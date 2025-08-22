Je úplně jedno jak to dopadne, vítěz už je znám
Setkání, jednání, v tomto formátu, jiném formátu, na severu, nebo na jihu, v Turecku nebo někde jinde, to vůbec není důležité. Důležitý je jenom vítěz a ten je znám už dost dlouho. Vítězem je Trump, potažmo USA.
To že řekl ve své volební kampani, že konflikt mezi Ruskem a Ukrajinou ukončí během několika dní byl dobrý volební trik na americké voliče a světovou veřejnost, ale dnes je jasné, že kdyby skutečně došlo k zamýšlenému rychlému ukončení konfliktu, tak Trump (Amerika) na tom prodělá „kalhoty“. Naštěstí pro něho, karty byly rozdány jinak, ale přesto Trump vyhrál bank, chcete-li jackpot.
Během pokračují válce na Ukrajině se mu povedlo zavázat Ukrajince, že válečné dodávky zaplatí v nerostech, tedy v surovinách nalézajících se na území Ukrajiny. Celou Evropu přesvědčil a zavázal, že se zvýší dlouhodobě odběr amerických zbraní, navíc ještě k tomu Evropa odebere značné množství nafty a plynu. Zároveň zvýšil cla téměř celé Evropě a když už v tom zvyšování cel byl, tak i jiným státům. Na Ukrajinu dodává zbraně, které platí Evropa a tyto zbraně jsou o deset procent dražší, než za jakou cenu je prodává jiným. Konečně, proč ne, když se jedná o konflikt v Evropě, tak ať to Evropa zaplatí, jedná se přece rovněž i o ní.
Každý den pokračujícího konfliktu na Ukrajině naskakují značné finanční obnosy na amerických účtech od evropských zemí. Takže nějaké oddálení ukončení tohoto konfliktu je sice nemilé, ale ziskové. Navíc se Trump těší, že svět ho ocení a on obdrží Nobelovu cenu za mír, cenou udělující se osobě, jež vykonala nejvíce pro bratrství mezi národy, zrušení nebo zmenšení existujících armád či pořádání a propagaci mírových kongresů“.
Otto Kamm
Nefalšovaná klauniáda v přímém přenosu
Nejdřív jsem se domníval, že se jedná o část vystoupení Letní Letná. Teprve po chvíli jsem pochopil, že ten výborný čteč humoriády je ministr dopravy .
Otto Kamm
Tak jsem si dnes vsadil, že nový, první schválený premiér s důvěrou - bude Fiala.
Rád si občas vsadím. Většinou na koně, tedy na rovinné dostihy. Nerad vsázím na favority, jednak to není ten správný adrenalin, jednak kurz na vítěze je většinou dost nízký. A jen výjimečně vsázím společenské sázky.
Otto Kamm
A bylo to dramatické až do poslední chvíle
Tedy, ne že by někdo čekal, že to vláda neustojí, to nikoliv, ale drámo spočívalo v tom, zda vláda bude stát jenom po kolena, nebo až po pás v bahně nepřesvědčivých odpovědí a tvrzení.
Otto Kamm
Ten zásadní problém je jinde
Četl jsem si o přírodě mimo jiné i o omezujících opatření na Sněžce. Četl a četl. Uprostřed článku několik zajímavých vět.
Otto Kamm
Ono by se mohlo, kdyby se chtělo
Na bitcoinovou aféru se názory diametrálně liší. Koalice sice přiznává, že to bylo pochybení, ale že je zapotřebí počkat.
„Je těžké být debilem, protože konkurence je obrovská!“
Diagnóza byla jasná, jsem a budu debil. Navíc po porodu mě sestra (tedy ne má vlastní, ta zdravotnická) pustila ještě z výšky na hlavu. Maminka se chtěla soudit, ale doktor jí to rozmluvil. Řekl, že existuje podezření, že ten pád na hlavu mně v podstatě pomohl.