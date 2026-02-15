Jeden z posledních zastánců minulé vlády na Primě
Jeden z posledních mohykánů, šéf Konírny Vystrčil se v nedělní besedě na Primě snažil, seč mohl, odolávat vodopádu argumentů Okamurovi, takto nynějšímu nejvyššímu ve Žvanírně.
Asi takhle. Je faktem, že po vládě Fialovců narostl státní dluh o 1,3 bilionů (1 300 miliard) korun. Že jeho vláda se brodila několika problémy jako Dozimetr, Kampelička, Bitcoin, šifrovaný telefon, večírek při střelbě na UK atd. Inflace dosáhla neskutečných 30 %, čímž došlo k významnému znehodnocení úspor obyvatel. Oproti předpokladům došlo ke snížení důchodů, zvýšení hranice odchodu do důchodu, odstranění některých slev. Došlo ke zvýšení daní. Nedošlo k logickému zdanění tichého vína díky moravským lobbistům. Přetrvávaly výpadky léků, došlo k nemalým problémům vedoucích pracovníků ve významných nemocnicích IKEM a Motolské nemocnici.
Došlo k odvolání ministra Bartoše pro neschopnost (bohužel pozdě), k odvolání ministra spravedlnosti pro neuvěřitelné přijetí daru od trestaného člověka (aféra Bitcoin). Ministr Stanjura si po letech (takového) vedení ministerstva financí vysloužil nezvolení poslancem vlastními voliči, čímž bylo odměněno jeho působení na MFČR.
To a mnoho jiných skutečností vedlo k tomu, že koalice promarnila svoji šanci a výsledky voleb byly jednoznačné. Nedošlo k vítězství pětikoalice (čtyřkoalice). Současná vláda, pokud bude chtít být lepší než minulá vláda, bude mít nelehkou pozici. Prosadit svůj volební program, dostát mezinárodním závazkům, snížit zadlužení země. Poradit si s velmi nepřející opozicí, senátem ovládaným současnou opozicí a názorově vyhraněným prezidentem.
Snad se dočkáme v televizních besedách jiných sdělení a diskusí o tom, co bylo špatně a co bude líp. Snad se dočkáme toho, že se bude diskutovat jenom o tom, jak to dělat dnes a hned ku prospěchu nás všech.
Otto Kamm
Diagnóza byla jasná, jsem a budu debil. Navíc po porodu mě sestra (tedy ne má vlastní, ta zdravotnická) pustila ještě z výšky na hlavu. Maminka se chtěla soudit, ale doktor jí to rozmluvil. Řekl, že existuje podezření, že ten pád na hlavu mně v podstatě pomohl.