Nefalšovaná klauniáda v přímém přenosu

Nejdřív jsem se domníval, že se jedná o část vystoupení Letní Letná. Teprve po chvíli jsem pochopil, že ten výborný čteč humoriády je ministr dopravy a že se jedná o volební program nevšedního ansámblu pod názvem Spolu.

Ocenil jsem, že se čteč nezabýval tím, co budou dělat zítra, pozítří. Vzal to hopem a hned nastínil, jak to bude vypadat, tedy jak se budeme mít senzačně dobře těsně před dalšími volbami. Tedy za podmínky, že máme dostatek smyslu pro humor, dostatek smyslu pro nevšední tvrzení a spoustu nezřízené odvahy a důvěry, že dáme této cirkusové formaci dostatek hlasů v těchto podzimních volbách.

Tak nějak jim uniklo, že lidé obecně milují klauny, taškařice v přímém přenosu a krkolomné kousky k popukání. Ale potom, po představení, se vracejí k realitě všedních dnů. Takže klaunská vystoupení sice berou, ale nechtějí se jimi řídit. Tedy pokud nejsou modří optimisté, nebo zásadní masochisté.

Na druhou stranu musím uznat, že představení bylo vyvážené, nebylo pouze plné smíchu, bylo tam přimícháno i něco emotivního k zamyšlení, obrazně řečeno hra na city, city, které slabší povahy by dokázaly dohnat až k pláči. Postaraly se o tuto citovku zejména obě dvě ženské představitelky tohoto nevšedního spolku svými dosavadními činy.

No nic, pobavil jsem se, slyšel jsem neuvěřitelné a pevně doufám, že v těchto podzimních volbách se tahle cirkusová parta neuplatní.

Autor: Otto Kamm | středa 20.8.2025 22:21 | karma článku: 0 | přečteno: 18x

Otto Kamm

  • Počet článků 520
  • Celková karma 31,68
  • Průměrná čtenost 737x
Miroslav Horníček:

„Je těžké být debilem, protože konkurence je obrovská!“

 

Diagnóza byla jasná, jsem a budu debil. Navíc po porodu mě sestra (tedy ne má vlastní, ta zdravotnická) pustila ještě z výšky na hlavu. Maminka se chtěla soudit, ale doktor jí to rozmluvil. Řekl, že existuje podezření, že ten pád na hlavu mně v podstatě pomohl.

