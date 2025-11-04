Je to geniálně prosté, navíc ďábelsky domyšlené
Největší omyl je, myslet si, že vládní koalice pod profesorským vedením Fialy prohrála volby proto, že vládla v těžkém a složitém období. Není to pravda, prohrála proto, že toto období nezvládla tak, aby bylo možno uvěřit, že to lépe nešlo. K jejímu pádu nepřispěly ani četné kauzy, kdy například bitcoinová kauza popudila širokou veřejnost ne tím, že vznikla, ale tím, jak byla zametena pod koberec. To, že se nezvládlo digitalizovat stavební řízení by mnohem méně vadilo, kdyby Bartoš byl ze své funkce odvolán včas. Nerozhodnost konání a přehlížení chyb se stalo zásadními důvody ukončení vlády tohoto uskupení. Jen tak mimochodem, kvality třeba ministra financí Stanjury ocenili po právu sami voliči pětikoalice (čtyřkoalice) tím, že ho nezvolili ani za poslance.
Navíc Stanjura, svým připraveným státním rozpočtem na rok 2026, poťouchlým a děravým rozpočtem, nahrál svým politickým protivníkům na smeč. Vypadá to, že nově zvolená vláda fikaně tento rozpočet převezme a bude podle něho vládnout. Pokud nastanou jakékoliv problémy, například nedostatek peněz na mzdy státních zaměstnanců (učitelé především), nedostatek peněz pro zdravotnictví, sociální služby, investice do dopravní infrastruktury a podobně, tak nově zvolená vláda bude tvrdit, že jede přesně podle navrženého rozpočtu minulou vládou. A že veškeré problémy jdou za ní. A bude mít celý rok na sestavení svého rozpočtu, celý rok na přijetí chybějících zákonů a prováděcích vyhlášek k zajištění rozpočtu, ve kterém budou určitě z velké části zohledněny sliby z předvolebního klání.
Takže zamýšlené převzetí stávajícího, Stanjurova rozpočtu, je mazaně chytré.
Otto Kamm
Pár poznámek, postřehů a názorů těsně po volbách
Tak dopadlo to, jak mnozí předpokládali, na rozdíl od nekriticky zahleděných jedinců do své jedinečnosti, kteří se již dokonce viděli jako budoucí předseda vlády (Rakušan).
Otto Kamm
Desatero chyb současné vlády, potažmo Fialy
Je zapotřebí zdůraznit, že úspěchy jakékoliv vlády jsou obecně vnímány jako samozřejmost, proto byla přeci zvolena. Nikdo nebude volit někoho, o kom se předem ví, že to neumí.
Otto Kamm
Aféra Bitcoiny z té druhé - rubové strany
Celá záležitost lehce zamrzla a je ve stádiu vyčkávání. Není se ostatně co divit, volby jsou přede dveřmi a provinění je evidentní.
Otto Kamm
Je úplně jedno jak to dopadne, vítěz už je znám
Setkání, jednání, v tomto formátu, jiném formátu, na severu, nebo na jihu, v Turecku nebo někde jinde, to vůbec není důležité.
Otto Kamm
Nefalšovaná klauniáda v přímém přenosu
Nejdřív jsem se domníval, že se jedná o část vystoupení Letní Letná. Teprve po chvíli jsem pochopil, že ten výborný čteč humoriády je ministr dopravy .
|Další články autora
Nahnali je ke zdi a postříleli. Nejslavnější fotku maďarské revoluce pořídil Čech
Seriál Fotil hvězdy stříbrného plátna i krvavé účtování během maďarské revoluce. Jeho snímky obdivovaly...
Volíte Losnu, nebo Mažňáka? A jak dobře znáte Rychlé šípy?
Máte rádi Rychlé šípy? Pak vám jistě udělala radost zpráva, že se Skautská nadace Jaroslava Foglara...
OBRAZEM: Politici na Hradě. Někteří s partnery, Turek s nečekaným doprovodem
Již potřetí udělí prezident Petr Pavel při příležitosti svátku 28. října státní vyznamenání...
Na prodej je vila po Petru Kellnerovi od slavného architekta. Nahlédněte dovnitř
Realitní kancelář WIN & WIN reality inzeruje na svém webu vilu, která se dostala do učebnic...
OBRAZEM: Poslední úsměv, ještě jedno selfie. Z Hradu do deště, čas jít domů
Prezident Petr Pavel v úterý při příležitosti svátku 28. října udělil státní vyznamenání významným...
Kamery na lumpy vypnuli, kvůli EU policie smazala databázi hledaných lidí na letišti
Premium Česká policie má unikátní systém, který umí v reálném čase skenovat podobu lidí a porovnávat ji v...
Na hraně šílenství. Hrůzná stařena ověšená šperky zvěčnila lesk a bídu Paříže
Seriál Při jedné ze svých pověstných nočních toulek narazil na hypnotickou postavu ověšenou šperky. Dámu,...
Pojištění soběstačnosti chrání i rodinu. Jak funguje a na kolik přijde
Zajištění proti ztrátě soběstačnosti dává oporu nejen tomu, kdo uzavře toto pojištění, ale také...
Schopnosti jednat s lidmi, číst situace a udržet klid. Co obnáší práce v ostraze
Doba, kdy ostrahu vykonávali lidé bez zkušeností nebo „na okraji“, je už pryč. Situace se totiž...
Prodej bytu 3+1/L/OV 82 m2, Karlovy Vary - Rybáře ul. Konečná
Konečná, Karlovy Vary - Rybáře
3 698 000 Kč
- Počet článků 525
- Celková karma 29,76
- Průměrná čtenost 744x
„Je těžké být debilem, protože konkurence je obrovská!“
Diagnóza byla jasná, jsem a budu debil. Navíc po porodu mě sestra (tedy ne má vlastní, ta zdravotnická) pustila ještě z výšky na hlavu. Maminka se chtěla soudit, ale doktor jí to rozmluvil. Řekl, že existuje podezření, že ten pád na hlavu mně v podstatě pomohl.