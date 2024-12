Havlíčka bych odvolal tak jako tak

Musím přiznat, tento týden toho na politické scéně bylo pozitivního pomálu. A to jsem pravidelně sledoval veškeré publicistické pořady.

Takže zase v diskusi se najdou tací, co budou říkat, že všechno vidím skepticky. Přitom jsem se pobavil, opravdu pobavil, když do 360° na Primě uprostřed týdne dorazila moje preferovaná oblíbenkyně místopředsedkyně Kovářová v nevšedním outfitu neúprosně připomínajícího tetu Kateřinu ze Saturnina a navíc byla i tak zmalovaná. Tedy v obličeji. Její smyslné, rudě namalované rty dávaly jednomu zapomenout, co vlastně říká. (většinou neříká nic důležitého, takže jsem o nic zřejmě nepřišel). A také jsem si okamžitě vzpomněl na výrok pana Wericha v okamžiku, kdy se na obrazovce objevila naše nová europoslankyně Nerudová: „vypadá, jako by jukla ze sudu s olejem.“

Takže k Havlíčkovi. Nejenže řeční ve sněmovně, řeční a řeční za opozici, poukazuje na to i ono a nejhorší na tom je, že má často i pravdu. Navíc je místopředseda za opoziční stranu ANO. Určitě nenosí tak jak se má dva svetry, ani není známo, zda tak, jak bylo doporučeno, šoupe nohama a drží ústa a krok. A určitě souhlasil, aby se hlasovalo, zda dvojčata, (jedna nebo druhá), nemají na bidýlku Žvanírny co dělat. Aby náhodou se nestalo, že by někdo z koalice OMYLEM hlasoval pro odvolání dvojčat, tak se to hlasování nedostalo ani na pořad schůze.

No neznamená to ale, že by se Havlíček neměl zbavit místopředsednictví. To ani náhodou. Jednak by se tím ušetřilo nějakých 90 000,- Kč měsíčně, (když se neušetřilo na Richterové, tak by se ušetřilo alespoň na Havlíčkovi), jednak by se ukázalo jednou provždy, kdo práská a poroučí v cirkusu zvaném Parlament. Měla by se tak demonstrovat zásadovost a rozhodnost současného vedení Žvanírny, potrestat zpupnost opozice a zkrotit kritiky. Připomenout nejen jim, ale i široké veřejnosti, kdo drží otěže kočáru mířícího k slunným dnům našeho budoucího žití (a německým platům).