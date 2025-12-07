Hlasování občanů v letošních volbách bylo nezodpovědné a bude mít neblahé důsledky
Vždyť ministerský předseda, celá vláda, prezident, jakožto i šéfová Parlamentu a cloumatel Senátu byli a jsou senzační, erudovaní, pracovití a vlastenečtí lidé. Nemuseli bychom řešit žádné zásadní problémy, protože žádné zásadní problémy by jednoduše nebyly.
Místo Markéty by byla nastartována „Judy“ Richterová, nejen kamarádka, ale i pokračovatelka nesporně kvalitních názorů odstupující předsedkyně. Jistě by tyto názory dále rozvíjela a nastolila kýžený pořádek ve Sněmovně, kdy odlišné názory na zákony by nebyly brány vůbec v potaz a eventuální nesouhlasná diskuse byla utnuta hned po několika větách řečníka.
Ministryně spravedlnosti by byla při příštím odměňování prezidentem vyznamenaná hned dvakrát: medailí Za hrdinství a Za zásluhy. Zároveň by byly zastaveny veškeré probíhající kauzy jako je Stoka, Dozimetr, Kampelička atd.
Ministerstvo financí by bylo doživotně přiřknuto Stanjurovi.
Slovensko a Maďarsko by bylo varováno důraznou diplomatickou notou: TAKHLE NE!
V případě potřeby by byl Volodymyrovi poskytnut azyl. (Štiřín, Koloděje)
Černochové by byla umožněna výjimka z kumulací funkcí a byla by jmenována i náčelníkem Generálního štábu Armády ČR. Byly by objednány další stíhačky, polní kuchyně a nerezové ešusy.
Finančně by se podpořily krachující zdravotní pojišťovny a do dvou let by se vyřešila epidemie žloutenky a nedostatek léků, inzulínu a jiných nedůležitých léčiv.
Rodiče i žáci by se podíleli na financování nepedagogických zaměstnanců třeba sběrem víček, kaštanů. nebo léčivých bylin.
České televizi by bylo umožněno vysílání reklam a Moravec by byl jmenován Generálním ředitelem ČT. Vysílání o stavu sněhu na sjezdovkách by bylo povinné i v létě.
Byla by stanovena zásada, že valorizace důchodů meziročně může být maximálně 2%. Důchod by se poskytoval na základě žádosti individuálně, byla by zohledněna i účast a hlasování pro jakou stranu v průběhu let.
Nebyla by povolena jízda dálnicí automobilem obsazených pouze jednou osobou, v Praze pouze dvěma.
Bylo by zrušeno DPH u vína a u šumivého vína i spotřební daň.
Ach jo, jak mohlo být krásně, kdyby se volilo, tak jak se mělo!
Otto Kamm
Je to geniálně prosté, navíc ďábelsky domyšlené
Vypadá to, že veškeré otazníky, či pochybnosti ohledně dodržení předvolebních slibů vítězů letošních parlamentních voleb, budou nicotné a nedůležité.
Otto Kamm
Pár poznámek, postřehů a názorů těsně po volbách
Tak dopadlo to, jak mnozí předpokládali, na rozdíl od nekriticky zahleděných jedinců do své jedinečnosti, kteří se již dokonce viděli jako budoucí předseda vlády (Rakušan).
Otto Kamm
Desatero chyb současné vlády, potažmo Fialy
Je zapotřebí zdůraznit, že úspěchy jakékoliv vlády jsou obecně vnímány jako samozřejmost, proto byla přeci zvolena. Nikdo nebude volit někoho, o kom se předem ví, že to neumí.
Otto Kamm
Aféra Bitcoiny z té druhé - rubové strany
Celá záležitost lehce zamrzla a je ve stádiu vyčkávání. Není se ostatně co divit, volby jsou přede dveřmi a provinění je evidentní.
Otto Kamm
Je úplně jedno jak to dopadne, vítěz už je znám
Setkání, jednání, v tomto formátu, jiném formátu, na severu, nebo na jihu, v Turecku nebo někde jinde, to vůbec není důležité.
„Je těžké být debilem, protože konkurence je obrovská!“
Diagnóza byla jasná, jsem a budu debil. Navíc po porodu mě sestra (tedy ne má vlastní, ta zdravotnická) pustila ještě z výšky na hlavu. Maminka se chtěla soudit, ale doktor jí to rozmluvil. Řekl, že existuje podezření, že ten pád na hlavu mně v podstatě pomohl.