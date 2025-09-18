Desatero chyb současné vlády, potažmo Fialy
1. Chyba první: Nebyl dostatečně zhodnocen přínos inkluse ve školství, a to ani v době, kdy náš vzor (USA) od inkluse odstoupil. Zbytečně vyhozené peníze
2. Chyba druhá: Došlo k nepřijatelným názorovým střetům mezi ministerstvem obrany a armádou, tedy vedením armády. V této oblasti by nemělo docházet ke vzájemným konfrontacím, oslabuje to akceschopnost armády
3. Chyba třetí: Bitcoinová kausa stála zatím 44 milionů Kč. Ztráta důvěry, snaha celou záležitost bagatelizovat, nepřiznání úlohy ministra financí v této kauze
4. Chyba čtvrtá: Podlehnutí tlaku lobbistů nezdanit tiché víno. Nesystematické, nespravedlivé opatření. Ztráta příjmu do státní kasy ve výši minimálně 1 miliardy
5. Chyba pátá: Nezvládnutá elektronizace stavebního řízení. Ministr Bartoš měl být odvolán mnohem dřív a přijatelným způsobem, došlo ke katastrofálnímu zpoždění povolování výstavby
6. Chyba šestá: Špatná evidence ukrajinských migrantů. Nedostatečná evidence pobytu, zcela chybějící evidence jejich vozidel, leckdy neoprávněné vyplácení dávek
7. Chyba sedmá: Nezvládnutá inflace, která dosáhla 30%. Došlo k znehodnocení úspor obyvatelstva, poklesu reálných mezd
8. Chyba osmá: Nedodržení slibů. Zavedeny nové daně, retrospektivní přijímání zákonů, neplnění slibovaných mezd ve školství apod.
9. Chyba devátá: Neprůhledné nákupy zbrojní techniky bez výběrového řízení. Navíc špatně odhadnutý vývoj v této oblasti, kdy je zapotřebí především posílit obranu proti dronům a masivní výrobu dronů
10. Chyba desátá: Neřešené problémy a špatná opatření v mnoha oblastech: Nedostatek lékařů a učitelů v krajích, mzdy ozbrojených složek, profesionálních hasičů, financování potřeb dobrovolných hasičů, financování nepedagogických pracovníků, nastartování povolenek pro bydlení, nevyplácení úhrad povodňových škod, nesystémové schválení zvýšení poplatků za televizi a rozhlas a zavedení těchto poplatků pro podniky atd…atd…
Otto Kamm
Aféra Bitcoiny z té druhé - rubové strany
Celá záležitost lehce zamrzla a je ve stádiu vyčkávání. Není se ostatně co divit, volby jsou přede dveřmi a provinění je evidentní.
Otto Kamm
Je úplně jedno jak to dopadne, vítěz už je znám
Setkání, jednání, v tomto formátu, jiném formátu, na severu, nebo na jihu, v Turecku nebo někde jinde, to vůbec není důležité.
Otto Kamm
Nefalšovaná klauniáda v přímém přenosu
Nejdřív jsem se domníval, že se jedná o část vystoupení Letní Letná. Teprve po chvíli jsem pochopil, že ten výborný čteč humoriády je ministr dopravy .
Otto Kamm
Tak jsem si dnes vsadil, že nový, první schválený premiér s důvěrou - bude Fiala.
Rád si občas vsadím. Většinou na koně, tedy na rovinné dostihy. Nerad vsázím na favority, jednak to není ten správný adrenalin, jednak kurz na vítěze je většinou dost nízký. A jen výjimečně vsázím společenské sázky.
Otto Kamm
A bylo to dramatické až do poslední chvíle
Tedy, ne že by někdo čekal, že to vláda neustojí, to nikoliv, ale drámo spočívalo v tom, zda vláda bude stát jenom po kolena, nebo až po pás v bahně nepřesvědčivých odpovědí a tvrzení.
- Počet článků 523
- Celková karma 29,28
- Průměrná čtenost 745x
„Je těžké být debilem, protože konkurence je obrovská!“
Diagnóza byla jasná, jsem a budu debil. Navíc po porodu mě sestra (tedy ne má vlastní, ta zdravotnická) pustila ještě z výšky na hlavu. Maminka se chtěla soudit, ale doktor jí to rozmluvil. Řekl, že existuje podezření, že ten pád na hlavu mně v podstatě pomohl.