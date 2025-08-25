Aféra Bitcoiny z té druhé - rubové strany
Celá záležitost lehce zamrzla a je ve stádiu vyčkávání. Není se ostatně co divit, volby jsou přede dveřmi a provinění je evidentní. To že „je to takový ošklivý a zlý nepěkná věc“ nepopírá ani nová ministryně spravedlnosti. Ostatně ta nebyla jmenována na post ministryně proto, aby tuto aféru někam zametla (ono to ostatně asi ani dost dobře nejde), ale hlavně proto, aby nebyl namočen do tohoto průšvihu ještě někdo další, třeba ministr financí. Je zapotřebí konstatovat, že se zatím daří. Zatím. Snad. Možná.
Hlavně se pořád prosazuje názor, že byla vyvozena politická odpovědnost a ministr Blažek ze své ministerské funkce odstoupil. Nevím ale, proč se nevzdal svého poslaneckého mandátu. Že by ještě měl mnoho příznivců, kteří mu fandí a schvalují jeho počínání? Na druhou stranu by byl asi blázen, kdyby položil i poslanecký mandát, přeci jenom plat poslance a následné odchodné je docela dobrá „záložka.“
(abych byl objektivní, v té rovněž nemilé psí aféře a posíláním kontrol na firmy ex-partnera by se také hodilo, aby se provinilá vzdala poslaneckého mandátu. Setrvávání v poslanecké lavici je asi stejně motivováno jako v případě ministra Blažka).
Ale zpět k aféře s Bitcoiny. Tak nějak nechápu, co se ještě chce vyšetřovat, dokazovat. Bitcoiny pocházely evidentně z trestné činnosti, o celé záležitosti (pokud dobře nezapracuje nová ministryně spravedlnosti) věděl i ministr financí a ministerský předseda.
No jo no, ale je před volbami a Babiš má pořád v odhadech volebních preferencí navrch. Těžká to situace.
Otto Kamm
Je úplně jedno jak to dopadne, vítěz už je znám
Setkání, jednání, v tomto formátu, jiném formátu, na severu, nebo na jihu, v Turecku nebo někde jinde, to vůbec není důležité.
Otto Kamm
Nefalšovaná klauniáda v přímém přenosu
Nejdřív jsem se domníval, že se jedná o část vystoupení Letní Letná. Teprve po chvíli jsem pochopil, že ten výborný čteč humoriády je ministr dopravy .
Otto Kamm
Tak jsem si dnes vsadil, že nový, první schválený premiér s důvěrou - bude Fiala.
Rád si občas vsadím. Většinou na koně, tedy na rovinné dostihy. Nerad vsázím na favority, jednak to není ten správný adrenalin, jednak kurz na vítěze je většinou dost nízký. A jen výjimečně vsázím společenské sázky.
Otto Kamm
A bylo to dramatické až do poslední chvíle
Tedy, ne že by někdo čekal, že to vláda neustojí, to nikoliv, ale drámo spočívalo v tom, zda vláda bude stát jenom po kolena, nebo až po pás v bahně nepřesvědčivých odpovědí a tvrzení.
Otto Kamm
Ten zásadní problém je jinde
Četl jsem si o přírodě mimo jiné i o omezujících opatření na Sněžce. Četl a četl. Uprostřed článku několik zajímavých vět.
Diagnóza byla jasná, jsem a budu debil. Navíc po porodu mě sestra (tedy ne má vlastní, ta zdravotnická) pustila ještě z výšky na hlavu. Maminka se chtěla soudit, ale doktor jí to rozmluvil. Řekl, že existuje podezření, že ten pád na hlavu mně v podstatě pomohl.