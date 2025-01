A taková to byla hezká nedělní pohádka

České televizi bych nedal ani korunu navíc. Pohádka na Štědrý den - nic moc. To náš ministerský předseda, to je jiný kafe.

To náš ministerský předseda, to je jiný kafe. Dnes před nedělním obědem - pohádkář první třídy (Královský slib). Hezká fabulace, jen kdyby mu zlá Tomanová (Kráska a netvor) neskákala do řeči. Měl si sebou vzít někoho, aby mu pomáhal (Byl jednou jeden král) jak je to to s naší ekonomikou. Plaval v argumentech i v hodnocení všeho (Plaváček, Omyl děda Vševěda)). Báječně líčil zvládnutí inflace (Za humny je drak) a škoda, že Babišovi za celou tu dobu nemohl přijít na jméno (Rumplcimprcampr). Ovšem pochválil sněmovní dvojče Pekarovou - Adamovou (Pyšná princezna, Chytrá horákyně). Hezky hodnotil vliv vlády na střední a malé podnikání (Obušku z pytle ven) i perspektivu dalšího vývoje (Předeme, předeme zlatou nitku). Pokud budeme mít (Z pekla štěstí), a nebudeme muset čekat na Fialovy sliby (Až kohout snese vejce), tak se snad dočkáme toho, že se současná vláda promění na (Strašidla z vikýře).

