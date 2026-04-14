Asi takhle…
. A je evidentní, že flustrovaní představitelé politických stran, kteří byli odstaveni od svých pašalíků, jí to nijak nezlehčuje a do budoucna ani nezlehčí. Ne že by nemohli, nebo neuměli, ale když prohráli…
Vehementně kritizují stanovení marží u pohonných hmot. Celé dlouhé roky jim například nevadila a nevadí stále pevná cena tabákových výrobků. Takže v Hotelu Hilton seženete cigárko za stejnou cenu jako v trafice. A tímto je regulovaná i marže. Razantní řešení vysokých cen pohonných hmot by vedlo k razantnímu propadu příjmu státního rozpočtu. Navíc by docházelo k obrovským nákupům projíždějícími kamiony ostatních států.
Lítý boj o účast prezidenta na summitu NATO není boj o to, aby prezident měl šanci osobně vysvětlit proč zatím neplníme naše závazky. Ale boj o to, aby prezident neupadl do tzv. prezidentské nedůležitosti. A to by nebylo dobré, zvláště když se mu začalo na Hradě (i jeho manželce) tak líbit. A to by nebylo dobré, když tolik fandí opozici.
Je velká škoda, že o ČT se mluví převážně jenom v souvislostech s poplatky. Nikoho nevzrušuje, že ta armáda pracovníků nedokáže vyprodukovat jedinou vlastní televizní soutěž a aspoň jednou do roka (Silvestr) vyprodukovat smysluplnou zábavu. Sportovní přenosy komentuje a vysvětluje kde kdo, zajistit vysílání české ligy kopané je nad její síly. Pokud má nějaký úspěšný, koukatelný pořad, jedná se o formát převzatý ze zahraničí. Vysílá snad všechny „B“ kriminální seriály, aby zaplnila vysílací plochu. Nemohoucnost vlastní produkce je dlouhodobá a při stávajícím počtu zaměstnanců neomluvitelná.
No nic, asi to tak bude i nadále…
Otto Kamm
Příště tu televizi ihned vypnu
Nikdy jsem se nevyjadřoval k blokerům prezentující své názory na Idnes.cz. Tak nějak jsem ctil jejich názory, i když jsem s nimi nesouhlasil.
Otto Kamm
Opravdu mě bylo líto poslance Fialy v nedělní Partii na Primě.
Ale je zapotřebí konstatovat, že už tím, že neodřekl svoji účast v diskusi, projevil dost velkou odvahu a sebevědomí.
Otto Kamm
Jeden z posledních zastánců minulé vlády na Primě
Jsme svědky ve všech televizních besedách úporného obhajování vlády minulé a snahy zpochybnit veškerou dosavadní i budoucí činnost vlády zvolené v posledních volbách.
Otto Kamm
Pyramidy v Lysé aneb vánoční ztráta zdravého rozumu
Prohlašuji, že jsem si nikdy nic neobjednal u fy Alza a jejich reklamního zeleného podižvíka absolutně nesnáším.
Otto Kamm
Hlasování občanů v letošních volbách bylo nezodpovědné a bude mít neblahé důsledky
Je těžko pochopitelné a neomluvitelné, jak občané této země hlasovali v podzimních volbách, kdy nevolili stávající čtyřkoalici (původní pětikolku).
„Je těžké být debilem, protože konkurence je obrovská!“
Diagnóza byla jasná, jsem a budu debil. Navíc po porodu mě sestra (tedy ne má vlastní, ta zdravotnická) pustila ještě z výšky na hlavu. Maminka se chtěla soudit, ale doktor jí to rozmluvil. Řekl, že existuje podezření, že ten pád na hlavu mně v podstatě pomohl.