Na ptáky jsme krátký a na šmejdi rovněž

Kde jsou ty doby, kdy seniorům byly nabízeny deky hrnce a pánvičky. Kdy se nabízela výhodná elektrická energie. Dnes se to dělá elegantně, nenapadnutelně, protože vše je v rámcích zákona.

Stačí si v počítači otevřít v ČR nejpoužívanější prohlížeč. Ano jsou tam poslední zprávy, počasí, dokonce můžete poslat mailík svým známým. Vypadá to, že to všechno je zadarmo, ale není, jsou tam zcela zákonitě reklamy. Na to i ono a třeba i na kartáčové nástavce na vrtačku. Pomocí jednoduchého přípravku vyčistíte koupelnu, disky auta, a spoustu jiných věcí, které jste dosud čistili nemoderně ručně. No nekupte to, když tato minisada kartáčů je zlevněna skoro z tisícikoruny na něco kolem pětistovky. Zajásáte a koupíte. To, že stejná sada se dá koupit za 70,- Kč je Váš problém.

Vše je legální. Internetová firmy několik málo dnů prodávala za přehnanou cenu. Pak zlevnila a zadala reklamu. Kdo si koupil, obdržel kartáče asi 7x předražené. Jeho chyba, neměl být blb.

Přeci jenom si myslím, že takovéto podnikání je nejen neetické, že je přímo hnusné. Nejhorší je, že je zcela legální. Nemůžeme mít přeci zákony na všechno, nemůže se hlídat všechno. A už vůbec se nedají postihovat tito novodobí šmejdi.

Ach jo.