Já mu věřím Já mu věřím Já mu věřím

Náš ministerský předseda prof. PhDr. Petr Fiala, Ph.D., LL.M., dr. h. c. prohlásil, že mu stačí jedna budovatelská pětiletka abychom dosáhli platů obvyklých v Německu.

Když náš ministerský předseda prof. PhDr. Petr Fiala, Ph.D., LL.M., dr. h. c. prohlásil, že mu stačí jedna budovatelská pětiletka abychom dosáhli platů obvyklých v Německu, tak ve mně hrklo jak ve starých pendlovkách. Vzápětí jsem si uvědomil, že v naší zemi se snad nenajde tolik magorů, aby tomuto sebevědomému prohlášení uvěřili a dali svůj hlas do volební bedny ve prospěch tomuto tvrzení.

No ale, pak jsem si přečetl, že:

Německý koaliční kabinet, který zemi vládl od prosince 2021, se rozpadl počátkem tohoto měsíce poté, co zkrachovala koaliční jednání, která měla ukončit hlubokou krizi. Středolevá SPD, ekologická strana Zelených a liberální FDP se v poslední době přely především v otázkách hospodářské a finanční politiky, ale například i migrace. (ČTK)

A záhada neuvěřitelného tvrzení našeho ministerského předsedy prof. PhDr. Petr Fiala, Ph.D., LL.M., dr. h. c. je rázem objasněna. Jsem rád, že jsem to pochopil jako první.

Náš profesor Fiala bude kandidovat v Německu, ovládne německý koaliční kabinet. Jako německého ministra financí povolá Zbyňka Stanjuru, ministra války jmenuje Janu Černochovou a jako hlavního pyndala (pardon mluvčího) Marka Bendu. No a pak je už jenom otázka času, kdy se německé mzdy budou rovnat těm českým, tedy české mzdy se budou rovnat těm německým. Nevěřím, že by to trvalo víc než čtyři roky.

Říkám to rovnou, já mu věřím, věřím, věřím, má mou důvěru a spoléhám na něho.