní problém je jinde
Četl jsem si o přírodě mimo jiné i o omezujících opatření na Sněžce. Četl a četl. Uprostřed článku několik zajímavých vět.
Otto Kamm
Ono by se mohlo, kdyby se chtělo
Na bitcoinovou aféru se názory diametrálně liší. Koalice sice přiznává, že to bylo pochybení, ale že je zapotřebí počkat.
Otto Kamm
A je jasno (po včerejším setkání ODS a STAN)
Tedy to, že se vážně nic nestalo. Že by STAN se následně cukl a vládu poslal do ...demise. Nebylo to vůbec pravděpodobné.
|Další články autora
Vyděšení cestující volali o pomoc. Opilý řidič autobusu RegioJet ujížděl policii
Jízda autobusem na lince z Prahy do Jirkova na Chomutovsku se v pátek večer proměnila pro cestující...
Summit s Putinem. Trump nepřímo přiznal, že příměří na Ukrajině zatím nevymohl
Americký prezident Donald Trump a jeho ruský protějšek Vladimir Putin v pátek spolu poprvé po...
Lavrov dorazil na Aljašku v mikině SSSR, místní protestovali na podporu Ukrajiny
Ruská delegace přicestovala do Anchorage na Aljašce, kde se večer středoevropského času uskuteční...
Trump: Ukrajina není velmoc, s Rusy se musí domluvit. Prozradil, co mu řekl Putin
Americký prezident Donald Trump po konci summitu na Aljašce prohlásil, že se nyní bude domlouvat...
Trump „upekl“ schůzku Zelenskyj - Putin. S lídry EU řešil záruky pro Ukrajinu
Sledujeme online Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj a lídři několika evropských zemí v pondělí jednali v Bílém...
D5 před Prahou stála. Bourala dvě nákladní auta, jeden z řidičů se zranil
Dálnici D5 ve středu odpoledne uzavřela na prvním kilometru u Prahy nehoda dvou nákladních aut....
Nedá se vysvětlit, proč pravomocně odsouzený dá státu miliardu, řekl Stanjura
Ministr financí a první místopředseda ODS Zbyněk Stanjura odmítl, že by kdokoli další měl nést...
Objednání zabití psa rezonuje. ANO může ve volbách ztratit náskok, soudí v zahraničí
Kauza poslankyně hnutí ANO Margity Balaštíkové, která si podle nahrávek zveřejněných serverem...
OBRAZEM: Smrt číhá všude. O hranici v džungli plné min se země perou už století
Příchozí varuje ostnatý drát a červené cedule s lebkou. Sluneční paprsky dopadají přes větve stromů...
- Počet článků 520
- Celková karma 31,68
- Průměrná čtenost 737x
„Je těžké být debilem, protože konkurence je obrovská!“
Diagnóza byla jasná, jsem a budu debil. Navíc po porodu mě sestra (tedy ne má vlastní, ta zdravotnická) pustila ještě z výšky na hlavu. Maminka se chtěla soudit, ale doktor jí to rozmluvil. Řekl, že existuje podezření, že ten pád na hlavu mně v podstatě pomohl.