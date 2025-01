A je jasno, tedy aspoň polojasno

Nejvyšší nastupující cloumatel Spojenými státy prohlásil, že bychom měli dávat minimálně 5% našeho HDP na zbrojení.

Odmyslím se od toho, že zelené výložky a eventuálně i současná ministryně války okamžitě sborem pochvalně zavyly, odmyslím se od toho, že asi na to nemáme a hned tak asi mít nebudeme. I když můj otec vždycky tvrdil, že na válku, chlast a ženský se peníze vždycky najdou.

Otázka do budoucnosti tedy zní: co si eventuálně pořídíme, abychom mohli být dostatečně akční, progresivně obrany schopní a vůbec, tím správným spojencem vyzbrojeným americkou nejmodernější technikou? Tady bych hned na místě řekl, že nápad koupit americké stíhačky nebyl zas tak až špatný nápad, jednak je dostaneme až v roce 2030, takže je neopotřebujeme, kdyby náhodou k něčemu došlo, jednak jak jsem se dozvěděl, tak se budeme podílet na jejich výrobě dodáním gumových koberečků do kokpitu a vývojem levého pozičního světla. Pravé světlo budou vyvíjet v Polsku.

Vzhledem k tomu, že nové dodávky zbraní hned tak nedostaneme a vzhledem k tomu, že i ostatní státy budou překotně tlačit na americký zbrojní průmysl svými objednávkami, který nebude tím pádem stíhat (ale tučné finanční zálohy budeme ihned posílat), tak bych už letos, nejpozději hned, když jsme to neudělali včera, objednal aspoň jednu letadlovou loď a jednu nějakou slušnou ponorku, do které nebude zatékat.

Samozřejmě, že bych trval na tkz. ofsetech, to je podílení se na výzbroji onoho vojenského nářadí. S předstihem bych nabídl, že pro letadlovou loď dodáme náhradní plachty včetně lanoví a vybavíme kuchyň na ponorce příbory.

Jsem přesvědčen, že okamžitě začneme cvičit posádku, abychom byli schopni se zapojit do eventuálních celosvětových konfliktů jako rovnoprávný člen aliance NATO. A zahájil bych veřejnou rozpravu, zda 5 % HDP na zbrojení není vlastně málo. Rusko na Ukrajině a my bez nových letadel, letadlové lodi a ponorky.