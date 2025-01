Nedělní panoptikum na Primě

Přiznávám, že se nekoukám na Novu a Moravce na ČT 1 nemusím, takže byla jasná volba - nedělní Partie na Primě.

Hned úvodem bych chtěl říct, že jsem byl opravdu mile překvapen, paní europoslankyně Danuše Nerudová opravdu vypadala k světu. Zřejmě vytáhla a utratila nějaké ty chechtáky. Slušelo jí to, nevypadala už, jako by jukla ze sudu s olejem a že se vrátila zrovna teď z posilovny. Pozitivním vzhledem to ovšem skončilo, názorová prázdnost zůstala.

Kdo čekal v besedě něco zásadního, něco, co nás čeká a co bude, tak ten se nedočkal.

Byl odstartován předvolební boj se vším všudy. Je evidentní, že ať bude vládnout od podzimu kdokoliv, nebude to jednoduché. Vyoraná brzda v naší ekonomice je pěkně hluboká a široká. Státní dluh za poslední roky vládnutí pětidemolice narostl docela masivně, čísla hovoří jasně a jakékoliv řeči o nějakém snižování zadluženosti současnou vládní koalicí jsou jenom zbožná přání a nereálná skutečnost.

Co mě nejvíc utkvělo v paměti byla otázka našich výdajů na zbrojení. Musím přiznat, že paní ministryně Černochová s razantní ženskou erudicí nakupuje a nakupuje. Když slyším o nákupech vojenské techniky, tak se mi vybaví ta reklama, jak manželský pár v supermarketu nakupuje stylem, že co vidí, to hodí do vozíku. Když nastupující americký prezident tvrdí, že Evropa se bude muset sama starat o svou bezpečnost, tak nechápu, proč neexistuje jednotná evropská politika nákupu výzbroje, sjednocení zbrojních systémů a tím i zefektivnění nejen velení, ale i oprav techniky a zlevnění celkového provozu. Samozřejmě s důrazem na přednostní nákupy techniky od evropských zbrojních firem.

No jo no, to by se ale mohli na nás za velkou louží škaredit a to bychom přece nechtěli. Tedy určitě, na 130 %, by to nechtěla naše současná ministryně války.