Chvála povodním

Ono všechno zlé ke k něčemu dobré. Je otázka, proč to zlé musí být tak velké, abychom zapomněli na to, že máme vládu, která nám lže.

Nejen, že nám slibovala, co bude dělat a nedělat (zvyšovat daně), nejen, že slibovala, co všechno umí a na co má už připravené řešení, když neměla. Neporadila si s inflací, neporadila si ani s dalšími záležitostmi. Lhala nám i co se týče loňského státního deficitu, který dle auditu EU byl větší. Médii to proběhlo jak tichá voda, takový pramínek pravdy uprostřed stávajících záplav.

Povodně odsunuly problémy s platy kuchařů, školníků a podobných profesí, zpackanou inkluzi i nedostatek školek a školních zařízení. Odsunuty byly problémy s chybějícími léky, platy zdravotníků a sester. Odsunuty byly problémy s platy policajtů, hasičů, záchranářů.

Je zapotřebí řešit následky povodní (oprávněně) a sesla v krajských a senátních volbách. Kraje většinou kašlou na politickou příslušnost, potřebují ty, co nemlátí prázdnou slámu plechovou hubou a volby do zbytečného senátu??? Škoda, že ta velká voda tu zbytečnou Konírnu nevzala s sebou.

Náčelník generálního štábu Řehka prohlásil, že 2 % HDP nebude na zbrojení stačit. Jasně, čím se budou kupovat dražší a složitější hračky, tak bude potřeba více peněz na jejich údržbu, obnovu, rovněž ti, co mačkají ty knoflíky na těch hračkách, budou potřebovat také víc peněz. A pokud se bude zvyšovat počet těch hraček, (jakože bude dle jeho názoru), tak bude potřeba i víc těch dobře zaplacených mačkačů knoflíků. Nejenže jim tedy nebude stačit nárůst HDP a tedy fakticky i víc peněz, ještě potřebují zvednout procenta z HDP. Pokud se to uskuteční, tak to tedy bude opravdová povodeň ve státním rozpočtu. Pevně doufám, že názor na zvyšování procenta HDP pro zelené mozky byl spláchnut a zapomenut.

Na co se ovšem uprostřed záplav, uprostřed otřesných záběrů zničených domů, silnic, mostů nezapomnělo a co se ukázalo nyní jako opravdový problém, je digitalizace stavebního řízení. A to přesto, že Fiala opakovaně bránil ministra Bartoše, a přesto že, Bartoš sám neustále tvrdí, že vše funguje a že není důvod, aby byl spláchnut z ministerského postu, tak se ukazuje, že to je víc než problém. Budeme potřebovat nově budovat, opravovat, dávat věci do pořádku. Se stávajícím stavebním řízením to nepůjde. Bartoš to nezajistí a měl by být skutečně spláchnut. A pokud ho bude držet nad kalnou vodou stavebního řízení i Fiala, měl by být spláchnut rovněž.

Možná, že by povodně tím přinesly do našeho života aspoň něco pozitivního.